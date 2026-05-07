Thủ lĩnh 'Xanh Hà Nội' Nguyễn Khánh Ly: 'Chọn sống xanh là lựa chọn của những người văn minh'

SVO - Nguyễn Khánh Ly (sinh năm 2008) hiện đang theo học tại trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội. Kiên trì với hành trình giải cứu những 'điểm đen' rác thải, cô gái trẻ người Hải Phòng đang viết nên định nghĩa mới về sự tử tế: Sống xanh không phải là trào lưu, đó là lòng biết ơn.

Nguyễn Khánh Ly - Thủ lĩnh của cộng đồng Xanh Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

“Mình muốn tự bản thân biến lối sống xanh thành một hành động vô thức”

Ít ai biết rằng, hành trình bảo vệ môi trường của Ly đã nhen nhóm từ năm 2019. Khi đó, cô được mẹ dẫn đi nhặt rác tại khu vực sông Hồng. Hình ảnh những tình nguyện viên miệt mài bên dòng sông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cô bé 11 tuổi. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào giai đoạn cuối năm 2023, khi Ly dành cho mình một khoảng lặng để chiêm nghiệm về định hướng của bản thân.

Sau những giờ phút suy ngẫm để tìm kiếm sự bình yên và giá trị sống đích thực, Ly khao khát được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. “Vào thời điểm đó, mình mong muốn bản thân sẽ làm được một điều gì đó tích cực và có sức tác động lan tỏa, đặc biệt là về mảng môi trường. Mình lên mạng tìm kiếm với từ khóa ‘Xanh Hà Nội’ vì muốn trực tiếp hành động cho nơi mình đang sống và rồi cái tên ‘Cộng đồng Xanh Hà Nội’ đã xuất hiện như một định mệnh”, Khánh Ly nhớ lại.

Bắt đầu từ vị trí thành viên Ban truyền thông khi mới 15 tuổi, Ly âm thầm quan sát và học hỏi. Sau 3 tháng thử thách đầy cam go từ đầu năm 2025, vượt qua những bài kiểm tra về khả năng điều phối và tầm nhìn chiến lược, Nguyễn Khánh Ly đã chính thức trở thành người cầm lái cho con thuyền Xanh Hà Nội.

Sự xuất hiện của Ly ở vị trí điều phối viên không chỉ là sự chuyển giao thế hệ, mà còn là sự ra mắt của một biểu tượng trẻ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, mang đến một nguồn năng lượng mới cho cộng đồng tình nguyện tại Thủ đô.

Trên hành trình miệt mài đi dọc các con ngõ hay những bờ sông của Thủ đô để thu gom rác thải, Nguyễn Khánh Ly luôn ý thức sâu sắc về vai trò của người dẫn dắt. Nữ thủ lĩnh trẻ khẳng định: “Trách nhiệm lớn nhất không nằm ở những lời kêu gọi hào nhoáng mà ở sự làm gương. Mình muốn tự bản thân biến lối sống xanh thành một hành động vô thức, tự nhiên nhất có thể”.

Xanh Hà Nội luôn lựa chọn chiếc áo cờ đỏ sao vàng làm trang phục trong các chiến dịch. Với Ly, trang phục này không chỉ là màu áo đồng đội mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước được cụ thể hóa bằng những hành động bảo vệ môi trường, cô tự hào chia sẻ: “Mỗi khi có chiến dịch nhặt rác, hình ảnh những con người mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng các tình nguyện viên và hộ gia đình chung tay dọn dẹp là một khoảnh khắc lan tỏa rất mạnh mẽ”. (Ảnh: NVCC)

Hành trình bền bỉ được dệt nên từ những cái ôm và sự biết ơn

Đảm nhận vai trò thủ lĩnh khi còn rất trẻ, Khánh Ly sớm đối diện với những áp lực không nhỏ. Từ việc gây dựng lại đội ngũ nòng cốt, kết nối đối tác, đến việc điều phối hoạt động, tất cả đều là những thử thách với một người chưa có nhiều kinh nghiệm.

