Nữ sinh HANU chinh phục học bổng Erasmus+ gần 200 triệu đồng, sang Italia học tập 6 tháng

SVO - Không đặt nặng áp lực phải giành bằng được học bổng, Lê Thị Hương Giang, sinh viên năm cuối ngành Marketing, Trường Đại học Hà Nội, bắt đầu hành trình của mình bằng một suy nghĩ rất giản dị: “Cứ thử xem sao”. Chính lần dám thử ấy đã mở ra cho nữ sinh 22 tuổi cơ hội nhận học bổng trao đổi Erasmus+ của Liên minh châu Âu, trị giá gần 200 triệu đồng, để sang Italia học tập trong 6 tháng tại Đại học Foggia (Ý).

Nỗ lực bền bỉ trong học tập và hoạt động sinh viên

Trong suốt những năm đại học, Giang luôn xác định rõ việc học là nền tảng quan trọng để phát triển bản thân. Năm học 2024-2025, cô liên tiếp đạt học bổng Khuyến khích học tập trong hai kỳ, đồng thời được trao danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường. Những kết quả ấy là minh chứng cho sự nghiêm túc, bền bỉ và tinh thần không ngừng cố gắng của nữ sinh HANU.

Hương Giang đạt Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2024 - 2025.

Bên cạnh học tập, Hương Giang còn tích cực tham gia công tác Đoàn và các hoạt động cộng đồng. Hiện cô giữ vai trò Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2026. Ở vị trí này, Giang có cơ hội tham gia tổ chức, điều phối nhiều chương trình dành cho sinh viên, từ đó rèn luyện thêm kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý tình huống.

Hương Giang tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và các hoạt động cộng đồng với vai trò Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh & Du lịch nhiệm kỳ 2025–2026.

Không chỉ vậy, Giang còn góp mặt trong nhiều chương trình tình nguyện như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tết Ấm và các hoạt động cộng đồng khác. Với cô, mỗi hoạt động không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp bản thân sống trách nhiệm hơn, biết quan sát, sẻ chia và chủ động hơn trong tập thể.

“Cứ thử xem sao” và cơ hội bước ra thế giới

Chia sẻ về cơ duyên đến với học bổng Erasmus+, Giang cho biết trước đây cô từng nghĩ việc được đi học ở nước ngoài là điều khá xa vời. Thay vì đặt ra những mục tiêu quá lớn ngay từ đầu, cô chọn cách làm tốt từng việc nhỏ: học tập nghiêm túc hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn và từng bước hoàn thiện bản thân.

Cơ hội đến vào kỳ I năm cuối, khi Giang tình cờ biết đến thông tin tuyển chọn chương trình trao đổi tại Ý. Ban đầu, cô không đặt nặng kết quả mà chỉ nghĩ đơn giản: “Cứ thử xem sao”. Từ suy nghĩ ấy, Giang bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ với tinh thần làm hết sức mình.

Và rồi, điều tưởng như xa vời đã trở thành hiện thực. Khi nhận được kết quả học bổng, Giang vừa bất ngờ, vừa xúc động. Với cô, đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho một quá trình dài nỗ lực, tích lũy và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Hương Giang trong buổi gặp mặt đầu tiên tại Đại học Foggia (Ý).

Hành trình sang Italia cũng đánh dấu lần đầu tiên Giang đón Tết xa nhà. Không còn không khí sum họp quen thuộc bên gia đình, những ngày đầu ở một đất nước mới mang đến cho cô nhiều cảm xúc đan xen: có chút trống trải, bỡ ngỡ nhưng cũng đầy háo hức. Mọi thứ đều mới mẻ, từ môi trường sống, cách học tập đến nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Trưởng thành từ những trải nghiệm đời thường

Sống xa nhà trong thời gian dài, Giang phải tự mình thích nghi với rất nhiều điều. Cô học cách sắp xếp cuộc sống, chủ động trong học tập, xây dựng các mối quan hệ mới và mở lòng hơn với bạn bè quốc tế. Những thử thách ban đầu dần trở thành cơ hội để nữ sinh hiểu thêm về chính mình.

Trong thời gian học tập tại Đại học Foggia, Giang có dịp quan sát nhiều hơn về văn hóa và con người nơi đây. Cô ấn tượng với cách người Ý tận hưởng cuộc sống, cách họ dành thời gian cho những bữa ăn, cho gia đình, bạn bè và cho chính bản thân mình. Nhịp sống chậm rãi ấy giúp Giang học được cách lắng lại, cảm nhận rõ hơn từng khoảnh khắc thay vì luôn vội vàng chạy theo những mục tiêu phía trước.

Không chỉ dừng lại ở giảng đường, hành trình trao đổi còn mở ra cho Giang cơ hội khám phá nhiều vùng đất mới. Những chuyến đi tới các thành phố tại Italia và một số quốc gia châu Âu giúp cô có thêm góc nhìn rộng hơn về văn hóa, con người và cách kết nối trong một môi trường đa dạng.

Hương Giang có cơ hội tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới trong thời gian học tập tại Ý.

Với Giang, đó không nhất thiết phải là những trải nghiệm quá lớn lao. Đôi khi, chỉ là một buổi chiều ngồi ở quảng trường, một lần đi bộ trên con phố lạ, hay một cuộc trò chuyện ngắn với người bản địa, cũng đủ để cô cảm nhận thế giới rộng lớn và nhiều màu sắc hơn những gì mình từng hình dung.

Từ một người quen với sự an toàn, Giang dần trở nên cởi mở, tự tin và chủ động hơn. Cô nhận ra rằng bản thân có khả năng thích nghi tốt hơn mình nghĩ, miễn là dám bắt đầu và nghiêm túc với lựa chọn của mình.

Thêm tự tin cho những dự định phía trước

Hương Giang không xem học bổng Erasmus+ đơn thuần là một thành tích để ghi vào hồ sơ. Với cô, đây là một bước chuyển quan trọng trong quá trình trưởng thành. Dù hành trình trao đổi vẫn đang tiếp tục, những trải nghiệm tại môi trường học tập quốc tế đã giúp cô có thêm niềm tin vào khả năng của bản thân, đồng thời thôi thúc cô suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường học tập lâu dài.

Sau chương trình trao đổi tại nước ngoài, Giang dự định sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn và cân nhắc việc theo đuổi bậc học thạc sĩ trong tương lai. Mong muốn ấy không xuất phát từ áp lực, mà từ nhu cầu được hiểu sâu hơn, đi xa hơn trong lĩnh vực mà cô đã lựa chọn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hương Giang cho rằng sự khác biệt không đến từ một bước ngoặt quá lớn, mà được tạo nên từ thái độ nghiêm túc với từng cơ hội nhỏ. Từ việc học tập, tham gia hoạt động sinh viên đến quyết định nộp hồ sơ trao đổi quốc tế, mỗi lựa chọn đều góp phần tạo nên phiên bản trưởng thành hơn của cô ngày hôm nay.

Với nữ sinh HANU, hành trình phía trước vẫn còn dài. Nhưng sau những tháng ngày học tập tại Đại học Foggia, điều quan trọng nhất mà Giang nhận được có lẽ không chỉ là học bổng hay những trải nghiệm quốc tế, mà là sự tự tin để tiếp tục bước đi, dù ở một nơi quen thuộc hay một vùng đất hoàn toàn mới.

Ảnh: NVCC