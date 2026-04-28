Park Bo Young rũ bỏ hình tượng 'chân thật'

Loạt phim gốc sắp ra mắt của Disney+, Gold Land sẽ tìm cách trả lời câu hỏi đó. Được viết bởi Hwang Jo Yoon, biên kịch của kiệt tác Oldboy năm 2003 của Park Chan Wook, loạt phim là một bộ phim kinh dị sinh tồn kể về Hee Ju (Park Bo Young), một phụ nữ trẻ bị cuốn vào một mạng lưới hỗn loạn của lòng tham và sự phản bội sau khi phát hiện ra một kho vàng buôn lậu khổng lồ, và phải chiến đấu để giữ lấy khối tài sản đó cho mình.

Ngoài những tình tiết hồi hộp nghẹt thở, loạt phim hứa hẹn sẽ đi sâu vào sự phức tạp của bản chất con người và sự mong manh của các mối quan hệ.

Park Bo Young đảm nhận vai diễn đầu tiên trong thể loại phim hình sự, vào vai một nhân viên hải quan có những ham muốn trỗi dậy sau khi vô tình phát hiện ra một kho báu: "Đạo diễn nhận xét rằng, hầu hết mọi người đều nhìn nhận tôi là kiểu người sẽ trả lại vàng tìm thấy. Ông ấy gợi ý rằng, việc nhìn thấy một người có hình ảnh 'trung thực' đó lại đưa ra lựa chọn ngược lại, sẽ tạo ra phản ứng độc đáo từ khán giả. Chính quan điểm đó đã thuyết phục tôi".

Từ bỏ hình tượng tươi sáng trên màn ảnh, Park đã hóa thân vào bối cảnh u ám của nhân vật thông qua sự thay đổi ngoại hình: "Để thể hiện cảm giác thiếu thốn của Hee-ju, tôi đã giảm cân và hạn chế trang điểm trong suốt quá trình sản xuất".

Đạo diễn Kim Sung Hoon, người đứng sau thành công của Confidential Assignment (2017) và Rampant (2018), đã mô tả loạt phim này là một tác phẩm kinh dị được thúc đẩy bởi "sự hồi hộp của những ham muốn nội tâm". Kim ca ngợi sự tận tâm của Park đối với vai diễn gai góc này, nhấn mạnh sự sẵn sàng của cô trong việc thể hiện sự suy sụp về tinh thần và thể chất của nhân vật: "Cô ấy hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh trước công chúng để hóa thân vào vai Kim Hee Ju". Loạt phim gồm 10 tập sẽ ra mắt vào ngày 29/4.

Trong khi đó, Park Bo Young vừa khởi hành đến Hồng Kông (Trung Quốc) qua sân bay Incheon, vào sáng ngày 28/4 (giờ Hàn Quốc) để tham dự lịch trình ở nước ngoài. Park Bo Young dự kiến ​​sẽ tham dự sự kiện khai trương cửa hàng của một thương hiệu tại đây.

