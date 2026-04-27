Taecyeon hoãn tuần trăng mật vì 2PM

SVO - Thành viên Taecyeon của nhóm 2PM đã hoãn tuần trăng mật để tập trung chuẩn bị cho buổi concert sắp tới tại Tokyo Dome.

Taecyeon, người đã kết hôn với người "không phải người nổi tiếng của mình" vào ngày 24/4, tại khách sạn Shilla ở Seoul, đã không đi hưởng tuần trăng mật ngay sau lễ cưới. Thay vào đó, anh ấy ưu tiên tập luyện cho các buổi biểu diễn sắp tới của 2PM.

2PM dự kiến ​​sẽ tổ chức concert solo, THE RETURN tại Tokyo Dome, vào ngày 9 và 10/5, đánh dấu kỷ niệm 15 năm ra mắt tại Nhật Bản. Các buổi biểu diễn sẽ có sự tham gia của cả 6 thành viên và đây sẽ là concert toàn nhóm tại Tokyo Dome đầu tiên sau khoảng một thập kỷ, càng làm tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện.

Với việc concert đang đến gần, các thành viên được cho là đang hoàn toàn tập trung vào luyện tập. Taecyeon được cho là sẽ lên kế hoạch cho tuần trăng mật sau khi hoàn thành các buổi biểu diễn theo lịch trình.

Trong khi đó, đám cưới riêng tư của Taecyeon đã thu hút sự chú ý sau khi những bức ảnh về buổi lễ xuất hiện trên mạng, bao gồm cả hình ảnh cô dâu không được làm mờ mặt, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Những bức ảnh được cho là do một vị khách chụp từ phòng gần đó.

Việc hoãn tuần trăng mật cho thấy, Taecyeon là người rất có tinh thần trách nhiệm khi cân bằng giữa cột mốc đời sống cá nhân và những cam kết nghề nghiệp.

Taecyeon cũng đã thể hiện sự ủng hộ của mình với người bạn thân khác giới Kim Hye Yoon bằng cách gắn thẻ tài khoản Instagram của cô ấy cùng với poster phim "Salmokji". Mặc dù Ok Taec-yeon từng nói rằng "sợ" xem phim kinh dị, nhưng anh đã chứng minh mối quan hệ đặc biệt của họ bằng cách đến rạp chiếu phim vì Kim Hye Yoon thay vì đi hưởng tuần trăng mật. Ok Taec-yeon và Kim Hye Yoon trước đây từng đóng chung vai nam nữ chính trong bộ phim truyền hình "Secret Royal Inspector Joy" của đài tvN, năm 2021.

