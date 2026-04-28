Học trò Thanh Hằng lấn sân diễn xuất, tạo ấn tượng với lợi thế nhan sắc quyến rũ

Văn Sơn

SVO - Sở hữu nhan sắc đầy cá tính và quyến rũ, Bùi Linh Chi đang trở thành gương mặt mới đáng chú ý của màn ảnh Việt.

Bùi Linh Chi là gương mặt không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Cô được biết đến với vai trò MC, sở hữu lối dẫn dắt tự tin, thông minh cùng hình ảnh chỉn chu. Trước đó, Bùi Linh Chi từng ghi dấu khi đạt danh hiệu “Người đẹp Truyền thông” tại Miss universe Vietnam 2022. Ngoài ra, cô từng lọt vào top 6 The face Vietnam 2018, thuộc đội huấn luyện viên Thanh Hằng.

img-9310.jpg

Tất cả trở thành một cột mốc giúp Bùi Linh Chi mở rộng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí. Người đẹp còn sở hữu phong cách sang trọng, quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào, gần gũi. Hình ảnh của cô là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tri thức và năng lượng hiện đại.

img-1396.jpg

Do đó, Bùi Linh Chi có thể linh hoạt biến hóa từ một quý cô thanh lịch trong các sự kiện đến hình ảnh năng động, trẻ trung trong đời thường. Đường nét gương mặt hài hòa cùng vóc dáng cân đối, gợi cảm cũng là lợi thế giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.

img-1394.jpg

Tận dụng tối đa lợi thế ấy, học trò Thanh Hằng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và được đánh giá có tiềm năng. Với cô, vai diễn Thúy Quỳnh trong Vì mẹ anh phán chia tay là một bước tiến đáng chú ý trên hành trình mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất.

img-1387.jpg

Với tín hiệu tích cực từ khán giả, nữ MC được kỳ vọng sẽ tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai đa dạng hơn trong tương lai, khẳng định dấu ấn riêng trong làng giải trí Việt.

img-1393.jpg

Bên cạnh hai cặp đôi trung tâm, vai diễn của cô bất ngờ trở thành điểm nhấn nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ người xem, dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều. Những câu thoại “rất đời”, thẳng thắn nhưng tinh tế của nhân vật do Bùi Linh Chi đóng nhanh chóng được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần tạo nên sức hút riêng cho nhân vật.

Văn Sơn
