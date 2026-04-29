Khi đam mê MC tiếp sức cho hành trình theo đuổi ngành Y

SVO - Không chỉ dừng lại ở những giờ học lâm sàng căng thẳng hay những trang giáo trình y khoa dày cộp, Phạm Thị Phương Huyền - sinh viên Đại học Phenikaa, còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tự tin trên sân khấu trong vai trò một MC năng động. Với Phương Huyền, việc cầm mic không chỉ là đam mê cá nhân, mà còn là “chìa khóa” quan trọng giúp cô rèn luyện sự thấu cảm và bản lĩnh, chuẩn bị hành trang vững chắc cho sứ mệnh cứu người trong tương lai.

Phạm Thị Phương Huyền hiện là sinh viên năm thứ tư ngành Y đa khoa của Trường Y dược Phenikaa - Đại học Phenikaa.

Hành trình đến với MC của Phương Huyền bắt đầu từ một sự tình cờ đầy định mệnh: chiếc email mời tham gia lễ hội âm nhạc Aloha mùa 2 vào năm nhất đại học đã đánh thức niềm đam mê truyền thông vốn âm ỉ trong cô. Sự thành công của chương trình ấy không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là cánh cửa mở ra hàng loạt cơ hội được dẫn dắt tại các hội thảo y tế lớn của Đại học, Bộ Y tế và các tổ chức uy tín, không chỉ giúp Phương Huyền có cơ hội học hỏi, mà còn mang lại cho cô những kinh nghiệm quý báu.

Giữa những giờ học lâm sàng căng thẳng và những trang giáo trình y khoa dày cộp, hình ảnh một nữ MC năng động, tự tin trên sân khấu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Bên cạnh công việc học, Phương Huyền còn được biết đến là một MC đa năng.

Song hành giữa áp lực của ngành Y và sức hút từ ánh đèn sân khấu, lịch trình của Phương Huyền luôn là một cuộc đua với thời gian. Nếu trong hai năm đầu, cô chủ yếu học lý thuyết tại trường và tranh thủ những khoảng nghỉ cuối tuần hay buổi tối để nuôi dưỡng đam mê MC. Thì từ năm thứ ba, thử thách thật sự mới bắt đầu khi các buổi lâm sàng dần dày đặc, tuy nhiên cô vẫn tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để dẫn chương trình. Dù bị cuốn vào áp lực học tập, Phương Huyền vẫn giữ vững đam mê của mình.

Cô chia sẻ: "Các thầy cô cũng hỗ trợ cho mình tham gia các hoạt động vào cuối tuần, nên mình luôn nhận lời khi có cơ hội. Mỗi khoảnh khắc đứng trên sân khấu, mình đều cảm thấy rất vui vì có thể hoàn thành công việc yêu thích mà vẫn đảm bảo thời gian cho việc học".

Theo Phương Huyền, đam mê làm MC giúp cô phát triển hơn trong hành trình trở thành bác sĩ. Cô luôn mong muốn, bản thân không chỉ trở thành một bác sĩ giỏi về chuyên môn, mà còn hiểu rõ hơn về bệnh nhân của mình.

Những ngày tháng Tư lịch sử không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là khoảng lặng để Phương Huyền tìm về những thước phim tài liệu quý giá. Ngắm nhìn hình ảnh hào hùng của cuộc kháng chiến, cô không khỏi xúc động trước sự hy sinh can trường của các thế hệ đi trước. Phương Huyền tự nhủ: "Hoà bình thời nào cũng đáng quý, và sẽ đáng quý hơn nếu sức trẻ biết trân trọng, gìn giữ và phát triển chính bản thân mình. Đó cũng là điều mà mình tin rằng, thế hệ cha ông mong muốn chúng ta ngày càng nỗ lực tiếp nối tinh thần yêu nước, hiếu học của dân tộc Việt”.

Là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ Gen Z đa năng, Phương Huyền luôn tâm niệm rằng sự tự do của tuổi trẻ phải đi đôi với tính kỷ luật. Đứng trước những kỳ nghỉ dài, cô nhắn nhủ các bạn trẻ đừng quên bồi đắp "kiềng ba chân" cho bản thân: Một thể chất vững vàng, một trái tim nhiệt huyết và một trí tuệ sắc bén. "Chỉ cần có sức khỏe, chúng ta sẽ đủ sức hiện thực hóa mọi ước mơ. Và cũng đừng quên mỗi ngày bồi đắp tri thức để bản thân không bị tụt lại phía sau, nhất là khi Việt Nam đang trên đà vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn", Phương Huyền chia sẻ.

Mục tiêu lớn nhất của Phương Huyền không chỉ dừng lại ở tấm bằng đại học. Cô khao khát được tôi luyện để trở thành một bác sĩ giỏi, vững chuyên môn và giàu tâm đức trong tương lai. Bằng tất cả sự bền bỉ và những nỗ lực tự thân không ngừng nghỉ, Phương Huyền tin rằng, hành trình học tập suốt những năm qua chính là nền móng vững chắc để cô hiện thực hóa ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cứu người.

(Ảnh: NVCC)