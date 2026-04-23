Cập nhật mới nhất về đám cưới của Taecyeon 2PM

Ly Ly
SVO - 2PM sẽ cùng nhau chúc mừng đám cưới của thành viên Ok Taecyeon bằng màn trình diễn đặc biệt và hơn thế nữa.

Thành viên nhóm 2PM, kiêm diễn viên Ok Taecyeon đang nhận được rất nhiều sự chú ý chỉ một ngày trước đám cưới của anh ấy, khi trở thành người đàn ông kết hôn thứ hai trong nhóm sau Hwang Chan Seong (người kết hôn vào năm 2022). Sự kỳ vọng của người hâm mộ càng tăng cao khi được biết tất cả các thành viên sẽ đến và chuẩn bị cả một bài hát chúc mừng: Đây không phải là đám cưới mà là đẳng cấp concert; Tôi ghen tị với cô dâu nhất vì cả nhóm 2PM hát chúc mừng; Đám cưới của Taecyeon có đội hình siêu sang...

Theo đó, các thành viên 2PM Jun. K, Jang Wooyoung, Lee Junho, Nichkhun và Hwang Chansung sẽ biểu diễn bài hát chúc mừng, trong khi Chansung cũng sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình.

Taecyeon lần đầu xác nhận mối quan hệ của mình vào năm 2020 và công khai hẹn hò kể từ đó. Tin đồn kết hôn trước đó đã rộ lên vào tháng Hai năm ngoái, sau khi những bức ảnh của cặp đôi ở Paris bị lộ. Vào tháng 11/2025, công ty quản lý của anh đã xác nhận đám cưới và cho biết, buổi lễ sẽ được tổ chức riêng tư, với chỉ gia đình và những người quen biết. Taecyeon cũng chia sẻ thông điệp cá nhân, bày tỏ lòng biết ơn đối với người bạn đời và thông báo quyết định chung sống cả đời.

Ok Taecyeon mới đây đã thông báo tin kết hôn bằng cách trao thiệp mời đám cưới cho người quen. Thiệp cưới được cho là có nội dung: "Hai người cho nhau điểm 10 cuối cùng cũng kết hôn. Hãy chia sẻ khoảnh khắc bắt đầu nhé". 10 out of 10 là bài hát ra mắt của 2PM năm 2008.

Trong khi đó, 2PM sẽ tổ chức buổi biểu diễn kỷ niệm 15 năm ra mắt tại Tokyo Dome ở Nhật Bản, vào ngày 9 và 10/5.

#Đám cưới của Taecyeon 2PM #Biểu diễn chúc mừng nhóm nhạc #Chuyện tình lâu năm của Taecyeon #Sự kiện cá nhân của thành viên nhóm #Kỷ niệm 15 năm ra mắt 2PM #Lễ cưới riêng tư tại Seoul #Tình bạn và tình yêu trong nhóm #Thông báo kết hôn của Ok Taecyeon #Sự kiện âm nhạc và đời tư nghệ sĩ

