Bản lĩnh của 'đóa hồng' Ngoại giao trên sân khấu song ngữ

SVO - Từ một cô sinh viên Học viện Ngoại giao với dự định về một công việc văn phòng ổn định, Vân Anh đã có cú chuyển mình ngoạn mục để trở thành Quán quân MC song ngữ 2025. Bước ra khỏi vùng an toàn, cô gái trẻ này đang khẳng định bản sắc riêng bằng sự chỉn chu, tinh thần cầu thị và một trái tim luôn rực cháy khát khao lan tỏa giá trị tốt đẹp thông qua giọng nói.

Phá kén khỏi vùng an toàn

Nguyễn Vân Anh (sinh năm 2004, Lào Cai) hiện là sinh viên năm cuối, ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao (DAV). Trong hình dung của nhiều người, sinh viên DAV thường gắn liền với hình ảnh những nhà ngoại giao tương lai, những chuyên viên làm việc trong các tổ chức quốc tế hoặc các tập đoàn lớn. Vân Anh cũng từng có những khởi đầu như thế. Cô từng thử sức ở vị trí thực tập sinh Marketing tại FIS vào năm thứ ba đại học, một trải nghiệm mà cô mô tả là "đáng nhớ và an toàn". Nhưng chính trong sự an toàn ấy, bản tính mạnh mẽ và khát khao thử thách trong Vân Anh đã trỗi dậy.

Nguyễn Vân Anh hiện là sinh viên năm cuối của Học viện Ngoại giao, đồng thời là một MC song ngữ song ngữ đầy tài năng. (Ảnh: NVCC)

Cơ duyên đưa cô đến với chiếc mic không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình bồi đắp kỹ năng tại môi trường DAV đầy năng động. Những bài thuyết trình trên lớp, những lần cầm mic cho các hội thảo quy mô nhỏ, rồi đến các câu lạc bộ và các sự kiện của Khoa đã giúp cô nhận ra niềm đam mê ẩn giấu.

"DAV không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là môi trường kiến tạo kỹ năng mềm tuyệt vời. Chính từ những sân khấu nhỏ nhất ở giảng đường, mình đã tìm thấy sợi dây liên kết kỳ lạ với nghề cầm mic", Vân Anh chia sẻ.

Bước ngoặt thực sự đến khi Vân Anh tìm được “người dẫn đường” - ThS. BTV Giang Hồng tại một học viện đào tạo kỹ năng MC chuyên nghiệp. Với tư cách là một người đi trước giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình và sự kiện, ThS. BTV Giang Hồng không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng mà một MC cần có, cô còn là một mentor tâm huyết, đã truyền lửa và tiếp thêm động lực để Vân Anh tự tin dấn thân vào con đường MC chuyên nghiệp, nơi cô có thể tận dụng lợi thế ngôn ngữ và tư duy của một sinh viên Ngoại giao.

Gác lại dự định làm việc văn phòng, Vân Anh chọn dấn thân với công việc cầm mic để lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua sức mạnh ngôn từ. (Ảnh: NVCC)

"Kim chỉ nam" từ triết lý của nhà văn Nam Cao

Giữa một "rừng" MC trẻ đầy năng động và tài năng, Vân Anh chọn cho mình một phong cách riêng biệt: Sự chỉn chu tuyệt đối. Cô tâm niệm sâu sắc câu nói của nhà văn Nam Cao: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương". Triết lý ấy vốn được khơi gợi từ những bài giảng của thầy giáo chủ nhiệm thời THPT là thầy Đỗ Lê Nam, để rồi sau này tiếp tục được bồi đắp và phát triển dưới sự dẫn dắt của mentor hiện tại.

Sự chỉn chu của Vân Anh không dừng lại ở vẻ bề ngoài hay trang phục, mà nó nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng dòng kịch bản, từng cách nhả chữ. Với cô, mỗi khi đứng trên sân khấu, việc chuẩn bị không tốt không chỉ là thiếu tôn trọng khán giả mà còn là thiếu trách nhiệm với chính danh dự nghề nghiệp của mình.

Thay vì chạy theo số đông, Vân Anh chọn sự chỉn chu làm tôn chỉ nghề nghiệp, coi việc chuẩn bị kỹ lưỡng là lòng tự trọng với nghề. (Ảnh: NVCC)

Danh hiệu Quán quân MC song ngữ năm 2025 do Roseway Academy tổ chức chính là trái ngọt cho sự chỉn chu đó. Nhưng thay vì "ngủ quên trên chiến thắng", Vân Anh coi đây là một áp lực tích cực. Cô bộc bạch: "Giải thưởng là một bước đệm lớn, mở ra cơ hội để mình được các agency và doanh nghiệp tin tưởng. Nhưng quan trọng hơn, nó gắn kết mình sâu sắc hơn với sứ mệnh “Training from heart” (Đào tạo từ tâm) của Roseway".

