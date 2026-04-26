Hàn Quốc đang chứng kiến sự chuyển đổi thế hệ diễn viên quy mô lớn

Một sự chuyển đổi thế hệ quy mô lớn đang được nhận thấy khi các nam diễn viên sinh năm 2000 nhanh chóng vươn lên đảm nhận các vai chính, hoặc vai quan trọng trong nhiều tác phẩm khác nhau, tập trung vào phim truyền hình và các nền tảng OTT. Sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng cuốn hút và sức hút mới mẻ, sự nổi tiếng ngày càng tăng của Lee Chae Min, Moon Sang Min, Kim Jae Won và Jo Han Gyeol đang thu hút sự chú ý đáng kể.

Lee Chae Min: Bước ngoặt của 'Người con trai hoàn hảo' từ K-Arts với Bon Appetit, Your Majesty

Sinh năm 2000, Lee Chae Min theo học chuyên ngành Diễn xuất tại Trường Sân khấu, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-Arts). Ra mắt vào năm 2021, anh đã thu hút sự chú ý với tư cách là một nam chính lãng mạn mới nổi nhờ xuất sắc trong thể loại phim tình cảm tuổi teen như High Class và Bunny and the Brothers. Bước ngoặt thực sự là bộ phim truyền hình tvN năm 2025, Bon Appetit, Your Majesty. Lee Chae Min, người được chọn gấp rút sau khi nam chính ban đầu rút lui, đã gây ra những lo ngại do khoảng cách về danh tiếng, kinh nghiệm và tuổi tác giữa anh và nữ chính Yoona. Tuy nhiên, thay vào đó, anh đã thu hút sự chú ý với vẻ ngoài tươi mới và sức hút của mình.

Điểm mạnh của Lee Chae Min nằm ở hình tượng "chính thống", được hỗ trợ bởi nền tảng học vấn vững chắc và quá trình đào tạo diễn xuất bài bản. Anh luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi thử suốt thời trung học cơ sở và trung học phổ thông, và trong kỳ nghỉ đông năm cuối cấp, anh đã thử sức với diễn xuất và được nhận vào Khoa Diễn xuất của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Lee Chae Min củng cố vị thế của mình trước công chúng bằng việc làm MC cho chương trình Music Bank của KBS2 từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2024, và tiết lộ rằng kinh nghiệm này đã giúp anh rất nhiều trong việc vượt qua nỗi sợ sân khấu.

Moon Sang Min: Thành công lột xác từ hoàng tử Under the Queen's Umbrella đến chàng trai trẻ Pavane

Sau khi ra mắt trong một web drama năm 2019, Moon Sang Min vào vai Seongnamdaegun, con trai thứ hai của Hoàng hậu Hwaryeong (do Kim Hye Soo thủ vai), trong bộ phim truyền hình tvN năm 2022, Under the Queen's Umbrella. Anh thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng cao ráo, giọng trầm ấm quyến rũ và kỹ năng diễn xuất ổn định, hiếm thấy ở một diễn viên mới nổi, khẳng định vị thế của mình như một 'ngôi sao' đang lên.

Năm 2026, anh tiếp tục có bước tiến lớn khi ra mắt cùng lúc hai dự án. Sau vai chính đầu tiên trên truyền hình với bộ phim To My Beloved Thief của KBS2, anh cũng ra mắt điện ảnh với bộ phim Pavane của Netflix. Đặc biệt, sự lột xác của anh trong Pavane đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Moon Sang Min, người trước đây chủ yếu đóng các vai nhân vật giàu có và có địa vị cao như tài phiệt hay hoàng tử, đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã thành công trong việc thay đổi hình tượng của mình bắt đầu từ bộ phim Pavane.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận táo bạo của Moon Sang Min. Việc anh là nam diễn viên duy nhất ở độ tuổi 20 nhận lời mời đóng phim Pavane đã trở thành chủ đề 'nóng' khi được tiết lộ. Anh nhận được nhiều lời tán dương là một diễn viên vừa có can đảm từ bỏ con đường ổn định, vừa có con mắt tinh tường trong việc lựa chọn các dự án phù hợp với mình.

Sau Lee Chae Min, Moon Sang Min cũng đảm nhận vai trò MC cho chương trình Music Bank. Anh nhận được những đánh giá tích cực đến mức đội ngũ sản xuất gọi anh là "MC bậc thầy" và giữ anh lại gần một năm sau khi hợp đồng kết thúc.

