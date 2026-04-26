Bản lĩnh 'chiến binh' Gen Z sẵn sàng nhập cuộc trước thềm 1/5

SVO - Sở hữu tấm bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh đúng vào dịp Quốc tế Lao động 1/5, Ma Khánh Ly – cô gái dân tộc Tày (sinh năm 2004) mang tâm thế của một "chiến binh" thực chiến. Với tư duy thích nghi sắc bén và bản lĩnh được tôi luyện từ giảng đường trường Đại học Đại Nam, Khánh Ly đại diện cho một thế hệ Gen Z đa tài, sẵn sàng phá bỏ mọi định kiến để dấn thân vào thị trường kinh doanh đầy biến động.

Nhớ lại ngày đầu đặt chân vào giảng đường trường Đại học Đại Nam, Khánh Ly không khỏi bỡ ngỡ trước một chân trời mới. Nhưng giờ đây, khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân, cảm xúc trong cô đã hoàn toàn thay đổi, đó là sự vững chãi và tinh thần trách nhiệm.

Ma Khánh Ly (sinh năm 2004) vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Đại Nam.

Tấm bằng không chỉ là sự chứng nhận cho những nỗ lực học tập, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và bản lĩnh. Khánh Ly cảm thấy, bản thân đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống, không còn là một cô sinh viên chỉ nhìn cuộc đời qua sách vở, mà là một "chiến binh" sẵn sàng nhập cuộc.

Khánh Ly khẳng định: "Ngành Quản trị kinh doanh có thể nói là rất rộng, nhưng vũ khí sắc bén nhất mà trường Đại học Đại Nam đã trang bị cho mình chính là tư duy thích nghi và kỹ năng thực chiến".

Hiện, Khánh Ly cũng đang được biết đến là người mẫu ảnh tự do.

Nhà trường không chỉ dạy Khánh Ly cách quản trị một doanh nghiệp trên giấy tờ, mà còn dạy cô cách quản trị chính mình và xử lý những biến số thực tế của thị trường. Sự linh hoạt và thái độ luôn sẵn sàng, chính là điểm khác biệt giúp cô tự tin cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Những trải nghiệm thực tập thực tế đã mang đến cho Khánh Ly nhiều bài học vô giá. Cô chia sẻ: "Khi tham gia vào các hoạt động Sales và Marketing thực tế, mình nhận ra, quản trị không phải là những mệnh lệnh cứng nhắc, mà là nghệ thuật điều phối nguồn lực và con người".

Bên cạnh đó, một kế hoạch Marketing dù hay đến đâu, nếu không sát với nhu cầu thực tế của thị trường và khả năng vận hành của đội ngũ, cũng sẽ khó thành công. Điều này đã thay đổi tư duy của Khánh Ly từ "quản trị lý thuyết" sang "quản trị dựa trên hiệu quả thực tế".

Những trải nghiệm thực tập thực tế đã mang đến cho Khánh Ly nhiều bài học vô giá.

Trong lĩnh vực kinh tế, đôi khi vẫn còn tồn tại định kiến về việc: phái nữ thường thiên về cảm tính. Khánh Ly đã chứng minh điều ngược lại bằng sự nỗ lực và kiên trì trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Cô cho biết: "Mình đã dành hàng đêm để phân tích các chỉ số tài chính và xây dựng chiến lược Marketing cho doanh nghiệp. Mình muốn chứng minh rằng: Một nữ sinh Quản trị kinh doanh hoàn toàn có thể nắm bắt những con số khô khan và kỹ thuật công nghệ một cách sắc sảo nhất".

Sự chỉn chu và kiên trì chính là cách Khánh Ly khẳng định năng lực của bản thân, phá bỏ những định kiến giới còn tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh.

Giờ đây, Khánh Ly đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách, không còn chỉ là cô sinh viên nhìn cuộc đời qua sách vở, mà là một "chiến binh" sẵn sàng nhập cuộc.

Với hành trang là kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã được trang bị, Khánh Ly mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của tổ chức mà cô sẽ làm việc. Không ngại bắt đầu từ những vị trí nhỏ, Khánh Ly đặt mục tiêu học hỏi nhanh nhất có thể, để đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức.

Cô mong muốn, được ứng dụng kiến thức Quản trị và kinh nghiệm làm Marketing thực tế của bản thân, tạo ra những kết quả có thể đo lường được, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Sự chỉn chu và kiên trì chính là cách Khánh Ly khẳng định năng lực của bản thân, phá bỏ những định kiến giới còn tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh.

Không chỉ tập trung vào công việc, Khánh Ly còn ấp ủ những dự án cá nhân. Trong thời gian nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp, cô đã bắt tay vào những bước đi đầu tiên cho dự án của mình trong lĩnh vực thời trang thiết kế. Song song phát triển công việc người mẫu ảnh.

Khánh Ly chia sẻ: "Mình đang tận dụng thời gian này để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực bản thân sẽ theo đuổi, cụ thể là mảng thời trang thiết kế. Mình tin rằng, việc bắt đầu ngay khi năng lượng tốt nghiệp còn đang nóng nhất, chính là cách tốt nhất để chuyển hóa lý thuyết từ giảng đường thành thực tế kinh doanh".

Đồng thời Khánh Ly cũng tin rằng, sự kết hợp giữa tư duy logic của một người làm kinh doanh và sự nhạy bén thẩm mỹ của một người làm nghệ thuật, sẽ giúp cô hình thành nên một góc nhìn đa chiều trong cả công việc lẫn cuộc sống.

(Ảnh: NVCC)