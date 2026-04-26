Cuộc sống của nam sinh từng leo mái nhà dập đám cháy: bị đồn là trường đuổi học vì chất cấm, giành loạt giải thưởng lớn

SVO - Từng được công chúng biết đến với hình ảnh dũng cảm, leo mái nhà, gỡ tôn, dập đám cháy tại Buôn Ma Thuột năm 2014, những tưởng cuộc sống của chàng trai Nguyễn Hoàng Bảo (sinh năm 1998) sẽ tiếp diễn bình yên. Thế nhưng, anh hùng chữa cháy năm nào lại tự đặt mình vào một kịch bản đầy sóng gió: giấu gia đình bỏ ngang trường đại học top đầu tại Hà Nội vào TP. HCM học kiến trúc, làng xóm đồn thổi bị đuổi học vì buôn bán chất cấm và bị gia đình từ mặt. Để rồi, vượt qua mọi hoài nghi, Hoàng Bảo đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để chinh phục hàng loạt giải thưởng kiến trúc danh giá.

Giấu gia đình bỏ ngang trường top

Trở lại năm 2014, Nguyễn Hoàng Bảo từng nhận được nhiều sự nể phục khi dũng cảm trèo lên mái nhà, gỡ tôn hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong một vụ hỏa hoạn lớn tại Buôn Ma Thuột. Trở về cuộc sống đời thường, Bảo thi đỗ vào một trường đại học kỹ thuật có tiếng tại Hà Nội theo định hướng của gia đình.

Hình ảnh Nguyễn Hoàng Bảo bị bỏng khi chữa nỗ lực chữa cháy ngày 28/8/2014.

Thế nhưng, sau 2 năm học tập suôn sẻ, Bảo nhận ra bản thân đang đi trên một con đường không dành cho mình. Thay vì tiếp tục "tồn tại" trong vùng an toàn, Bảo dành ra một năm để nghiêm túc tự vấn và 6 tháng âm thầm ôn thi vẽ. Mục tiêu mới của anh là ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Chỉ đến khi tự mình hoàn tất mọi khâu từ ôn thi, đỗ đạt đến khi chuyển hẳn vào TP.HCM để ổn định cuộc sống, Bảo mới chính thức báo tin cho gia đình. Cú sốc này khiến anh bị người thân "từ mặt" một thời gian dài. Đáng nói hơn, sự biến mất đột ngột của nam sinh ưu tú ở Hà Nội đã làm nảy sinh vô số lời đồn đoán ở quê nhà. Thông qua mẹ, Bảo mới biết hàng xóm đồn thổi anh bị đuổi học vì... buôn bán chất cấm.

Thay vì hoảng loạn hay cố gắng thanh minh, Bảo chọn thái độ tiếp nhận bình thản. Anh hiểu rằng những suy diễn ấy xuất phát từ việc người ngoài chỉ nắm được những mảng thông tin rời rạc. "Khó khăn nhất với mình không phải là đối diện với lời đồn, mà là lúc báo tin, mình làm gia đình thất vọng. Nhưng khi mọi chuyện đã an bài, mình chọn cách im lặng và chứng minh bằng hành động", Bảo chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hoàng Bảo chia sẻ rằng nhiều khi thấy cuộc đời mình kịch tính như trong phim.

Hành trình 9 kỳ học bổng liên tiếp và bộ sưu tập giải thưởng danh giá

Bắt đầu lại ở một môi trường thiên về nghệ thuật, lại lớn tuổi hơn đa số bạn đồng khóa, Bảo từng bị trêu đùa là "lỡ thì". Tuy nhiên, anh biến chính độ chín trong suy nghĩ thành lợi thế để bứt phá.

Không đặt ra những ảo vọng xa vời, chàng sinh viên năm nhất bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ: tìm kiếm giá trị thực tiễn của từng môn học. Khi nhận được học bổng ở học kỳ đầu tiên, Bảo nhận ra sự nỗ lực nghiêm túc hoàn toàn có thể mang lại quả ngọt.

Nguyễn Hoàng Bảo tốt nghiệp bằng Xuất sắc tại Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM.

Kể từ cột mốc đó, Nguyễn Hoàng Bảo duy trì thành tích xuất sắc và giành học bổng trọn vẹn 9 kỳ liên tiếp cho đến ngày tốt nghiệp. Năm 2023, anh chính thức cầm trên tay tấm bằng Cử nhân Xuất sắc.

Không chỉ dừng lại ở thành tích học thuật trên giảng đường, Nguyễn Hoàng Bảo còn là một gương mặt trẻ đáng gờm tại các sân chơi chuyên môn về quy hoạch và thiết kế đô thị. Nam sinh sở hữu một "bộ sưu tập" giải thưởng kiến trúc khiến nhiều người nể phục:

Giải Nhất Đồ án tốt nghiệp xuất sắc Quy hoạch Đô thị & Nông thôn năm 2023 (Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam). Giải Ba Giải thưởng Loa Thành 2023 (Hội Kiến trúc sư Việt Nam). Giải Nhì cuộc thi Urban Void 2022. Giải thưởng Thiết kế Tốt nhất tại Smart Design City 2021. Giải Excellence in Visual Presentation cho đồ án thiết kế đô thị hậu COVID-19. Giải Merit cuộc thi Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Cùng nhiều thứ hạng cao tại “Will to Live” Competition và Smart City + Design Competition.

Từ một cậu sinh viên mông lung với tương lai, Nguyễn Hoàng Bảo đã chứng minh tư duy đa chiều và năng lực sáng tạo vượt trội trong việc giải quyết các vấn đề đô thị đương đại. Quyết định rẽ ngang từng mang theo nhiều nước mắt và thị phi năm nào, giờ đây đã trở thành bệ phóng hoàn hảo cho một tài năng trẻ.

Nhìn lại hành trình đầy tính kịch tính của mình, Bảo khẳng định anh chưa từng hối hận. Cuộc sống sóng gió đã gọt giũa nên một Hoàng Bảo bản lĩnh và kiên định hơn. "Ai cũng có lúc chông chênh, mất phương hướng hoặc mất niềm tin vào chính mình. Nhưng khó khăn chỉ là một chặng ngắn của cuộc sống. Điều quan trọng nhất là đừng để áp lực và lời gièm pha khiến mình đánh mất sự tin tưởng vào bản thân", anh đúc kết.