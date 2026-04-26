Đảng viên trẻ, ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương Nguyễn Hùng Vĩ: Học để phát triển bản thân và phụng sự xã hội

SVO - Trở thành đảng viên từ năm 18 tuổi, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, Nguyễn Hùng Vĩ - sinh viên năm 4, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từng bước thể hiện người trẻ sống có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đảng viên tuổi 18 và hành trình chạm đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Sinh ra trong gia đình thuần nông tại xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Hùng Vĩ xác định học tập là chính con đường để thay đổi tương lai bản thân và đóng góp cho quê hương. Năm 18 tuổi, khi còn là học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Vĩ vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. “Việc được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi là niềm tự hào rất lớn đối với mình. Từ đó, mình luôn nhắc nhở bản thân phải sống có kỷ luật hơn, có trách nhiệm nêu gương trong học tập và trong mọi hoạt động”, Vĩ chia sẻ.

Hùng Vĩ là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp (năm 2023, 2024, 2025).

Không chỉ là dấu mốc danh dự, trở thành đảng viên giúp Vĩ thay đổi cách nhìn về việc học. “Trước đây, mình học để phát triển bản thân, còn từ khi trở thành đảng viên, mình nghĩ rằng học không chỉ để phát triển bản thân mà còn học để phụ giúp gia đình và học để phụng sự xã hội”, Vĩ bày tỏ.

Năm học 2024 - 2025, Nguyễn Hùng Vĩ được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương - một trong những danh hiệu cao quý nhất dành cho sinh viên cả nước.

Theo Vĩ, thành tích này không đến từ một giai đoạn ngắn mà là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài. “Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ là niềm hạnh phúc rất lớn. Nhưng ngay sau cảm xúc tự hào là sự biết ơn dành cho gia đình, thầy cô và những người bạn đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt hành trình phấn đấu”, Vĩ tâm sự.

Trong thời gian học đại học, Vĩ nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc, nhiều lần được nhận học bổng khuyến khích học tập, được Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen thưởng, đồng thời đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp Trường liên tục trong 3 năm. Song song đó, cậu bạn còn là đảng viên sinh viên tiêu biểu của Chi bộ, sinh viên tiêu biểu của Khoa, đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đoàn - Hội như Phó Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ DUE, Phó Bí thư Chi đoàn 48K09, Trưởng nhóm Truyền thông Chi bộ sinh viên. “Mình luôn lập danh sách ưu tiên công việc mỗi ngày và tuân thủ thời hạn nghiêm túc. Khi học thì tập trung học, khi tham gia phong trào thì tham gia hết mình”, Vĩ chia sẻ.

Nhận Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2024-2025.

Sống hết mình khi còn có thể

Không chỉ nổi bật trong học tập, Nguyễn Hùng Vĩ còn tích cực tham gia hoạt động phong trào sinh viên. “Từ một học sinh khá nhút nhát, mình dần trở nên năng động hơn, tự tin hơn và có trách nhiệm hơn khi tham gia các hoạt động tập thể”, Vĩ chia sẻ. Trong hành trình ấy, chiến dịch Mùa hè xanh để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nhất với Vĩ: “Mỗi lần tham gia tình nguyện, nhìn thấy nụ cười của người dân, mình cảm nhận rõ tuổi trẻ của mình đang có ý nghĩa hơn”. Vĩ tham gia nhiều chương trình như: Tình nguyện Đông, Xuân tình nguyện, hành trình về nguồn “Địa chỉ đỏ”... góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của sinh viên với cộng đồng.

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025.

Theo Nguyễn Hùng Vĩ, sinh viên trong thời đại số không chỉ cần học tốt mà còn phải chủ động đóng góp cho cộng đồng bằng tri thức và công nghệ. “Sinh viên thời đại 4.0 cần trở thành những công dân số có trách nhiệm. Mỗi người trẻ đều có thể góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương bằng chính kiến thức của mình”, Vĩ cho biết.

Thông điệp Hùng Vĩ muốn gửi đến sinh viên: “Cống hiến hết mình khi bản thân còn có thể. Dù việc mình làm nhỏ đến đâu, đó vẫn là một phần quan trọng để hoàn thành mục tiêu lớn của cuộc đời”.

Thành tích nổi bật của Nguyễn Hùng Vĩ: - Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2024-2025; - Giấy khen đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu cấp Thành phố Đà Nẵng, cấp Đại học Đà Nẵng, cấp Trường năm học 2024-2025; - Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp (năm 2023, 2024, 2025); - Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường 3 năm liên tiếp (năm 2023, 2024, 2025); - Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình tình nguyện Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025; - Đạt giải Ba Cuộc thi "Trường học không ma túy" của Bộ Công an năm 2024; - Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2024-2025; - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã đạt thành tích học tập loại Xuất sắc năm học 2024-2025.

Ảnh NVCC