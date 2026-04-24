Trần Hạnh Nguyên - Nữ sinh viên Truyền thông quốc tế ghi dấu từ nền tảng chuyên Văn đến Huy chương Vàng quốc tế

SVO - Có những hành trình không bắt đầu bằng những tiếng vang, mà khởi nguồn từ sự tĩnh lặng của những trang văn và sự âm thầm của những nỗ lực không ngừng. Với Trần Hạnh Nguyên (sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền), mỗi nấc thang thành công đều mang hơi ấm của gia đình và ngọn lửa khát khao phụng sự cộng đồng.

Từ chiếc nôi văn chương đến giấc mơ theo đuổi truyền thông

Hạnh Nguyên may mắn được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục giàu truyền thống. Có mẹ là giáo viên dạy Văn, ngay từ thuở nhỏ, thế giới của cô đã được bồi đắp bởi vẻ đẹp của ngôn từ và những giá trị nhân văn. Chính những trang văn của mẹ đã nuôi dưỡng ở Nguyên một tâm hồn nhạy cảm, biết quan sát và thấu cảm với cuộc đời.

Tình yêu với con chữ cứ thế lớn dần, nhưng Nguyên không lựa chọn giữ chúng trên trang giấy. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cô nữ sinh chuyên Văn đã nuôi dưỡng một mục tiêu trở thành người kết nối, người kể chuyện thông qua truyền thông và tổ chức sự kiện. Với Nguyên, truyền thông là “cánh tay nối dài” để lan tỏa những giá trị tích cực, đưa ý tưởng từ trang viết đến gần hơn với đời sống xã hội.

Trần Hạnh Nguyên, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Những nỗ lực "không lời" và quả ngọt phía sau những lặng thầm

Nhìn vào bảng thành tích của Hạnh Nguyên, nhiều người không khỏi ấn tượng với Giải Nhì học sinh giỏi Thành phố môn Ngữ văn và Huy chương Vàng tại International Creative Problem Solving Competition. Đề tài “Hệ thống giám sát môi trường chạy bằng năng lượng mặt trời” dành cho các xưởng dệt lụa thủ công tại làng nghề Làng lụa Vạn Phúc của cô đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hạnh Nguyên và nhóm của mình nhận Huy chương Vàng tại Cuộc thi Olympic Quốc tế về các công trình khoa học sáng tạo (ICPC 2023) tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phía sau những kết quả đó là một hành trình dài với nhiều nỗ lực để cân bằng giữa đam mê và áp lực. Nguyên chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất không phải là khối lượng công việc, mà là việc cân bằng giữa học văn hóa và hoạt động ngoại khóa. Có những lúc mình cảm thấy quá tải, nhưng sự đồng hành của các thầy cô tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và sau này là các giảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giúp mình nhận ra rằng thành công không chỉ là điểm đến, mà còn là cách mình vượt qua những lần vấp ngã”.

Hạnh Nguyên (thứ tư từ phải qua) và các bạn học sinh trong đoàn Việt Nam chụp hình lưu niệm tại sân bay sau khi trở về từ cuộc thi.

Từ những trải nghiệm đó, Nguyên từng bước hoàn thiện bản thân. Cô kiên trì theo đuổi mục tiêu học tập và đạt kết quả khi được xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học tại Hà Nội. Sau đó, cô lựa chọn theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tiếp tục phát triển định hướng của mình.

Hạnh Nguyên (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh cùng Ban Cán sự và Ban Chấp hành của Chi đoàn Truyền thông quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sống có ích là một hành trình, không phải đích đến

Hạnh Nguyên có cách nhìn nhận riêng về tuổi trẻ khi cho rằng mỗi người có thể lựa chọn sống vì những giá trị hướng đến cộng đồng. Từ suy nghĩ đó, cô đã tham gia các hoạt động thiện nguyện và dự án cộng đồng trong nhiều năm, bắt đầu từ bậc trung học cơ sở. Trong quá trình này, Nguyên đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Truyền thông tại Câu lạc bộ Tranh biện và đồng thời tham gia với tư cách tình nguyện viên tại một số chương trình như Inspiration Day và Move Up CNH, qua đó tích lũy thêm trải nghiệm thực tiễn.

Hạnh Nguyên (hàng đầu thứ nhất từ phải qua) chụp ảnh cùng tập thể sau giải đấu CNH Debate Open 2022 do CNH Debate Community - Câu lạc bộ tranh biện đầu tiên và duy nhất của trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ tổ chức.

Đối với Nguyên, mỗi chuyến đi và mỗi hoạt động đều mang lại những trải nghiệm khác nhau. Quá trình học tập tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và hiện tại là Học viện Báo chí và Tuyên truyền tạo điều kiện để cô tiếp cận kiến thức chuyên môn và tham gia các hoạt động đa dạng trong môi trường học tập.

Hạnh Nguyên (ở giữa) cùng các bạn đến thăm hỏi nhà người dân ở Bắc Kạn.

Hạnh Nguyên (ở giữa) tham gia vào hoạt động xây trường học cho các bạn học sinh vùng cao.

Thông điệp từ một trái tim nhiệt huyết

Dẫu biết hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với hành trang là sự giáo dục từ gia đình và niềm đam mê với lĩnh vực đã chọn, Trần Hạnh Nguyên đang từng bước hoàn thiện bản thân.

Châm ngôn sống của Nguyên là: “Hãy làm việc trong im lặng và để sự thành công là tiếng vang của bạn”.

Trên hành trình của mình, Hạnh Nguyên lựa chọn kết hợp việc học tập với tham gia các hoạt động thực tiễn và hướng đến các giá trị cộng đồng. Quá trình này được thể hiện qua những kết quả cô đạt được và các trải nghiệm đã tích lũy, từ đó hình thành nên câu chuyện cá nhân gắn với việc học tập và tham gia hoạt động xã hội.

(Ảnh: NVCC)