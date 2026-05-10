Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhà thiết kế trẻ nâng cấp bản thân bằng cuộc thi chuyên ngành

Hữu Qui

SVO - Từ niềm say mê nghệ thuật, nhà thiết kế trẻ Andy Võ (sinh năm 2006, Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đã cho ra mắt nhiều tác phẩm, nổi bật là thiết kế Cosmic Bloom đoạt giải Á quân tại 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025'.

Andy Võ (tên thật Võ Minh An) theo đuổi chuyên ngành Thiết kế Thời trang vì một ước mơ đã được nuôi dưỡng từ nhỏ. Với Andy, thời trang không chỉ là sự sáng tạo, còn là cách thể hiện cá tính và góc nhìn nghệ thuật. Từ nhỏ, Andy đã có những bản thiết kế đầu tiên cho mình: "Khi xem các chương trình thời trang, mình thường tự vẽ lại những bộ trang phục, những nét vẽ ngô nghê nhưng lại có niềm thích thú rất lớn. Chính khoảnh khắc giản dị ấy trong tuổi thơ ấy cùng với sự động viên và ủng hộ từ cha mẹ đã giúp mình nhận ra niềm đam mê với thời trang".

anh-1-1.jpg
Nhà thiết kế trẻ Andy Võ cùng thí sinh 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam'.

Để thiết kế thành công một bộ trang phục, cũng như bao nhà thiết kế khác, Andy đã dành nhiều thời gian, chi phí và tâm huyết. Trước năm 2025, chàng sinh viên từng ghi danh tại các cuộc thi thiết kế trang phục nhưng không đạt kỳ vọng. Những thất bại đầu tiên đã trở thành động lực bước tiếp. “Thành công không đến ngay lập tức mà là kết quả của sự bền bỉ, nỗ lực và niềm tin vào bản thân. Trong khoảng thời gian dài, mình đã tập trung rèn luyện từ tư duy thiết kế, kỹ thuật thực hiện đến việc cập nhật xu hướng và trau dồi cá tính sáng tạo”. Quá trình kiên trì này dẫn bạn đến quyết định ghi danh sân chơi Carnival Costume của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 và đoạt được giải Á quân.

Những thành tích đầu tiên ghi nhận sự nỗ lực của Andy và giúp anh tự tin hơn để bắt đầu làm nghề chuyên nghiệp. “Kết quả này cũng giúp gia đình nhìn nhận rõ hơn về sự nghiêm túc và quyết tâm của mình đối với ngành thiết kế thời trang. Từ sự lo lắng ban đầu, gia đình dần chuyển sang tin tưởng và ủng hộ, điều này trở thành một nguồn động lực tinh thần rất lớn đối với mình”, Andy chia sẻ.

anh-2-2.jpg
Nhà thiết kế trẻ Andy Võ chăm chút cho trang phục trước buổi trình diễn.

Tính đến hiện tại, Andy đã lần lượt có những bộ trang phục dân tộc được vinh danh trên các sân khấu lớn như Á quân Trang phục Carnival Costume, Miss Cosmo Vietnam 2025; "Best Performance Costume" - Dance of Vietnam, Miss World Vietnam 2025. Trong đó, Á quân Trang phục Carnival tại cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 chính thức đánh dấu hành trình theo nghề chuyên nghiệp của Andy. Theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi còn là học sinh THCS, thành tích này là niềm vinh dự lớn với Andy. Đây cũng là lần đầu tiên Andy tham gia thiết kế và thực hiện trang phục cho một sân chơi nhan sắc quy mô tại Việt Nam.

Thông qua thời trang, Andy mong muốn tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam. Thời trang không chỉ là sáng tạo về hình thức mà còn là một “ngôn ngữ” để kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc theo cách gần gũi, hiện đại hơn với công chúng. Trong tương lai, Andy sẽ khai thác chất liệu văn hóa một cách sáng tạo, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa và ghi dấu ấn rõ nét trên bản đồ thời trang quốc tế.

Hữu Qui
#Thiết kế thời trang trẻ #Cuộc thi ngành thời trang #Đam mê sáng tạo nghệ thuật #Thành tựu trong thời trang Việt Nam #Gắn kết văn hóa và thời trang #Hành trình trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp #Tham vọng quốc tế về thời trang Việt #Vai trò của sân chơi nhan sắc trong thiết kế #Tôn vinh giá trị văn hóa qua thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục