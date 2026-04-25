Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

KATSEYE tiếp tục thống trị bảng xếp hạng nước Anh

Tuệ Nghi

SVO - KATSEYE, nhóm nhạc nữ được thành lập thông qua sự hợp tác giữa HYBE và Geffen Records của Mỹ, đã có hai bài hát lọt vào Top 100 đĩa đơn chính thức của Anh.

Theo bảng xếp hạng Official Singles Top 100 mới nhất (ngày 24 - 30/4), được công bố vào ngày hôm nay 25/4 (giờ địa phương), bài hát mới PINKY UP của KATSEYE đã xếp hạng 24, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp nằm trong top đầu. Trước đó, bài hát đã đạt vị trí thứ 14 trên cùng bảng xếp hạng vào tuần trước. Đây là thứ hạng cao nhất của KATSEYE cho đến nay.

Trong khi đó, một bài hát khác của KATSEYE, Touch, đã xếp hạng 88 trên bảng xếp hạng Official Singles Top 100 mới nhất. Đây là lần đầu tiên bài hát này lọt vào bảng xếp hạng sau một năm chín tháng kể từ khi phát hành.

HYBE cho biết: “Cùng với sự nổi tiếng của bài hát mới, hiệu ứng truyền miệng xung quanh màn trình diễn gần đây của KATSEYE tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley đã khiến các bài hát hiện có của họ leo trở lại bảng xếp hạng”.

Trong khi đó, bài hát mới Pinky Up là một ca khúc sôi động với sự kết hợp của tiếng trống mạnh mẽ, tiếng bass và âm thanh synth. Lời bài hát truyền tải thông điệp "đắm mình trong khoảnh khắc này và tiến về phía trước một cách tự tin". Trước đó, bài hát đã lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100 của Mỹ ở vị trí thứ 28 (ngày 25/4).

KATSEYE sẽ tổ chức sự kiện ký tặng người hâm mộ tại một địa điểm ở Seoul vào ngày 25/4 và bắt đầu các hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc cho bài hát mới. Họ cũng dự kiến ​​sẽ biểu diễn trên các chương trình âm nhạc.

Tuệ Nghi
Xem thêm

Cùng chuyên mục