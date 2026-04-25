Anime đình đám về Slime chính thức tái xuất màn ảnh rộng, 'Nam thần' Noah Centineo lột xác với tạo hình võ sĩ đường phố

SVO - Ba tác phẩm điện ảnh quốc tế thu hút sự chú ý của khán giả khi gắn liền với những tên tuổi hàng đầu thế giới ở các lĩnh vực khác nhau.

Bộ anime đình đám trở lại

Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slime: Nước mắt đại dương - That time I got reincarnated as a slime the movie: Tears of the azure sea vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ một hành trình mới đầy kịch tính, đưa khán giả khám phá thế giới dưới đáy biển vừa kỳ bí, vừa tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

Nguyên tác của phim là light novel do Fuse sáng tác. Câu chuyện xoay quanh Mikami Satoru, một nhân viên văn phòng 37 tuổi có cuộc sống tẻ nhạt, bất ngờ qua đời sau một vụ cướp.

Tưởng chừng mọi thứ khép lại, anh lại tái sinh trong một thế giới khác dưới hình dạng một slime, lấy tên Rimuru Tempest. Từ một sinh vật tưởng chừng yếu ớt, Rimuru từng bước kết bạn với nhiều chủng tộc và cùng họ xây dựng nên một quốc gia lý tưởng, mở ra hành trình thay đổi cả thế giới mới.

Loạt anime truyền hình của tiểu thuyết này đã lần lượt ra mắt các mùa vào năm 2018, 2021, 2024 và hiện đã xác nhận sản xuất mùa thứ tư. Trước đó, phần phim điện ảnh đầu tiên cũng đã được phát hành vào năm 2023 với tựa đề Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slime: Mối liên kết đỏ thẫm nhận được sự quan tâm rộng rãi từ khán giả.

Phần phim mới lấy bối cảnh sau Lễ hội Khai quốc Tempest. Rimuru và các đồng đội ghé thăm một khu nghỉ dưỡng do Thiên Đế Elmesia của Đế quốc Pháp Thuật Sarion cai quản, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Tuy nhiên, sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ khi một cô gái bí ẩn tên Yura xuất hiện, kéo theo những biến động khó lường.

Không còn nhận ra Noah Centineo

Lấy bối cảnh năm 1993, Phim street fighter theo chân Ryu và Ken Masters trong hành trình bất đắc dĩ bị kéo trở lại vòng xoáy chiến đấu. Tất cả bắt đầu từ một sự xuất hiện bí ẩn của Chun-Li, cô mời họ tham gia giải đấu Giải đấu Võ sĩ Thế giới, nơi quy tụ những võ sĩ giỏi nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới. Nhưng đây không đơn thuần là một đấu trường để phân cao thấp mà còn là nơi số phận được định đoạt và những cơn thịnh nộ bị dồn nén từ lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ bùng phát.

Ẩn sau giải đấu tưởng chừng đơn thuần ấy là một âm mưu chết chóc, buộc hai người bạn cũ phải đối mặt không chỉ với nhau mà còn với những ám ảnh từ quá khứ. Nếu không thể vượt qua, cái kết dành cho họ chỉ có thể là “game over”.

Đoạn trailer cũng mang đến các phân cảnh hành động mãn nhãn, tái hiện nhiều chiêu thức quen thuộc với người hâm mộ. Được chỉ đạo bởi đạo diễn Kitao Sakurai, người đồng đảm nhận vị trí tương tự với series Beef mùa 2, phim quy tụ dàn diễn viên đa dạng, trải dài từ các "ngôi sao" giải trí đến những gương mặt nổi bật trong làng thể thao.

Nổi bật trong đó là "ngôi sao" To all the boys I’ve loved before Noah Centineo trong vai Ken Masters. Ngoài ra, còn có Andrew Koji là gương mặt quen thuộc của series Warrior đảm nhận vai Ryu. Và Callina Liang từ Bad genius trong vai Chun-Li. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của rapper kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Curtis “50 Cent” Jackson trong vai Balrog và Jason Momoa đảm nhận vai Blanka.

Không chỉ dừng lại ở các diễn viên chuyên nghiệp, phim còn gây chú ý khi quy tụ nhiều võ sĩ “hàng thật giá thật”. Hai "ngôi sao" đô vật từng nhiều lần vô địch WWE Joe “Roman Reigns” Anoa’i và Cody Rhodes lần lượt đảm nhận vai Akuma và Guile. Trong khi đô vật Nhật Bản Hirooki Goto sẽ thủ vai vai E. Honda.

Màn “tái sinh” của Michael Jackson đạt 96% "Cà chua tươi"

Ngay từ khi mở bán, MICHAEL đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trên toàn quốc, qua đó vươn lên vị trí top 1 phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Đặc biệt, chỉ sau 3 ngày công chiếu, phim đã nhận về hàng loạt điểm số khả quan từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Trên chuyên trang Rotten tomatoes, phim nhận về số điểm 96% kèm chứng nhận “Cà chua tươi” đáng ngưỡng mộ.

MICHAEL tập trung khai thác quãng đời của Michael Jackson từ khi còn nhỏ cho tới “Bad era” cuối thập niên 80. Dưới sự kèm cặp khắc nghiệt của người cha Joseph, mới mười tuổi Michael đã cùng các anh của mình rong ruổi biểu diễn.

Nhóm Jackson 5 dần chiếm được cảm tình của người yêu âm nhạc. Được sự dẫn dắt của hãng đĩa danh tiếng Motown records vào cuối những năm 1960, họ trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu với phong cách sunshine pop và R&B đặc trưng.

Sau đó, bộ phim theo chân cậu bé Michael từng bước trưởng thành, từ giọng ca nhí trở thành một ca sĩ solo tài năng, giàu tham vọng. Căng thẳng đến từ việc khi Michael muốn bứt phá, thì cha của ông muốn ông gắn bó với những dự án gia đình bao gồm nhóm Jacksons (tiền thân là Jackson 5) và các buổi quảng cáo.

Đây có thể là tác phẩm không hoàn hảo khi có những lựa chọn kịch bản an toàn, né tránh những câu hỏi khó. Nhưng MICHAEL được làm với một trải nghiệm nhất quán cho người lần đầu tiên nghe Thriller khi còn là đứa trẻ và vẫn không quên được cảm giác đó.​