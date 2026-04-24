Nữ sinh 2 năm liền đạt ‘Sinh viên 5 tốt’, xuất thân gia đình lao động, áp lực khi phải giữ phong độ

SVO - Trong những ngày tháng Tư, khi giá trị của hòa bình và cơ hội học tập được nhắc đến nhiều hơn, câu chuyện của Lê Thị Mai Ngân, nữ sinh hai năm liền đạt “Sinh viên 5 tốt”, bắt đầu từ một nền tảng rất khác: gia đình lao động, áp lực phải giữ phong độ và hành trình tự đặt kỷ luật để không bị tụt lại.

Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, giành giải thưởng “Sao tháng Giêng 2025”, đồng tác giả nhiều bài báo khoa học, Mai Ngân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, là gương mặt nổi bật của phong trào sinh viên tại địa phương. Nhưng phía sau những thành tích ấy là xuất phát điểm từ một gia đình lao động, nơi từng đồng thu nhập đều được chắt chiu để nuôi dưỡng việc học.

“Mình lớn lên trong một gia đình lao động, mẹ làm thợ may và bố làm xây dựng. Dù vất vả, bố mẹ luôn đặt việc học của các con lên hàng đầu. Với mình, gia đình không chỉ là điểm tựa, mà còn là nguồn động lực lớn nhất. Chính tình yêu thương và sự kỳ vọng của bố mẹ khiến mình luôn muốn cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng”, Ngân chia sẻ.

Lê Thị Mai Ngân nhận giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Không phải đến khi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, áp lực mới xuất hiện. Ngay từ năm nhất, Ngân đã tự đặt ra một lộ trình rõ ràng: hướng tới danh hiệu này và xa hơn là “Sao tháng Giêng”.

“Với mình, đó không đơn thuần là một danh hiệu, mà là tiêu chí rõ ràng để mình định hình cách phát triển bản thân trong suốt quãng thời gian sinh viên. Ở thời điểm năm nhất, khi mọi thứ còn khá mới mẻ, việc có một mục tiêu cụ thể giúp mình không bị trôi theo số đông”, cô nói.

“Một bước ngoặt đáng nhớ với mình là khi có một học kỳ kết quả học tập bị tụt do mình tham gia quá nhiều hoạt động cùng lúc. Chính sự ôm đồm đó khiến mình không giữ được sự cân bằng, dẫn đến việc học bị ảnh hưởng”, Ngân chia sẻ.

“Khi đó, mình nhận ra việc có mục tiêu thôi là chưa đủ, mà cần có sự cân bằng và kỷ luật. Sau giai đoạn đó, mình bắt đầu điều chỉnh cách quản lý thời gian, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. Trải nghiệm này giúp mình trưởng thành hơn và hiểu rõ cách theo đuổi mục tiêu một cách bền vững”, cô nói.

Mai Ngân (thứ 2 từ trái sang) tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

Giữ vai trò Chủ nhiệm CLB “Sinh viên 5 tốt” thành phố Đà Nẵng, áp lực với Ngân không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ trách nhiệm dẫn dắt.

“Khó khăn lớn nhất lúc đó là mình bị quá tải giữa học tập và hoạt động Đoàn – Hội, dẫn đến áp lực và hiệu quả không như mong muốn. Để vượt qua, mình bắt đầu nhìn lại cách làm việc của bản thân, học cách quản lý thời gian tốt hơn và xác định rõ ưu tiên”, Ngân chia sẻ.

Sau khi điều chỉnh, cô dần lấy lại sự cân bằng và duy trì được phong độ trong các năm tiếp theo.

“Danh hiệu có thể là đích đến, nhưng điều giúp bạn đi được đến đó chính là sự kiên trì mỗi ngày. Hành trình này đòi hỏi phải duy trì nỗ lực trong một thời gian dài, không chỉ là cố gắng nhất thời”, cô nói.

Với Mai Ngân, việc đạt danh hiệu là một cột mốc, nhưng giữ vững phong độ qua nhiều năm mới là thử thách thực sự, khi sự hứng khởi ban đầu qua đi, khi áp lực tích tụ và khi mỗi lựa chọn đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau tất cả, điều cô nhận lại không nằm ở số lượng danh hiệu, mà là sự thay đổi trong cách tư duy.

“Với mình, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở kết quả đạt được, mà là ở cách mình trưởng thành sau cả quá trình”, Ngân chia sẻ.

Trong những ngày tháng Tư, khi nhắc về giá trị của hòa bình và thống nhất, câu chuyện của Mai Ngân gợi ra một cách nhìn khác về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Nếu thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng hy sinh để giành lấy độc lập, thì thế hệ hôm nay đang sống trong điều kiện đủ đầy hơn để mỗi người trẻ phát triển.

Với Ngân, việc học không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là cách để xứng đáng với những nền móng mà cha mẹ. Từng giờ học, từng mục tiêu được hoàn thành cũng giống như những đường kim mũi chỉ nối dài, hay những viên gạch tiếp nối, góp phần hoàn thiện một “công trình” mang tên tương lai.

Từ trải nghiệm của mình, nữ sinh cho rằng điều quan trọng nhất với sinh viên không phải là bắt đầu thật nhiều việc, mà là hiểu rõ mình đang theo đuổi điều gì.

“Điều quan trọng nhất không phải là bắt đầu thật nhiều, mà là hiểu rõ mục tiêu và kiên trì với nó. Khi có mục tiêu rõ ràng, các bạn sẽ biết cách sắp xếp thời gian và ưu tiên phù hợp. Sự kỷ luật và khả năng cân bằng rất quan trọng, vì hành trình này đòi hỏi phải duy trì nỗ lực trong thời gian dài”, cô nói.

Ở lựa chọn trở thành giáo viên trong tương lai, Ngân tiếp tục kéo dài mạch kết nối ấy, không chỉ tiếp nhận mà còn lan tỏa.

“Mình mong muốn không chỉ dạy tốt kiến thức mà còn có thể đồng hành và tạo động lực học tập cho học sinh. Một người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn có thể truyền cảm hứng và định hình thái độ học tập cho học sinh”, Ngân chia sẻ.