Hoa hậu Mai Phương, Thanh Thảo Hugo, vận động viên Trương Đình Hoàng lăn xả giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

MC Thanh Thảo bày tỏ sự cảm phục trước sự tần tảo, gồng gánh của nhân vật trong chương trình, đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Cô chia sẻ, trước mỗi đợt ghi hình chương trình, bản thân thường chủ động gặp gỡ bạn bè, kêu gọi sự hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại chương trình, nữ MC đã trích trước 10 triệu đồng để giúp gia đình nhân vật trang trải nợ nần.

Vận động viên Trương Đình Hoàng cũng không kìm được nước mắt khi theo dõi câu chuyện của ba chị em nhân vật. Anh bày tỏ sự xót xa trước những thiệt thòi mà các em phải chịu đựng, đồng thời khâm phục ý chí vươn lên và sự hiểu chuyện của các em nhỏ. Nam vận động viên quyết định hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng và hứa sẽ đến thăm, trao thêm những phần quà thiết thực để giúp các em ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, ca sĩ Mai Phương cũng nghẹn ngào trước hoàn cảnh của các nhân vật. "Nàng Hậu" không ngần ngại lăn xả. Ở một thử thách trườn trên nước xà bông, cô sẵn sàng lao cả người, bất chấp quần áo lấm bẩn để vượt qua chướng ngại vật. Vận động viên Trương Đình Hoàng dù đang gặp chấn thương vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt, MC Thanh Thảo còn “phá lệ” trực tiếp tham gia thử thách cùng các nghệ sĩ khách mời. Nữ MC không ngại ướt át, lấm bẩn khi trườn trên nước xà bông cùng Mai Phương và Trương Đình Hoàng. Tất cả đều nỗ lực hoàn thành thử thách trong thời gian ngắn nhất, với mong muốn mang về những phần quà ý nghĩa dành tặng các em nhỏ.

Trải qua các phần thi, gia đình em Lê Thị Hồng Như về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Lương Tấn Đạt về nhì với 24 triệu đồng; còn gia đình em Lê Anh Ngọc Diễm giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 60 triệu đồng. Như vậy, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã trao tổng cộng 102 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến gần 340 triệu đồng.