Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đạo diễn Hàm Trần mang phiên bản nặng đô hơn 'Tiệm ăn của quỷ' lên màn ảnh rộng

Thuận Tùng

SVO - Đạo diễn Hàm Trần cùng nhà sản xuất 'Tiệm ăn của quỷ' trở lại với dự án điện ảnh kinh dị nặng đô mang tên 'Sợi chỉ đỏ'.

Năm 2025, series kinh dị Tiệm ăn của quỷ là dự án tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, giữ vị trí top 1 bảng xếp hạng series Việt trên Netflix. Đạo diễn Hàm Trần còn gây ấn tượng với phim hành động Tử chiến trên không đạt doanh thu ấn tượng. Năm nay, đạo diễn Hàm Trần quay về với sở trường kinh dị bằng tác phẩm điện ảnh Sợi chỉ đỏ.

Sở hữu ngôn ngữ điện ảnh linh hoạt cùng khả năng kể chuyện giàu nhịp điệu, đạo diễn Hàm Trần rất chắc tay trong việc xử lý các đề tài tâm lý, giật gân với chiều sâu cảm xúc. Sợi chỉ đỏ tiếp tục phát triển hướng đi mà Tiệm ăn của quỷ từng tạo nên “cơn sốt” trước đó: Kết hợp chất liệu văn hóa bản địa với yếu tố kinh dị hiện đại, đào sâu những góc khuất trong bản năng con người.

Đáng chú ý, đạo diễn Hàm Trần mang yếu tố “body horror”, vốn là một nhánh kinh dị chú trọng vào sự biến dạng của hình thể kết hợp cùng chất liệu văn hóa Á Đông để tạo sự ám ảnh về mặt thị giác. Với những thông tin vừa đươc hé lộ trong trailer, Sợi chỉ đỏ bước đầu cho thấy tham vọng định hình một tác phẩm kinh dị đa thể loại, tập trung khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức. Bộ phim hướng đến cảm giác ngộp thở, ám ảnh, với những diễn biến và bí mật khán giả khó lòng đoán trước.

Dàn diễn viên xuất hiện trong trailer đầu tiên của phim đều là những tên tuổi thực lực như Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước... Trong đó, hai cái tên gây chú ý chính là bộ đôi Quang Tuấn và Đoàn Minh Anh.

Dù câu chuyện chính và vai trò của từng diễn viên vẫn còn giữ kín, nhưng những thước phim đầu tiên phần nào khẳng định màu sắc kinh dị, tâm linh và giật gân sẽ được đẩy lên một cấp độ mới trong Sợi chỉ đỏ. Bộ phim được kỳ vọng mang đến một trải nghiệm kinh dị khác biệt cho khán giả.

Thuận Tùng
#Sợi Chỉ Đỏ #Đạo diễn Hàm Trần #phim kinh dị #Tiệm Ăn Của Quỷ #diễn viên Quang Tuấn #Quang Tuấn #diễn viên Đoàn Minh Anh #Đoàn Minh Anh

