Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia: Đoàn kết, đổi mới và lan tỏa tri thức

SVO - T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có buổi gặp mặt với cán bộ chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia, ghi nhận kết quả đạt được và định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động và phát huy tri thức của sinh viên Việt Nam ở nước bạn.

Ngày 9/9, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã có buổi gặp mặt, làm việc với các cán bộ chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia. Đây là dịp để ghi nhận kết quả hoạt động của sinh viên Việt Nam ở nước bạn, đồng thời định hướng nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Buổi làm việc có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực của Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia trong việc gắn kết, hỗ trợ đời sống học tập, sinh hoạt của du học sinh, cũng như lan tỏa tinh thần sinh viên Việt Nam giàu nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh một số trọng tâm công tác Hội trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục củng cố tổ chức, đặc biệt là hệ thống chi hội; xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên để có biện pháp thu hút, đoàn kết thanh niên; duy trì tính kế thừa trong hoạt động của Ban Chấp hành và các Chi hội.

Nhân dịp này, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho tập thể và cá nhân.

Bên cạnh đó, các hoạt động Hội tại Italia cần được đổi mới về hình thức và nội dung, bảo đảm vừa gần gũi, thiết thực, vừa phù hợp với nhu cầu phát triển toàn diện của du học sinh. Một trong những định hướng được nhấn mạnh là phát huy thế mạnh tri thức, khuyến khích sinh viên và cựu sinh viên thành lập các nhóm chuyên ngành, diễn đàn nghiên cứu khoa học, chia sẻ học liệu. Đây được kỳ vọng sẽ là những sân chơi học thuật bổ ích, góp phần tạo giá trị cho cả cộng đồng du học sinh và quê hương đất nước.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là tăng cường công tác phát triển Đảng trong sinh viên tại Italia. Theo Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, việc này không chỉ nhằm phát hiện, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ mà còn góp phần xây dựng lớp trí thức Việt Nam vững vàng về bản lĩnh, kiên định về lý tưởng.

“Kỳ vọng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia sẽ tiếp tục phát huy những thành tích nổi bật trong thời gian qua, trở thành mái nhà chung của sinh viên, nơi lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.