Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Karina, vẻ đẹp tạo 'cơn sốt' hơn cả AI

Tuệ Nghi

SVO - Karina nhóm aespa đã áp đảo sự chú ý của mọi người bằng vẻ ngoài phi thực tế của mình.

Vào ngày 26/4, Karina đã đăng một số bức ảnh gần đây lên SNS của mình mà không có bất kỳ bình luận nào.

Trong bức ảnh được công bố, Karina khoe vẻ quyến rũ thể thao khi mặc áo tank top màu nâu và quần đùi với phông nền là Thượng Hải. Khí chất độc đáo nổi bật trong phong cách thoải mái của áo khoác đen và mũ lưỡi trai.

Đặc biệt, thân hình săn chắc và tỷ lệ hoàn hảo của Karina khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ riêng tư thế tự nhiên đã tạo ra một bầu không khí giống như một bức tranh. Vẻ ngoài mảnh khảnh và đôi mắt mơ màng phi thực tế đến mức khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật được tạo ra bằng AI.

Bầu không khí tinh tế độc đáo của Karina kết hợp với cảnh quan thành phố cũng thu hút sự chú ý. Phản ứng của người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú: Trông giống như một nhân vật trong game live-action; AI tự tạo hình ảnh; Ngay cả trang phục thể thao cũng trở thành họa báo... Karina đang thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình giải trí thực tế Agents of Mystery (Đội điều tra bí ẩn) mùa 2 trên Netflix, phát sóng từ ngày 27/2/2026.

Trong khi đó, aespa sẽ phát hành album dài thứ 2, "LEMONADE" vào ngày 29/5. Trước đó, chuyến lưu diễn aespa "LIVE TOUR 2026-27 - SYNK : aeXIS LINE" (phần sau của tour 2025-26) dự kiến bao gồm nhiều khu vực, bắt đầu bằng các đêm diễn tại Seoul vào tháng 8/2026 và kéo dài đến châu Mỹ (tháng 9 - 10/2026) và châu Âu (tháng 1/2027). Trước đó, nhóm kết thúc chuỗi dome tour tại Nhật Bản vào 25 - 26/4/2026.
