Nữ sinh NEU và cú 'lội ngược dòng' từ hậu trường bước ra ánh sáng

SVO - Từng phải gác lại giấc mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu vì những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng suốt một thời gian dài, Phạm Ngọc Linh Dung (năm thứ hai, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chứng minh rằng: Nghịch cảnh chỉ là phép thử cho lòng kiên trì. Với phương châm sống 'dù ngược dòng, cá vẫn phải bơi', Linh Dung không chỉ chiến thắng bệnh tật để trở thành một MC tài năng, mà còn đang miệt mài truyền lửa tự tin cho nhiều bạn trẻ khác trên hành trình tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.

Từ nhỏ, Linh Dung đã mơ ước đứng dưới ánh đèn sân khấu, kết nối với khán giả và cống hiến cho những chương trình ý nghĩa. Đam mê này kéo dài từ những năm còn là học sinh chuyên Anh tại trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình – nơi đã cho cô cơ hội đầu tiên để mài dũa khả năng dẫn chương trình.

Tuy nhiên, một thời gian dài, Linh Dung phải xa rời giấc mơ của mình, do những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng liên quan đến hô hấp. Thời gian ấy, cô chỉ lặng lẽ đứng phía sau, nhìn người khác tỏa sáng, và dần tin rằng, sân khấu không còn là nơi dành cho mình. Nhưng giấc mơ không hoàn toàn mất đi, nó chỉ chờ Dung đủ dũng cảm để quay lại.

Khi bước vào ĐH Kinh tế Quốc dân, Dung đã quyết định thử lại từ đầu. Cô tham gia CLB Thuyết trình – MC tại ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU), bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất trong hậu trường. Những khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua đã đặt ra thử thách cho Linh Dung. Khi cô phải luyện tập gian khổ để kiểm soát hơi thở và cải thiện sức khỏe, điều này có nghĩa là Dung phải dành hàng giờ mỗi ngày cho việc luyện tập và tham gia hoạt động thể thao để xây dựng thể lực.

Dù có những lúc không được đứng trên sân khấu, nhưng niềm tin và quyết tâm luôn cháy bỏng trong Linh Dung. Cô đã tự nhủ rằng, không có gì là xa vời nếu như chúng ta dám theo đuổi. Qua nỗ lực kiên trì, Linh Dung từng bước vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, tập luyện cách thở và nói, từ đó dần lấy lại tự tin trên sân khấu.

Hiện tại, Linh Dung đã trở thành Trưởng ban MC của CLB Thuyết trình – MC. Không chỉ dừng lại ở việc dẫn chương trình, cô còn là Phụ trách sản xuất nội dung cho “Bản tin Gặp NEU cuối tuần” và tham gia vào nhiều sự kiện lớn như: 'NEU Concert 2025', Lễ Khai giảng Đại học chính quy Khoá 67, cùng nhiều hội thảo và hội nghị quy mô lớn tại Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động, Linh Dung không chỉ giúp bản thân tỏa sáng mà còn cố gắng hỗ trợ các bạn trẻ khác, trở thành người hướng dẫn và truyền cảm hứng cho họ trong hành trình sân khấu của riêng mình.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Linh Dung đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: Giấy khen “Đoàn viên tiêu biểu xuất sắc” và các giải thưởng từ các cuộc thi lớn trên toàn quốc. Cô cũng đã góp mặt trong nhiều chương trình thiện nguyện, mang lại sự sẻ chia và hy vọng cho những người kém may mắn.

Theo Linh Dung, điều quý giá nhất không phải là việc cô đã “quay lại sân khấu”, mà là khả năng trở thành người hỗ trợ, giúp đỡ người khác bước lên sân khấu của họ. Thông qua các lớp học MC nhí, cô không chỉ trực tiếp dạy mà còn hỗ trợ những bạn trẻ từng nhút nhát, giúp họ xây dựng sự tự tin để lên tiếng trước đám đông.

Hành trình của Linh Dung không chỉ đơn thuần là việc trở lại với đam mê cá nhân, mà còn là sự cống hiến cho cộng đồng. Cô đã khơi dậy được sự kết nối giữa mọi người và tạo ra những chương trình mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Đôi mắt của Linh Dung luôn ánh lên hy vọng. Cô đang đặt từng bước chân vững chắc để trở thành một nhà Phát triển Kinh doanh chuyên nghiệp, đồng thời không ngừng theo đuổi đam mê làm MC. Bên cạnh đó, Dung cũng có kế hoạch tham gia các dự án thiện nguyện, khám phá những vùng đất mới, và tô sắc thêm cho tuổi trẻ của mình nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ.

Nguyên tắc sống của Linh Dung được thể hiện rõ qua câu nói yêu thích: “Dù ngược dòng, cá vẫn phải bơi”. Mặc dù cuộc sống có nhiều thử thách, cô luôn tin rằng, sự nỗ lực không ngừng sẽ giúp mình tìm ra con đường riêng.