Không chỉ là áp lực công việc, đó còn là nỗi lo vô hình về kỳ vọng. “Nếu lỡ mình không làm tốt thì sao… hoặc đôi khi, mình khiến người khác thất vọng về những kỳ vọng”, Ly bày tỏ. Thế nhưng, điều giữ cô ở lại không phải là sự hoàn hảo, mà là cảm giác không đơn độc.

Nguyễn Khánh Ly (thứ tư, từ phải sang) cùng các thành viên nòng cốt của Cộng đồng Xanh Hà Nội trong một buổi kết nối. (Ảnh: NVCC)

Trong những chiến dịch kéo dài, khi mọi người đều mệt rã rời, một cái ôm đồng đội lại trở thành điểm tựa tinh thần giản dị nhưng đủ sức giữ chân người ở lại. “Cái ôm ấy có thể xóa tan mọi sự mệt mỏi và đó cũng chính là khoảnh khắc mình cảm thấy lưu luyến nhất”, Ly nói.

Khoảnh khắc các thành viên Xanh Hà Nội ôm nhau trong buổi tổng kết cuối năm, cái ôm giản dị xóa tan mệt mỏi, tiếp thêm động lực cho hành trình sống xanh phía trước. (Ảnh: NVCC)

Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy giúp cô gái 18 tuổi đi qua khó khăn bằng sự bền bỉ thay vì những ồn ào. Đằng sau hình ảnh thủ lĩnh đầy trách nhiệm, Ly vẫn là một cô gái trẻ thân thiện, cô tự nhận mình đôi khi “hơi vô tri” với bạn bè nhưng luôn chọn cách sống tích cực. Khánh Ly tin rằng, điểm tựa lớn nhất để đi đường dài chính là lòng biết ơn: “Nếu chúng ta không biết ơn thì dù mình có muốn đi xa đến mấy cũng khó lòng đạt được. Mình biết ơn những thử thách, biết ơn những người đồng đội luôn dõi theo và bên cạnh. Đó là động lực để mình tiếp tục hành trình làm đẹp cho Hà Nội”.

Lan tỏa bằng sự tử tế

Biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, Nguyễn Khánh Ly dần định hình rõ lộ trình cho Xanh Hà Nội: Không chỉ dừng lại ở những phong trào ngắn hạn mà hướng tới xây dựng những thói quen bền vững. Tại đây, những thay đổi nhỏ nhất như mang theo bình nước cá nhân hay hạn chế nhựa dùng một lần đã trở thành một “văn hóa chung” được các thành viên duy trì mỗi ngày, thay vì chỉ là những khẩu hiệu suông.

Nhưng với cô, lan tỏa không chỉ dừng lại ở hành vi, mà quan trọng hơn là nhận thức. Cô tin rằng, để việc thu gom rác không còn là điều phải kêu gọi, cần bắt đầu từ giáo dục sớm. “Nếu chúng ta có thể tiếp cận và tổ chức các hoạt động dành cho các bạn nhỏ thì sẽ đánh thức con tim tình yêu môi trường của các bạn và giúp các bạn đem điều đó đến cuộc sống hằng ngày”, cô chia sẻ.

Khánh Ly luôn trực tiếp tham gia làm sạch đường phố cùng các đồng đội của mình trong chiến dịch của Xanh Hà Nội. Với cô, sự lan tỏa bền vững không đến từ áp lực hay phong trào, mà từ những điều tử tế, sự kiên trì kết nối và cách mỗi cá nhân nhận ra mình là một phần của giải pháp. (Ảnh: NVCC)

Chính niềm tin vào thế hệ trẻ đã nuôi dưỡng trong Ly khát khao đi xa hơn, góp phần hình thành một lối sống văn minh trong cộng đồng. Hành trình của Nguyễn Khánh Ly giờ đây không còn là những chiến dịch mang tính thời điểm, mà đã trở thành một lựa chọn sống bền vững. Được đảm nhận vai trò Thủ lĩnh của Xanh Hà Nội không chỉ là một bước ngoặt, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Khánh Ly: Chỉ cần có niềm tin và sự tử tế, mỗi người trẻ đều có thể tự bắt đầu hành trình thay đổi thế giới của riêng mình.