Bản lĩnh trên sân khấu

Nghề MC song ngữ không đơn thuần là dịch lại những gì đã có trong kịch bản. Nó đòi hỏi sự nhạy bén, khả năng tư duy ngôn ngữ song hành và bản lĩnh thép để đối mặt với những tình huống bất ngờ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Vân Anh có lẽ chính là lần dịch đuổi (dịch live) trực tiếp trong buổi họp báo thuộc khuôn khổ The Famous CFC Hanoi 2026. Khi cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink có những phần giao lưu ngẫu hứng không có trong kịch bản, Vân Anh đã phải đối mặt với một bài toán khó ngay trên sân khấu.

Vân Anh trong vai trò làm MC của buổi Fan meeting - gặp gỡ cựu tiền đạo Chelsea FC trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của 'The Famous CFC Hanoi 2026'. (Ảnh: NVCC)

Dù tự nhận, kết quả chỉ ở mức "cơ bản", do chưa có nhiều kinh nghiệm phiên dịch chuyên sâu, nhưng sự thành công của buổi hôm đó đã dạy cho cô một bài học đắt giá: "Không chuẩn bị chính là chuẩn bị cho sự thất bại". Nhờ việc chủ động tìm hiểu kỹ về lịch sử, sự nghiệp và những câu chuyện bên lề của khách mời từ trước, cô đã có đủ chất liệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sự linh hoạt của Vân Anh còn thể hiện ở khả năng biến hóa giữa đa dạng các chương trình khác nhau. Người ta có thể thấy một Vân Anh mềm mại, sâu sắc trong “Nét đẹp dân gian” (VTV1) hay “Nét ẩm thực Việt” (VTV3), nhưng ngay sau đó lại là một cô gái năng động, hoạt bát, sẵn sàng thử sức với các thể loại sự kiện.

Bí mật của sự biến hóa ấy, theo cô, chính là việc "mài gươm" mỗi ngày. Khi chưa có cơ hội dẫn những chương trình lớn, Vân Anh đã cùng cô giáo luyện tập kịch bản của những chương trình đó hàng trăm lần. Để khi cơ hội gõ cửa bất ngờ, cô luôn ở tư thế sẵn sàng để tỏa sáng.

Không chỉ bén duyên với các sự kiện, Vân Anh còn cho thấy sự linh hoạt khi dẫn dắt các chương trình truyền hình như "Nét ẩm thực Việt" (VTV3) hay "Nét đẹp dân gian" (VTV1). (Ảnh: NVCC)

Trải nghiệm để kiến tạo bản sắc

Không chỉ dừng lại ở vai trò người dẫn chương trình, Vân Anh còn dấn thân vào lĩnh vực giảng dạy và lồng tiếng. Với cô, việc truyền đạt kiến thức là cách tốt nhất để giữ lại những giá trị tốt đẹp cho bản thân.

"Cách để giữ những điều tốt đẹp lâu nhất là lan tỏa nó. Trong quá trình giảng dạy, mình không chỉ trao đi kỹ năng mà còn nhận lại những góc nhìn đa dạng từ học viên. Đó là sự cộng hưởng tuyệt vời, giúp mình trưởng thành hơn", cô chia sẻ.

Khi được hỏi về việc làm thế nào để một Gen Z tạo được dấu ấn riêng trong thị trường MC đang dần bão hòa, Vân Anh thành thật thừa nhận, cô vẫn đang trong hành trình kiến tạo bản sắc. Thay vì cố gắng gượng ép một phong cách nào đó, cô chọn cách đa dạng hóa trải nghiệm. Theo Vân Anh, bản sắc cá nhân chính là sự tổng hòa của những gì chúng ta đã trải qua, những người chúng ta đã gặp và những kiến thức chúng ta đã học.

Với Vân Anh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần học hỏi không ngừng là cách duy nhất để người trẻ bản lĩnh bước ra khỏi những "mơ mộng" và chạm tới thành công. (Ảnh: NVCC)

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Anh gửi gắm một thông điệp đầy thực tế dành cho các bạn trẻ còn đang mông lung về định hướng nghề nghiệp: "Đừng quá lo lắng, vì đây là giai đoạn để thử nghiệm và tìm kiếm. Nhưng cũng đừng quá thảnh thơi, vì thị trường lao động hiện nay vô cùng khốc liệt. Hãy ưu tiên việc học và trải nghiệm. Học không bao giờ là thừa, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng mềm và ngôn ngữ. Đồng thời, hãy tìm cho mình một mentor, người có thể định hướng và giúp bạn rút ngắn quãng đường đi đến thành công".

Hành trình của Vân Anh là minh chứng cho việc đam mê nếu không đi kèm với sự kỷ luật và chuẩn bị kỹ lưỡng thì chỉ là mơ mộng. Với bản lĩnh của một sinh viên Ngoại giao và trái tim của một người nghệ sĩ cầm mic, tin rằng Vân Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục những sân khấu lớn, dùng giọng nói để kết nối những giá trị văn hóa và lan tỏa cảm hứng về khát vọng tự thân của thế hệ Gen Z Việt Nam.