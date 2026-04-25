Hành trình lưu giữ những câu chuyện tử tế từ 'điểm bắt đầu' của chính mình

SVO - Giữa nhịp sống vội vã, có những người trẻ chọn đi chậm để kể lại những câu chuyện tử tế bằng chính góc nhìn của mình. Vũ Minh Hiền (sinh năm 2004), sinh viên năm cuối chuyên ngành Ảnh Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chọn cho mình cách đi chậm rãi nhưng đầy kiên định. Với cô bạn, mỗi bài báo hay mỗi tấm hình được lưu giữ chính là cách để lan tỏa những giá trị nhân văn và khẳng định bản thân trên hành trình trưởng thành.

Từ chiếc máy ảnh của bác đến sứ mệnh của một người kể chuyện

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, niềm đam mê của Minh Hiền không đến từ những điều lớn lao hay xa xôi, mà được nuôi dưỡng từ chính những ký ức giản dị trong gia đình. Đó là những bức ảnh cũ được ông nội nâng niu sưu tầm từ các tạp chí, là những tấm hình được người bác chụp rồi cẩn thận in ấn, gìn giữ như một phần ký ức, và đặc biệt là chiếc máy ảnh cũ - món quà đầu tiên mở ra cho Hiền cơ hội chạm tay vào thế giới của hình ảnh. Từ những lần thử sức với ảnh phim, cô dần tìm thấy niềm say mê trong việc lưu giữ khoảnh khắc, để rồi từng bước hình thành khát vọng trở thành một người kể chuyện bằng hình ảnh.

Minh Hiền tại Mộc Châu trong chuyến đi tác nghiệp cho bài tập cuối môn.

Ít ai biết rằng, con đường đến với chuyên ngành Ảnh Báo chí của Hiền còn được hun đúc từ niềm yêu thích viết lách từ nhỏ. Khi còn là cô học sinh cấp 2, cô từng là thành viên đội tuyển Văn, đạt giải Ba học sinh giỏi cấp Trường và giải Khuyến khích cấp Quận năm 2018. Chính những điều nhỏ bé, tưởng chừng thoáng qua ấy lại dần trở thành “mầm” cảm hứng theo cô trên hành trình đã chọn.

Sự lựa chọn này ban đầu lại khiến bố mẹ Minh Hiền không khỏi lo lắng, khi nghĩ đến một công việc làm báo nhiều vất vả và áp lực. Nhưng cũng chính sự “vất vả” ấy lại là môi trường hoàn hảo để Minh Hiền chứng minh bản lĩnh. Cùng với những lý thuyết được học trên lớp, cô nàng sinh viên có cơ hội đi thực tế, cầm máy ảnh tác nghiệp để hoàn thành các bài tập trên lớp. Cô bắt đầu bằng những chuyến thực tế, gặp gỡ rất nhiều nhân vật và đắm mình vào những sự kiện đời thường. Minh Hiền chia sẻ: “Những lần đi thực tế giúp mình hiểu rằng bài học không chỉ nằm trong sách, mà ở ngay trong những con người mình gặp”. Sự nghiêm túc của cô đã thay đổi cái nhìn của gia đình, từ hoài nghi chuyển sang ủng hộ. Thậm chí, bố mẹ giờ đây còn là những “cộng sự” đắc lực, thường xuyên gợi ý cho cô những nhân vật hay tin tức thú vị.

Kết nối những trái tim qua lăng kính người làm báo

Bước vào môi trường đại học, Minh Hiền không phải là sinh viên quá nổi bật trong các hoạt động phong trào. Thay vào đó, cô chọn cách tích lũy trải nghiệm qua những chuyến đi thực tế, những lần đi lấy tin, gặp gỡ nhân vật và viết bài. Chính quá trình đó giúp Minh Hiền dần hiểu hơn về công việc mình theo đuổi, cũng như về những câu chuyện đa dạng trong cuộc sống.

