Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Park Bo Young rũ bỏ hình tượng 'chân thật'

Tuệ Nghi

SVO - Mọi người sẽ đưa ra những lựa chọn nào nếu đột nhiên sở hữu số vàng thỏi trị giá 102 triệu đôla?

Loạt phim gốc sắp ra mắt của Disney+, Gold Land sẽ tìm cách trả lời câu hỏi đó. Được viết bởi Hwang Jo Yoon, biên kịch của kiệt tác Oldboy năm 2003 của Park Chan Wook, loạt phim là một bộ phim kinh dị sinh tồn kể về Hee Ju (Park Bo Young), một phụ nữ trẻ bị cuốn vào một mạng lưới hỗn loạn của lòng tham và sự phản bội sau khi phát hiện ra một kho vàng buôn lậu khổng lồ, và phải chiến đấu để giữ lấy khối tài sản đó cho mình.

Ngoài những tình tiết hồi hộp nghẹt thở, loạt phim hứa hẹn sẽ đi sâu vào sự phức tạp của bản chất con người và sự mong manh của các mối quan hệ.

Park Bo Young đảm nhận vai diễn đầu tiên trong thể loại phim hình sự, vào vai một nhân viên hải quan có những ham muốn trỗi dậy sau khi vô tình phát hiện ra một kho báu: "Đạo diễn nhận xét rằng, hầu hết mọi người đều nhìn nhận tôi là kiểu người sẽ trả lại vàng tìm thấy. Ông ấy gợi ý rằng, việc nhìn thấy một người có hình ảnh 'trung thực' đó lại đưa ra lựa chọn ngược lại, sẽ tạo ra phản ứng độc đáo từ khán giả. Chính quan điểm đó đã thuyết phục tôi".

Từ bỏ hình tượng tươi sáng trên màn ảnh, Park đã hóa thân vào bối cảnh u ám của nhân vật thông qua sự thay đổi ngoại hình: "Để thể hiện cảm giác thiếu thốn của Hee-ju, tôi đã giảm cân và hạn chế trang điểm trong suốt quá trình sản xuất".

Đạo diễn Kim Sung Hoon, người đứng sau thành công của Confidential Assignment (2017) và Rampant (2018), đã mô tả loạt phim này là một tác phẩm kinh dị được thúc đẩy bởi "sự hồi hộp của những ham muốn nội tâm". Kim ca ngợi sự tận tâm của Park đối với vai diễn gai góc này, nhấn mạnh sự sẵn sàng của cô trong việc thể hiện sự suy sụp về tinh thần và thể chất của nhân vật: "Cô ấy hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh trước công chúng để hóa thân vào vai Kim Hee Ju". Loạt phim gồm 10 tập sẽ ra mắt vào ngày 29/4.

Trong khi đó, Park Bo Young vừa khởi hành đến Hồng Kông (Trung Quốc) qua sân bay Incheon, vào sáng ngày 28/4 (giờ Hàn Quốc) để tham dự lịch trình ở nước ngoài. Park Bo Young dự kiến ​​sẽ tham dự sự kiện khai trương cửa hàng của một thương hiệu tại đây.

#Loạt phim kinh dị sinh tồn #Câu chuyện lòng tham và phản bội #Vai diễn chuyển đổi của Park Bo-young #Khám phá bản chất con người #Mối quan hệ và tâm lý nhân vật #Phản ánh gu thẩm mỹ đạo diễn #Sự thay đổi ngoại hình diễn viên #Tác phẩm phản ánh xã hội hiện đại #Nội dung dự kiến gây cấn và hấp dẫn #Sự hợp tác giữa diễn viên và đoàn làm phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục