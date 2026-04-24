Miu Lê, Liên Bỉnh Phát cùng 'dàn sao' Việt đình đám đổ bộ thảm đỏ 'Đại tiệc trăng máu 8'

SVO - Sự xuất hiện của dàn diễn viên phim cùng khách mời nổi tiếng tạo bầu không khí sôi động cho 'đường đua' phim Lễ 30/4.
Mới đây, đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 có buổi ra mắt ấm cúng ở Hà Nội với sự tham gia của các diễn viên cùng dàn 'sao' đình đám thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Đây là bộ phim được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại mùa phim Lễ 30/4 - 1/5 năm nay.
Ê kíp Đại tiệc trăng máu 8 vui mừng vì bộ phim mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong ngày ra mắt. Dùng cách kể trào phúng, phim đào sâu vào hậu trường ngành làm phim với những tiếng cười châm biếm, giễu nhại hài hước, tạo nên câu chuyện cực kỳ “gây nhột” với dân trong ngành và trải nghiệm giải trí cười hết cỡ cho khán giả cùng cú one-shot dài 35 phút gây bất ngờ.
Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Phim hứa hẹn mang đến tiếng cười xuyên lễ, quy tụ Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải, Bảo SuZu, Hoàng Anh Panda cùng nhiều diễn viên khác, trong đó có ngôi sao Kim Kang Woo từ Hàn Quốc.