Một trong những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng nhất là chuyến đi đến lớp học tình thương tại chùa Hương Lan (Chương Mỹ). Tại đây, Hiền có dịp gặp cô giáo Lê Thị Hòa cùng những em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt. Tận mắt chứng kiến sự kiên trì, nỗ lực không mệt mỏi của người giáo viên tận tụy, của những gia đình đầy hy vọng cùng sự hồn nhiên, vô tư của các em, Minh Hiền đã vô cùng cảm phục. Những khoảnh khắc ấy giúp cô nhận ra rằng, người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ghi chép sự kiện, mà còn là nhịp cầu kết nối con người với con người, từ đó lan tỏa những câu chuyện tử tế đến cộng đồng. “Với mình, làm báo không chỉ là viết cho xong một bài, mà là kể lại một câu chuyện sao cho người khác có thể cảm nhận được”, cô nàng chia sẻ.

Minh Hiền (ngoài cùng bên trái, hàng đầu tiên) cùng các em nhỏ tại lớp học tình thương ở chùa Hương Lan, một trong những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng trong hành trình làm báo của cô.

Từ những trải nghiệm như vậy, Minh Hiền có thêm động lực để tiếp tục viết, với cô, mỗi bài báo không chỉ là một sản phẩm học tập mà còn là một cơ hội để chia sẻ những điều tích cực. Bài viết về một nam sinh vượt lên chính mình, được đăng trên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, là một trong những dấu mốc nhỏ nhưng đáng nhớ. Điều khiến cô hạnh phúc không phải là nhận được sự chú ý, mà bởi câu chuyện ấy đã mang lại năng lượng tích cực cho người đọc. Minh Hiền tâm niệm, đã là người làm báo thì tiêu chí hàng đầu vẫn là viết đúng sự thật, khách quan. Nhưng sâu xa hơn cả, cô muốn dùng ngòi bút của mình để trở thành nhịp cầu, đưa những nhân vật truyền cảm hứng và những giá trị tốt đẹp đến gần hơn với đời sống, qua đó lan tỏa niềm tin vào những điều tử tế hiện hữu xung quanh chúng ta.

“Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó”

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Minh Hiền tự nhận mình là một cô gái có phần hướng nội, không quá sôi nổi trong những phong trào hào nhoáng. Cô chọn cách tận hưởng nhịp sống chậm rãi và bền bỉ theo đuổi những mục tiêu mình đặt ra. Khi đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường mơ ước, cô càng thêm vững tin rằng: chỉ cần bản thân giữ vững niềm tin và nỗ lực hết mình, mọi dự định đều sẽ trở thành hiện thực, mỗi người đều có thể đi đến nơi mình muốn.

Trong chuyến du lịch tại London, Anh, Minh Hiền không chỉ khám phá những địa danh nổi tiếng mà còn có cơ hội học hỏi, mở rộng hiểu biết của bản thân và vận dụng thế mạnh ngôn ngữ của mình.

Trên hành trình ấy, Minh Hiền chưa bao giờ thấy mình đơn độc. Bên cạnh cô luôn có gia đình làm điểm tựa vững chãi, cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời, những người không chỉ cùng cô chia sẻ kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Sự đồng cảm và khích lệ ấy đã giúp Hiền học hỏi thêm nhiều góc nhìn mới mẻ và tự tin hơn vào năng lực cá nhân. Chính những kết nối ấy đã dạy cho cô gái trẻ rằng sự sẻ chia và biết lắng nghe chính là chìa khóa để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Luôn tâm niệm câu “Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó”, Hiền chọn cách đi chậm mà chắc, không tự tạo áp lực để chạy đua với người khác. Với cô, hành trình trưởng thành không cần phải quá rực rỡ hay phô trương, mà quan trọng là mỗi ngày đều đi đúng hướng và giữ vững giá trị cốt lõi. Minh Hiền luôn cảm thấy may mắn khi luôn có bố mẹ nhắc nhở về việc phải sống tử tế, thẳng thắn và không bao giờ đánh mất bản sắc cá nhân trong hành trình làm nghề.

“Mình không nghĩ phải thật nổi bật mới là thành công, chỉ cần mỗi ngày mình vẫn đang đi đúng hướng là được”, Minh Hiền tâm sự.

Với Minh Hiền, dù đi nhanh hay chậm, mỗi người trẻ đều sở hữu một lộ trình riêng biệt. Chỉ cần giữ được sự chân thành và bền bỉ với những gì mình theo đuổi, những kết quả xứng đáng chắc chắn sẽ tìm đến. Đó cũng chính là “điểm bắt đầu” để cô tiếp tục viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)