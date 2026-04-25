‘Chỉ tiến không lùi’ - Bí quyết của nam sinh đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

SVO - Không chỉ đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025, Đàm Trung Việt còn ghi dấu bằng hành trình rèn luyện bền bỉ trong học tập, hoạt động phong trào và trách nhiệm của một đảng viên trẻ. Với Trung Việt, mỗi “quả ngọt” đều là động lực để bản thân tiếp tục tiến về phía trước.

Khi danh hiệu không chỉ là “tấm giấy khen”

Đàm Trung Việt đang là sinh viên năm thứ tư Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trong năm học 2024-2025, Trung Việt là một trong những sinh viên của thành phố Đà Nẵng được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Chia sẻ về dấu mốc này, Trung Việt cho biết danh hiệu ghi dấu quá trình nỗ lực bền bỉ trong học tập và rèn luyện suốt thời gian qua: “Mình cảm thấy rất vui khi đạt được danh hiệu này trong năm học vừa qua. Bằng khen hay giấy khen không chỉ là tờ giấy chỉ có giá trị trưng bày trong tủ kính mà nó mang lại giá trị về mặt tinh thần, ghi dấu về hành trình phấn đấu rất kiên trì và bền bỉ của bản thân. Với mình, đây cũng là tiền đề, cơ sở để bản thân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực học tập trong quá trình sắp tới để xứng đáng với danh hiệu đã được trao”, Việt chia sẻ.

Đàm Trung Việt đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Với sinh viên, việc đạt danh hiệu cấp Trung ương, cấp cao nhất trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” không chỉ thể hiện năng lực cá nhân mà còn phản ánh quá trình rèn luyện toàn diện trên cả 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Đảng viên trẻ trưởng thành từ môi trường Đoàn - Hội

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Việt chia sẻ việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao của bản thân và gia đình. Đây cũng là dấu mốc làm thay đổi sâu sắc nhận thức và hành động của Việt.

Theo Việt, trở thành đảng viên đồng nghĩa với việc phải không ngừng cố gắng học tập, tiến bộ, không cho phép bản thân tụt lại phía sau trước sự vận động nhanh của xã hội và thời đại. Việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn và gắn lý luận với thực tiễn trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong hành trình học tập của Việt.

Trung Việt đang là đảng viên Chi bộ Sinh viên, Đảng bộ bộ phận Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Không chỉ dừng lại ở sinh hoạt Đảng, những nguyên tắc tổ chức và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên còn được Việt vận dụng vào đời sống hằng ngày, trong học tập cũng như tham gia các hoạt động phong trào. Những chuyến tình nguyện tại thôn Tà Lang - Giàn Bí (TP. Đà Nẵng) đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt với Việt. Việc trực tiếp tham gia dạy học miễn phí cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu giúp nam sinh hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người trẻ.

Trong suốt bốn năm đại học, Trung Việt tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào thanh niên và sinh viên. Thông qua các hoạt động Đoàn - Hội, Việt tích lũy được nhiều kỹ năng như quản trị công việc, quản lý thời gian và kỹ năng giao tiếp... Môi trường Đoàn - Hội giúp Việt hình thành tư duy trách nhiệm và nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của sinh viên trong xã hội.

Bí quyết cân bằng giữa học tập và phong trào

Với Trung Việt, để cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả là: mỗi thời điểm tập trung làm tốt một việc. Theo Việt, sinh viên cần ưu tiên học tập trước để có nền tảng tri thức vững chắc, từ đó mới có thể tham gia hiệu quả các hoạt động xã hội. Ngược lại, chính những trải nghiệm thực tiễn trong phong trào lại góp phần bổ trợ cho việc học trở nên hiệu quả hơn. Cách tiếp cận này giúp Việt duy trì được hiệu quả trong cả hai lĩnh vực yếu tố quan trọng để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

“Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp thành phố Đà Nẵng năm học 2024-2025.

Khi được hỏi về yếu tố quan trọng nhất tạo nên “quả ngọt”, Trung Việt cho rằng đó chính là niềm tin vào bản thân và tinh thần không lùi bước trước khó khăn.

Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

Theo Việt, nhiều sinh viên không sợ thất bại mà sợ người khác nhìn thấy mình thất bại. Chính niềm tin nội tại sẽ giúp vượt qua rào cản tâm lý này để dám thử thách và trưởng thành. “Trong quá trình phấn đấu, mình đã từng gặp nhiều khó khăn, áp lực và mình nghĩ ai trong đời cũng sẽ trải qua ít nhất một lần cảm giác này. Với mình, tất cả khó khăn hay áp lực nào cũng đều đáng nhớ, vì mỗi lần vượt qua mình đều tổng kết, đúc rút ra được những kinh nghiệm”, Việt bộc bạch.

Nhận giải Triển vọng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Tinh thần “chỉ tiến không lùi” cũng giúp Việt hình thành bản lĩnh trước áp lực. Với Việt, khó khăn không phải là điều cần tránh mà là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Từ trải nghiệm cá nhân, Trung Việt cho rằng sinh viên ngày nay không chỉ là người học mà còn là lực lượng tiên phong trong tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Gửi gắm thông điệp đến các bạn sinh viên đang trên hành trình rèn luyện, Trung Việt chia sẻ: “Hãy là mặt trời và tỏa sáng trong chính cuộc đời mình. Mây, giông tố có thể che mắt con người nhìn thấy mặt trời, nhưng không thể che ánh dương soi rọi nhân gian”.

Một số thành tích nổi bật của Đàm Trung Việt: - Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025; - Đạt giải Triển vọng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng năm 2025; - Đạt giải Nhì môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố Đà Nẵng năm học 2021 – 2022; - Nhận Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong Chương trình tình nguyện Mùa Đông 2024 và Xuân tình nguyện 2025; - Nhận Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2023; - Nhận Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024.

