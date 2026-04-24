'Ông lớn' đằng sau nhóm nhạc BTS sẽ bị bắt giữ vào hôm nay?

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với Bang Si Hyuk, Chủ tịch của tập đoàn giải trí HYBE, với cáo buộc giao dịch gian lận theo Luật Thị trường Vốn.

Cảnh sát nghi ngờ Chủ tịch Bang đã thu lợi bất chính khoảng 190 tỷ won (khoảng hơn 128 triệu đôla Mỹ) bằng cách yêu cầu các nhà đầu tư của HYBE bán cổ phần của họ cho một quỹ đầu tư tư nhân cụ thể vào năm 2019 và tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cảnh sát đã kết thúc cuộc điều tra đối với Chủ tịch Bang một năm bốn tháng sau khi khởi tố. Điều này đã dẫn đến những chỉ trích từ một số phía về việc điều tra bị trì hoãn.

Được biết, cảnh sát đã nhận được thông tin tình báo về Chủ tịch Bang vào cuối năm 2024 và bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ. Sau đó, họ đã đột kích vào Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc và HYBE vào tháng 6 và tháng 7/2025. Khi cuộc điều tra chuyển sang giai đoạn công khai, sự quan tâm của công chúng tăng cao, và Chủ tịch Bang đã bị triệu tập để thẩm vấn 5 lần riêng biệt.

Kể từ lần triệu tập thẩm vấn cuối cùng vào tháng 11/2026, lệnh bắt giữ đã được yêu cầu khoảng năm tháng sau đó. Do đó, một số người đã đặt câu hỏi về việc liệu các cáo buộc chống lại Chủ tịch Bang có thể được chứng minh hay không? Giờ đây, trách nhiệm thuộc về bên công tố.