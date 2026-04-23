Giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup lên tới gần 290 triệu đồng nhưng fan 'ức chế' vì điều khác

SVO - Cơ quan quản lý bóng đá không công bố những trận đấu và loại giá nào có sẵn, khiến người mua vé phải tự tìm kiếm trên trang bán vé FIFA thường mất hàng giờ để truy cập.

FIFA đã tăng giá vé cao nhất cho trận chung kết World Cup lên 10.990 đôla Mỹ (khoảng gần 290 triệu đồng) trong thời gian mở cửa bán vé trở lại do trục trặc vào ngày 22/4, sau khi sân đấu 48 đội cho giải đấu năm nay đã được hoàn tất.

Giá vé được công khai là 8.680 đôla Mỹ (khoảng gần 230 triệu đồng), khi FIFA bán vé sau lễ bốc thăm giải đấu vào tháng 12/2025. Vé loại 2 của FIFA cho trận đấu ngày 19/7 tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, là 7.380 đôla Mỹ, tăng từ 5.575 đôla Mỹ và vé loại 3 có giá 5.785 đôla Mỹ, tăng từ 4.185 đôla Mỹ. Vé đã được bán cho 17 trong số 72 trận đấu vòng bảng và không có trận đấu nào ở vòng loại trực tiếp. Cơ quan quản lý bóng đá đang sử dụng phương pháp định giá linh hoạt cho giải đấu sẽ diễn ra ở 11 thành phố của Hoa Kỳ cộng với 3 thành phố ở Mexico và 2 thành phố ở Canada.

Hình ảnh chi tiết về quả bóng đá FIFA trong hiệp một của trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha trong trận Giao hữu Quốc tế của họ tại Sân vận động Mercedes-Benz vào ngày 31/3/2026 ở Atlanta, Georgia

Đây là giai đoạn bán vé thứ năm sau đợt rút thăm bán trước Visa từ ngày 10 đến ngày 19/9. FIFA cho biết, giai đoạn này sẽ vẫn mở trong suốt giải đấu, đánh dấu lần đầu tiên một vị trí ghế cụ thể có thể được mua thay vì yêu cầu mua vé theo một hạng mục. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc định giá linh hoạt sẽ khiến FWC 2026 trở thành giải đấu bị loại trừ về mặt tài chính và khó tiếp cận nhất cho đến nay.

Bức ảnh này chụp bên trong sân vận động Azteca, chụp vào ngày 28/3/2026, tại TP. Mexico, thủ đô của Mexico.

Chủ tịch của FIFA, Gianni Infantino tuyên bố vào tháng 1/2026 rằng, số lượng yêu cầu mua vé mà FIFA nhận được tương đương với “yêu cầu cho 1.000 năm xem World Cup cùng một lúc”. Không rõ liệu nhiều yêu cầu trong số đó có phải là chỗ ngồi ở hạng giá thấp nhất hay không?

Các nhóm người hâm mộ đã lên tiếng lo ngại về chi phí bán lại vé tăng vọt và một nhóm đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Ủy ban châu Âu vào tháng trước.

Infantino bảo vệ việc cắt giảm doanh thu bán lại của FIFA, nói rằng cơ quan quản lý này đã tham gia vào một hoạt động thương mại hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ. Một số quốc gia châu Âu có luật có thể hạn chế việc bán lại bằng cách yêu cầu vé phải được bán theo mệnh giá hoặc chỉ được bán bởi các đối tác được ủy quyền của nhà tổ chức sự kiện.

