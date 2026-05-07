Nữ sinh gốc Huế chinh phục danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương

SVO - Người con sinh ra và lớn lên tại TP. Huế, vùng đất giàu truyền thống hiếu học, Hồ Ngọc Khánh Quỳnh (năm thứ tư, khoa Thương mại điện tử, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng) là một trong những sinh viên ưu tú được T.Ư Hội sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

“Sinh viên 5 tốt” là một hành trình hơn cả danh hiệu

Khánh Quỳnh cho biết, động lực học tập, phấn đấu và rèn luyện đến từ câu chuyện truyền cảm hứng học tập của ba - người kiên trì theo đuổi việc học và trở thành bác sĩ ở tuổi 38. “Từ ba, mình hiểu rằng, ước mơ hoàn toàn có thể đạt được nếu mình đủ kiên trì và quyết tâm. Chính điều đó khiến mình bắt đầu tin vào bản thân, dám theo đuổi ngành học và những ước mơ của bản thân”, Quỳnh chia sẻ.

Ngay từ năm thứ nhất, Khánh Quỳnh xác định mục tiêu phát triển toàn diện và kiên trì theo đuổi trong suốt quá trình học tập. Từng bước, nữ sinh chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ cấp Trường, cấp Thành phố đến cấp Trung ương. Đây là một hành trình mà chính Quỳnh gọi là “phép màu”. “Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ đối với mình không phải là một chiếc đích để chạm tới mà là một hành trình để mình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Điều mình trân trọng bên cạnh bằng khen chính là những trải nghiệm, những con người và những bài học mình có được trên hành trình ấy”, Quỳnh bày tỏ.

Trong môi trường đại học năng động, Quỳnh tích cực tham gia các hoạt động học thuật, câu lạc bộ, dự án cộng đồng. Đặc biệt, theo Quỳnh, cộng đồng sinh viên cùng chí hướng chính là động lực lớn nhất. “Chúng mình không cạnh tranh nhau để giành danh hiệu mà cùng nhau tiến bộ. Khi một người tốt lên, cả tập thể cũng tốt lên”, Quỳnh chia sẻ.

Trưởng thành từ Đoàn - Hội

Giữ vai trò Bí thư Chi đoàn và từng là Phó Chủ nhiệm CLB DUE Marketer, Khánh Quỳnh xem hoạt động Đoàn - Hội là “thực tế thu nhỏ” để rèn luyện bản lĩnh. “Đoàn - Hội cho mình cơ hội được sai, được sửa và được trưởng thành trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Mình học được rằng, sức mạnh cá nhân chỉ là điểm khởi đầu, còn sức mạnh tập thể mới là điều tạo nên giá trị bền vững”, cô tâm sự.

Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Từ một tình nguyện viên, nữ sinh dần đảm nhận vai trò tổ chức, điều phối nhiều chương trình lớn. Những trải nghiệm đó giúp Quỳnh định hình rõ hơn về bản thân và con đường phía trước.

Giai đoạn cuối học kỳ I năm thứ tư là thử thách lớn nhất với Quỳnh, khi cô phải cùng lúc hoàn thành nghiên cứu khoa học, dự án khởi nghiệp, thực tập và thi cử. “Có những đêm, mình ngồi trước màn hình và cảm thấy thực sự quá tải. Mọi thứ dồn dập khiến mình muốn dừng lại”, Quỳnh chia sẻ. Nhưng rồi, Quỳnh chọn cách đối diện: “Mình tự nhủ ‘gắng thêm chút nữa’. Khi đã đi đến đây rồi, mình không thể bỏ cuộc giữa chừng. Từng việc một, mình sắp xếp lại, tập trung giải quyết dứt điểm. Và mình nhận ra, áp lực không làm mình gục ngã, nếu vượt qua được, nó sẽ trở thành động lực rất lớn”, Quỳnh cho biết.

Khánh Quỳnh cùng đồng đội đạt giải Nhì toàn quốc "Vietfuture Awards 2025".

Bên cạnh học tập, Quỳnh xây dựng cộng đồng “Sinh tồn ở DUE”, với gần 6.000 thành viên, nơi sinh viên chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, cô cũng kết nối tri thức liên ngành để cùng các cộng sự phát triển các dự án như “DaNa Green”, “Green Storm”. Với Quỳnh, Kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được áp dụng và tạo ra giá trị cho xã hội. “Bốn năm ở giảng đường đại học, với mình, không chỉ học tập mà còn là hành trình trải nghiệm và trưởng thành trong môi trường năng động, giàu hoạt động phong trào và sự đồng hành tận tâm của thầy cô. Chính sự dẫn dắt ấy đã tiếp thêm động lực để mình dấn thân vào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Mình không chỉ tích lũy kiến thức, thành tích mà còn có sự tự tin, bản lĩnh và định hướng rõ ràng, lấy triết lý “Khai phóng - Tự thân - Hữu ích” làm kim chỉ nam cho chặng đường phía trước”, Quỳnh tâm sự. Trong thời gian tới, Khánh Quỳnh đặt mục tiêu tốt nghiệp Xuất sắc, tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các dự án cộng đồng.

Nhận giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, năm học 2024 - 2025.

Theo Khánh Quỳnh, sinh viên hôm nay không chỉ học để có việc làm mà phải học để cống hiến. “Trách nhiệm đầu tiên là với chính bản thân, phải hiểu mình là ai và muốn trở thành người như thế nào. Khi đã có nền tảng vững, mình mới có thể đóng góp cho xã hội. Mỗi bạn trẻ đều có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: Giúp đỡ cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực, ứng dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn. Quãng đời sinh viên là khoảng thời gian quý giá để nỗ lực và hoàn thiện mình. Sẽ có lúc hoang mang và áp lực cực độ, nhưng chỉ cần mình luôn tin tưởng vào bản thân, nỗ lực và quyết tâm đến cùng thì thành quả sẽ đến”, Quỳnh chia sẻ.

Một số thành tích nổi bật của Hồ Ngọc Khánh Quỳnh: - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025. - Bằng khen của BCH Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025. - Bằng khen của Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng vì đã đoạt giải Nhất Cuộc thi “The Y Factor 2023 - ECOM Version”. - Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, năm học 2024 - 2025. - Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025 cấp Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

