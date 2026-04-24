Một trong những tân binh dẫn đầu Gen 5 đã trở lại

SVO - RIIZE chuẩn bị trở lại với album mới vào tháng Sáu này!

RIIZE sẽ phát hành mini album thứ hai vào ngày 15/6. Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm sau khoảng 7 tháng kể từ khi phát hành đĩa đơn Fame vào tháng 11/2025.

RIIZE đã hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên, Riizing Loud, kéo dài khoảng tám tháng, từ tháng Bảy năm ngoái đến tháng Ba năm nay. Họ đã đạt được sự phát triển toàn cầu khi gặp gỡ hơn 420.000 người hâm mộ tại 21 khu vực trên toàn thế giới.

Họ cũng lập kỷ lục về thời gian ngắn nhất để vào Tokyo Dome đối với một nhóm nhạc nam K-pop. RIIZE cũng trở thành nhóm nhạc nam K-pop đầu tiên trong lịch sử biểu diễn tại Nam Mỹ, bao gồm cả Lollapalooza. Trong chuyến lưu diễn vào tháng Mười Một năm ngoái, họ cũng đã phát hành đĩa đơn Fame.

RIIZE cũng tiếp tục các hoạt động toàn cầu của họ trong tháng Tư như xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Nhật Bản, The Performance vào ngày 10 - 11/4 và lên sân khấu trên một chương trình âm nhạc Nhật Bản vào ngày 16/4. Ngày 12/4, họ tham gia Yonsei Love Fest (Yonsei-Nuri Festival) được tổ chức tại nhà hát ngoài trời của ĐH Yonsei ở Hàn Quốc. Ngày 14/4, họ cũng biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Songkran K2O ở Bangkok trong 1 giờ đồng hồ.

Chiều ngày hôm nay (24/4), các thành viên nhóm RIIZE gồm Shotaro, Eunseok, Seongchan, Wonbin, Sohee và Anton sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon để bắt đầu lịch trình tại Macau.