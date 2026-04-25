KATSEYE tiếp tục thống trị bảng xếp hạng nước Anh

SVO - KATSEYE, nhóm nhạc nữ được thành lập thông qua sự hợp tác giữa HYBE và Geffen Records của Mỹ, đã có hai bài hát lọt vào Top 100 đĩa đơn chính thức của Anh.

Theo bảng xếp hạng Official Singles Top 100 mới nhất (ngày 24 - 30/4), được công bố vào ngày hôm nay 25/4 (giờ địa phương), bài hát mới PINKY UP của KATSEYE đã xếp hạng 24, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp nằm trong top đầu. Trước đó, bài hát đã đạt vị trí thứ 14 trên cùng bảng xếp hạng vào tuần trước. Đây là thứ hạng cao nhất của KATSEYE cho đến nay.

Trong khi đó, một bài hát khác của KATSEYE, Touch, đã xếp hạng 88 trên bảng xếp hạng Official Singles Top 100 mới nhất. Đây là lần đầu tiên bài hát này lọt vào bảng xếp hạng sau một năm chín tháng kể từ khi phát hành.

HYBE cho biết: “Cùng với sự nổi tiếng của bài hát mới, hiệu ứng truyền miệng xung quanh màn trình diễn gần đây của KATSEYE tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley đã khiến các bài hát hiện có của họ leo trở lại bảng xếp hạng”.

Trong khi đó, bài hát mới Pinky Up là một ca khúc sôi động với sự kết hợp của tiếng trống mạnh mẽ, tiếng bass và âm thanh synth. Lời bài hát truyền tải thông điệp "đắm mình trong khoảnh khắc này và tiến về phía trước một cách tự tin". Trước đó, bài hát đã lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100 của Mỹ ở vị trí thứ 28 (ngày 25/4).

KATSEYE sẽ tổ chức sự kiện ký tặng người hâm mộ tại một địa điểm ở Seoul vào ngày 25/4 và bắt đầu các hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc cho bài hát mới. Họ cũng dự kiến ​​sẽ biểu diễn trên các chương trình âm nhạc.