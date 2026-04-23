Trương Lăng Hách khám phá 'bản sắc mới'

Bộ phim tài liệu Lăng Thám Tương Lai, do Warner Bros. Discovery Group và WildAid đồng sản xuất, đã chính thức ra mắt đúng ngày "Ngày Trái đất Thế giới lần thứ 57". Đây cũng là bộ phim tài liệu phục vụ cộng đồng đầu tiên của Trương Lăng Hách và trong đó anh vào vai một kỹ sư điện, khám phá những đổi mới công nghệ và thành tựu thực tiễn của quá trình chuyển đổi carbon thấp của Trung Quốc theo mục tiêu "carbon kép".

Cư dân mạng tinh ý đã nhận thấy Trương Lăng Hách cũng xuất hiện tại Khu Công nghiệp Tô Châu.

Được biết, bộ phim tài liệu này gồm ba tập, trong đó tập thứ ba sẽ ghi lại chuyến thăm khu công nghiệp của Trương Lăng Hách, dự kiến ​​phát sóng vào đầu tháng Năm. Cộng đồng mạng đang rất mong chờ được theo chân "Kỹ sư Trương", tìm hiểu sâu hơn về công cuộc xây dựng thành phố không chất thải tại Khu Công nghiệp Tô Châu, khám phá những hướng đi mới cho phát triển carbon thấp và cùng nhau xây dựng một tương lai xanh.