​Kim Jae Won: Cú mở rộng phạm vi diễn xuất từ Hierarchycủa Netflix đến Yumi's Cells 3

Kim Jae Won bắt đầu vai chính đầu tiên của mình trong Hierarchy của Netflix với vai Kim Ri An, học sinh đứng đầu trường trung học Jushin và là người bảo vệ nhóm 0,01% hàng đầu. Sau đó, anh xuất hiện với vai Kang Ji Hwan trong The Art of Sarah của Netflix, nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã mở rộng phạm vi diễn xuất bằng cách thể hiện một nhân vật xảo quyệt và hào hoa, trái ngược với hình tượng ngay thẳng trước đây của anh. Trong bộ phim Yumi's Cells 3 của đài TVING, anh vào vai nam chính Shin Soon Rok, thể hiện sự ăn ý ngọt ngào với Kim Go Eun. Vẻ quyến rũ của Soon Rok, thẳng thắn nhưng chân thành đã gây ấn tượng ngay từ tập đầu tiên. Sự ăn ý giữa anh và Kim Go Eun cũng rất tự nhiên, không hề gượng gạo, làm tăng thêm kỳ vọng cho tương lai.

Kim Jae Won cho rằng, việc học thuộc kịch bản và phân tích nhân vật là cốt lõi trong diễn xuất của mình. Là một người mẫu trước đây, Kim Jae Won được đánh giá là một diễn viên sở hữu vóc dáng ấn tượng, với chiều cao gần 1m9, đôi mắt hiền lành và năng lượng diễn xuất mạnh mẽ.

Được chọn làm MC mới của Music Bank, tiếp bước Lee Chae Min và Moon Sang Min, Kim Jae Won sẽ làm việc cùng với Jeemin của IZNA, tiếp nối truyền thống "những người đàn ông mạnh mẽ" do các MC tiền nhiệm tạo nên.

​Jo Han Gyul: 'Ngôi sao' trẻ triển vọng sinh năm 2002 tạo dựng tên tuổi với Undercover Miss Hong

Jo Han Gyul, diễn viên trẻ nhất trong bốn diễn viên, đã ngay lập tức tạo dựng được tên tuổi qua bộ phim Undercover Miss Hong của đài tvN. Đối với Jo Han Gyul, dự án này đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của anh trên tvN và cũng là vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình. Bên cạnh mối tình đơn phương với nữ chính do Park Shin Hye đảm nhận, Jo Han Gyul cũng đóng vai trò quan trọng là người thừa kế đời thứ ba của công ty chứng khoán Hanmin, người bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền kế vị và khám phá ra sự thật đằng sau các vụ bê bối tham nhũng.

Bên cạnh tỷ lệ người xem cao đạt 13% cho bộ phim, Jo Han Gyul đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã khẳng định được vị thế diễn viên của mình trong lòng khán giả qua tác phẩm này. Dù lần đầu đảm nhận vai chính quan trọng, anh vẫn được đánh giá cao vì đã thể hiện một cách ổn định sự trưởng thành của nhân vật Albert và hoàn thiện nhân vật theo nhiều khía cạnh.

Lee Chae Min, Moon Sang Min và Kim Jae Won đều có điểm chung là từng lần lượt đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình Music Bank của đài KBS. Theo một nghĩa nào đó, ba diễn viên này một lần nữa chứng minh công thức xây dựng sức hút và sự công nhận của công chúng thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp để tạo bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất.

Sự bùng nổ của các nền tảng OTT cũng đã chắp cánh cho sự nổi lên của họ. Điều này là bởi vì một môi trường đã được thiết lập, nơi ngay cả những người mới nổi cũng có thể ngay lập tức hình thành lượng người hâm mộ ở nước ngoài trong cấu trúc phát hành toàn cầu đồng thời thông qua Netflix và Tving. Thực tế, Lee Chae Min đã đạt được thành công toàn cầu khi đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tại 23 quốc gia với một bộ phim duy nhất, Bon Appetit, Your Majesty, và Moon Sang Min cũng tạo dựng được tên tuổi trên thị trường phim quốc tế với Pavane.

Tất nhiên, cũng có những thách thức. Những điểm mạnh ban đầu như ngoại hình và sự tươi mới không đảm bảo một sự nghiệp lâu dài. Một số người cho rằng khả năng diễn xuất và khả năng thu hút khán giả trong phim điện ảnh của họ vẫn chưa được chứng minh đầy đủ. Vì nhiều người đã trực tiếp lên vai chính sau một thời gian ngắn đóng vai phụ, câu hỏi quan trọng là liệu họ có thể liên tục thể hiện chiều sâu trong các dự án tương lai hay không?

