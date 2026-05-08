Danh hiệu không phải điểm kết thúc, mà là khởi đầu của sự hoàn thiện

SVO - Bước ra từ cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch" với danh hiệu Á khôi, Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 2005) sinh viên khoa Luật Kinh tế của Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh, khiến nhiều người nể phục bởi tư duy sắc sảo và trái tim ấm áp. Với Thùy Dương, danh hiệu không phải là hào quang để dừng lại, mà là bước ngoặt để cô khẳng định triết lý sống: "Sự tử tế phải luôn song hành cùng tri thức" trên hành trình hoàn thiện bản thân và phụng sự cộng đồng.

Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 2005) hiện là sinh viên khoa Luật Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn – Trường Đại học Vinh. Là một cô gái đầy nhiệt huyết, luôn tự hào về quê hương Nghi Lộc, Nghệ An, nơi nuôi dưỡng ý chí và tinh thần của cô. Bên cạnh việc học tập, Thùy Dương còn dành tình yêu cho nghệ thuật, thể thao và phát triển hình ảnh cá nhân. Quan điểm của cô về người trẻ hiện đại, không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự tự tin, khả năng thích nghi và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chính vì vậy, cuộc thi Sinh viên Thanh lịch là một cơ hội để Thùy Dương thử thách bản thân và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân.

Khi được xướng tên cho danh hiệu Á khôi, Thùy Dương chia sẻ: "Khoảnh khắc ấy khiến mình thực sự lặng đi vài giây, rồi sau đó là cảm giác vỡ òa. Nhưng điều mình nhận ra rõ nhất, không phải là mình đã chiến thắng, mà là mình đã vượt qua được chính mình".

Thùy Dương cho biết, ngay từ khi đăng ký dự thi, cô không đặt nặng mục tiêu phải đạt danh hiệu, mà chỉ mong muốn dám bước ra khỏi vùng an toàn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Vì vậy, danh hiệu Á khôi đến với cô như một món quà lớn, ghi nhận cho cả hành trình nỗ lực và thay đổi.

Thùy Dương khẳng định: "Danh hiệu Á khôi không phải là điểm kết thúc của hành trình, mà là điểm bắt đầu của một phiên bản tốt hơn". Đây là điều khác biệt lớn nhất so với kỳ vọng ban đầu của cô.

Nhiều người cho rằng, vị trí Á khôi có phần đáng tiếc vì chỉ cách vương miện một bước chân, nhưng Thùy Dương có một góc nhìn khác: Đó là một vị trí đáng giá.

Cô giải thích, chính “một bước chân còn thiếu” ấy là động lực để cô nhìn lại và hoàn thiện bản thân. Nếu Hoa khôi là đích đến, thì Á khôi đối với Thùy Dương là một hành trình đang mở ra.

Thùy Dương tin rằng: "Không phải cứ đứng ở vị trí cao nhất mới là thành công, mà là đứng ở vị trí nào mình cũng biết tỏa sáng theo cách riêng". Thay vì tiếc nuối, cô chọn sự biết ơn, vì danh hiệu này không khiến cô dừng lại mà thôi thúc cô đi xa hơn.

Với Thùy Dương, điều đặc biệt nhất ở một nữ sinh Nhân văn chính là "sự tử tế đi cùng tri thức". Môi trường Nhân văn không chỉ dạy cô kiến thức chuyên môn, mà còn dạy cách thấu cảm, biết lắng nghe và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Trong thời đại mà người trẻ có nhiều cơ hội để tỏa sáng, Thùy Dương tin rằng, điều tạo nên sự khác biệt của một cô gái không chỉ là ngoại hình hay thành tích, mà là cách cô ấy đối xử với mọi người xung quanh.

"Tri thức giúp một người nổi bật, nhưng sự tử tế mới khiến họ được nhớ lâu", Thùy Dương nhấn mạnh. Đó cũng là giá trị cô muốn mang theo trên hành trình của chính mình – trở thành một người trẻ không chỉ biết phát triển bản thân mà còn biết lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Thùy Dương luôn tâm niệm: "Có tài mà không có đức là người vô dụng". Với cô, đây không chỉ là bài học trong học tập mà còn là kim chỉ nam để người trẻ xây dựng giá trị và hình ảnh của chính mình.

Điều lớn nhất mà Thùy Dương nhận được qua cuộc thi và hành trình học tập không chỉ là thành tích, mà là sự trưởng thành. Trước đây, cô từng khá tự ti và luôn sợ mình chưa đủ tốt. Tuy nhiên, môi trường học tập tại Đại học và cuộc thi đã giúp cô tự tin hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện bản thân.

Sau cuộc thi, Thùy Dương xác định ưu tiên hàng đầu vẫn là học tập và hoàn thiện bản thân – cả về kiến thức, kỹ năng lẫn hình ảnh cá nhân. Cô không ngại thử sức ở những sân chơi lớn hơn nếu có cơ hội phù hợp để học hỏi và trải nghiệm thêm. Tuy nhiên, với Thùy Dương, danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng giá trị và sự phát triển lâu dài.

Thùy Dương mong muốn sử dụng kiến thức, kỹ năng và tiếng nói của bản thân để lan tỏa hình ảnh người trẻ hiện đại: tự tin, tri thức và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Là sinh viên của Trường Đại học Vinh, cô mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động dành cho sinh viên, các dự án cộng đồng và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ còn tự ti, ngại thể hiện bản thân.

Thùy Dương khẳng định: "Giá trị của một danh hiệu không nằm ở khoảnh khắc được gọi tên, mà nằm ở cách mình sống sau ánh đèn sân khấu".

(Ảnh: NVCC)