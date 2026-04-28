Hai 'nàng Hậu' Yến Nhi và Phương Oanh cùng NTK Nguyễn Việt Hùng kể chuyện văn hóa Chăm Pa bằng tà áo dài

SVO - Nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng vừa trình làng bộ sưu tập (BST) áo dài mới 'Dấu ấn Chăm Pa', cùng với các 'nàng Hậu' góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt.

NTK Việt Hùng chia sẻ về BST lần này: "Với tôi, Dấu ấn Chăm Pa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những mảnh ký ức của bao lần đến và trải nghiệm. Đây như là món quà tôi mến tặng những người con Đà Nẵng và cả những người bạn mang sứ mệnh nâng niu, gìn giữ, bảo tồn tà áo Việt".

Trình diễn BST của Việt Hùng có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh, các "nàng Hậu" như Yến Nhi, Phan Phương Oanh, Ánh Vương, Mỹ Linh, Uyên Phương, Ngọc Trang, Thoa Thương…

Mỗi người đẹp khoác lên các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Pa. Tà áo dài đưa người thưởng thức hồi tưởng về thời kỳ vàng son, lật giở kho sử về Chăm Pa huy hoàng một thủa trên dải đất được mệnh danh “thánh địa” miền Trung đầy nắng và gió.

Các yếu tố đặc trưng từ họa tiết đến gam màu của nền văn minh Chăm Pa cổ được Việt Hùng khéo léo đưa vào tà áo dài, tạo nên sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và thời trang đương đại.

Họa tiết, hoa văn hình học trên các tháp Chăm cổ, kiến trúc tháp Chăm được Việt Hùng sáng tạo, cách điệu thành những họa tiết độc đáo thể hiện trên thân và dọc theo tà áo dài.

Anh chọn các gam màu gợi nhớ tháp Chăm như: đỏ gạch, vàng đất, nâu sẫm và xanh ngọc… Những tông màu này được pha trộn khéo léo, thể hiện được nét cổ điển nhưng vẫn sang trọng.

Việt Hùng ứng dụng phom dáng áo dài truyền thống, cách điệu ở phần cổ áo, tay áo và tà áo tạo điểm nhấn.

“Tôi lớn lên với những câu chuyện mới cũ khác nhau về nền văn minh từ xa xưa ấy, những cái tên Mỹ Sơn, Đồng Dương, Trà Kiệu, Tháp Mẫm… xa lạ dần quen. Và tôi cũng đã đến thành phố ấy hàng trăm lần là hàng trăm ấn tượng lớn dần theo ngày tháng", NTK Việt Hùng bày tỏ.