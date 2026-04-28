Nam Bora: 'Tôi đã học giáo dục tiền sản bằng cách sử dụng hình ảnh của V-BTS'

SVO - Nữ diễn viên Nam Bora, người đang mang thai và dự kiến sinh con vào tháng Sáu tới đã chia sẻ những cập nhật về cuộc sống của mình thông qua chương trình 'The Return of Superman'.

Nam Bora tham gia chương trình giải trí The Return of Superman của đài KBS2, với vai trò MC khách mời đặc biệt, trong tập có tiêu đề "Không thể hoàn hảo hơn", phát sóng vào ngày 28/4.

The Return of Superman phát sóng vào thứ Tư hằng tuần lúc 8h30 tối (giờ Hàn Quốc), là chương trình truyền hình thực tế ăn khách được phát sóng trên kênh KBS2. Chương trình nói về các ông bố là người nổi tiếng sẽ có nhiệm vụ một mình chăm con khi vợ vắng nhà trong vòng 2 ngày mà không có sự trợ giúp của bất kì ai, trong khi vợ của họ rời khỏi nhà để nghỉ xả hơi thư giãn trong thời gian rảnh. Những người vợ rời khỏi nhà trước khi 48 tiếng bắt đầu và quay trở về gặp gia đình một khi thời gian đã kết thúc. Trong vòng 48 tiếng, các ông bố và các con hoặc là hoàn thành một nhiệm vụ mà vợ đã viết ra hoặc cùng con khám phá các hoạt động mới. Đôi khi, những người bạn là người nổi tiếng của ông bố sẽ ghé thăm để tương tác với các bé..

Hiện đang mang thai 8 tháng, Nam Bora đã tiết lộ hình ảnh siêu âm của con mình, được đặt biệt danh là "Kong-al", trong một buổi ghi hình gần đây. Đáp lại lời nhận xét của Kim Jong Min rằng "Kong-al giống mẹ xinh đẹp và đã có những đường nét riêng biệt", Nam Bora tiết lộ: "Tôi đã trải qua các buổi học giáo dục tiền sản và ngắm ảnh của V (BTS)".

Hơn nữa, khi xem "hai anh em nhà Woo", Eun-woo và Jung-woo, chào bà cố vào buổi sáng, Nam Bora trầm trồ: "Các cháu nói chuyện ngoan quá!". Cô cũng liên tục mỉm cười khi nhìn thấy hai anh em nhà Kang-Dan đang cười ngượng ngùng: "Các cháu thật xinh xắn!". Cô cũng bày tỏ sự ghen tị về chuyến đi gia đình bốn thế hệ: "Ước mơ của tôi là cả gia đình mình được cùng nhau đi du lịch nước ngoài".

​