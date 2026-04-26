'Cơn bão' K-pop đổ bộ Nhật Bản

Các ngôi sao K-pop thế hệ thứ 2 đến thứ 4 dự kiến ​​sẽ tổ chức concert lớn tại Tokyo vào cuối tuần này và đầu tuần sau, thu hút hơn 500.000 người hâm mộ, chứng tỏ mức độ phổ biến của K-pop ở Nhật Bản.

Xét rằng nó diễn ra cùng lúc, đây là bằng chứng cho thấy mỗi cơ sở người hâm mộ không hề trùng lặp. Có thể phân tích rằng chiến lược sở hữu fandom đa dạng bằng cách theo đuổi chiến lược khác biệt hóa theo giới tính, thế hệ và concept của K-pop đã thành công.

Kim Jeong Seop, giáo sư tại Khoa Văn hóa Công nghiệp và Nghệ thuật tại Trường Cao học Văn hóa Công nghiệp và Nghệ thuật thuộc Đại học Phụ nữ Sungshin cho biết: “Nhật Bản vẫn là một thị trường rất quan trọng đối với K-pop".

TVXQ, nhóm nhạc nam tiêu biểu của thế hệ thứ hai, đã biểu diễn tại sân vận động Nissan rộng lớn vào ngày 25 và 26/4. Sân vận động Nissan có sức chứa lên tới 75.000 người và chỉ những ngôi sao hàng đầu địa phương mới có thể tổ chức buổi hòa nhạc solo tại đây. TVXQ đã trở thành ca sĩ nước ngoài đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động Nissan vào năm 2013 và biểu diễn trong ba ngày tại cùng một địa điểm vào năm 2018. TVXQ là ca sĩ đầu tiên biểu diễn trên sân khấu tại Sân vận động Nissan trong ba ngày, không chỉ với các ca sĩ đến từ các quốc gia khác mà còn cả các ca sĩ Nhật Bản. Họ cũng hiện đang giữ kỷ lục nghệ sĩ nước ngoài có nhiều buổi hòa nhạc nhất tại sân vận động này.

TWICE, nhóm nhạc nữ dẫn đầu thế hệ thần tượng K-pop thứ ba, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên trong lịch sử tổ chức 3 đêm concert liên tiếp tại Sân vận động Quốc gia Tokyo (ngày 26 - 28/4). Sân vận động Quốc gia Tokyo có thể chứa tới 80.000 người mỗi buổi biểu diễn và TWICE sẽ mang đến màn trình diễn sống động trên sân khấu mở 360 độ. Năm 2019, TWICE là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên và nhanh nhất trong lịch sử thực hiện Dome Tour, với 5 đêm diễn tại 3 sân vận động mái vòm lớn gồm: Kyocera Dome, Tokyo Dome và Nagoya Dome, thu hút hơn 220.000 người tham dự, tức là trung bình gần 44.000 khán giả mỗi đêm. Năm 2022, TWICE tiếp tục là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức thành công 3 đêm diễn liên tiếp tại thánh địa Tokyo Dome, huy động khoảng 150.000 khán giả đến xem trực tiếp cùng với khoảng 20.000 khán giả đi xem tại các rạp chiếu phim trong đêm diễn thứ 3. Họ là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên bước vào Sân vận động Osaka Yanmar Nagai, Sân vận động Tokyo Ajinomoto, Nagoya Vantelin Dome, Fukuoka PayPay Dome, vào năm 2023 và Sân vận động Nissan, vào năm 2024.

aespa, nòng cốt của nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 trở lại Tokyo Dome, nơi được mệnh danh là 'trái tim của Nhật Bản' vào ngày 25 và 26/4. Vào tháng 8/2023, họ đứng trên sân khấu Tokyo Dome trong khoảng thời gian ngắn nhất (2 năm 9 tháng) kể từ khi ra mắt trong số tất cả các nhóm nhạc K-pop vào thời điểm đó, và đây đã là lần thứ ba họ chiếm giữ Tokyo Dome một lần nữa, vào tháng 8/2024.

Day6, nhóm nhạc đã tạo nên sự bùng nổ ban nhạc trên thị trường K-pop, cũng gặp gỡ người hâm mộ tại Tokyo Keio Arena, vào ngày 26/4.

