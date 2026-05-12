Nam sinh Bách khoa và hành trình từ thủ khoa đến người tạo ra thủ khoa

SVO - Từng giành giải Nhất cấp Tỉnh ở ba môn Toán, Hóa học, Sinh học và trở thành thủ khoa kỳ thi Đánh giá tư duy TSA đợt 1 năm 2024, Vũ Việt Tiến (năm thứ hai, ngành Khoa học Máy tính, ĐH Bách khoa Hà Nội) không chỉ được biết đến là sinh viên sở hữu thành tích học tập ấn tượng mà còn là người có thể "tạo ra thủ khoa", khi các học sinh do Tiến dạy học đã trở thành thủ khoa kỳ thi TSA.

Từ những đội tuyển học sinh giỏi đến khát vọng “vượt ngưỡng”

Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, Tiến từng là gương mặt nổi bật trong các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh khi liên tiếp đoạt giải Nhất ở các môn Toán học, Hóa học và Sinh học. Với nhiều người, việc học tốt đồng thời nhiều môn tự nhiên là điều không dễ dàng. Nhưng theo Tiến, tri thức chưa bao giờ tồn tại riêng lẻ. Nam sinh cho rằng, tư duy logic của Toán học có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc giải quyết các bài toán Hóa học hay Sinh học. Khi nhìn ra được sự liên kết giữa các môn học, việc học không còn là quá trình ghi nhớ công thức khô khan mà trở thành hành trình khám phá bản chất của khoa học tự nhiên.

Chính sự tò mò và thói quen đi tìm bản chất vấn đề đã giúp nam sinh liên tục thử thách bản thân ở nhiều kỳ thi khác nhau. Sau khi trở thành thủ khoa TSA đợt 1 năm 2024 với 95,85 điểm, Tiến tiếp tục tham dự kỳ thi HSA đợt 1 năm 2026 và đạt 127/150 điểm. Với Tiến, mỗi cuộc thi còn là cách để anh luôn vận động tư duy: “Mình xem các kỳ thi như một cách để thử thách bản thân, giữ cho tư duy luôn vận động và không rơi vào trạng thái tự mãn”.

Sau những thành tích nổi bật ở bậc phổ thông, Tiến lựa chọn theo học ngành Khoa học Máy tính tại ĐH Bách khoa Hà Nội, môi trường vốn được xem là có tính cạnh tranh cao đối với sinh viên kỹ thuật. Theo nam sinh, quyết định này đến từ mong muốn được đặt bản thân vào một môi trường có áp lực tích cực để liên tục phát triển. “Bách khoa đặc biệt là tập thể IT1 là nơi quy tụ rất nhiều bạn xuất sắc. Mình muốn được đặt vào một môi trường có tính cạnh tranh cao và áp lực tích cực để buộc bản thân không được phép giậm chân tại chỗ”, Tiến chia sẻ.

Hiện tại, nam sinh đang duy trì GPA tuyệt đối 4.0/4.0, điểm rèn luyện 100/100 và đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trường năm 2025. Dù lịch học dày đặc, Tiến vẫn dành nhiều thời gian cho công việc dạy và hướng dẫn học sinh ôn thi TSA, HSA.

Từ Thủ khoa đến người đào tạo thủ khoa

Tiến hiện dành nhiều thời gian cho công việc dạy học và hướng dẫn học sinh ôn thi TSA, HSA. Công việc này bắt đầu từ những ngày đầu đại học, khi nam sinh hỗ trợ các em khóa dưới học tập. Càng tham gia, Tiến càng nhận ra việc truyền đạt kiến thức không đơn thuần là giải bài tập mà còn là quá trình giúp học sinh xây dựng tư duy. Vì vậy, anh không muốn trở thành một người chỉ đưa ra đáp án có sẵn, mà hướng đến việc đồng hành để học sinh hiểu được bản chất của vấn đề và tự tìm ra cách giải quyết.

Theo Tiến, học sinh thường gặp áp lực lớn trước các kỳ thi Đánh giá năng lực hay Đánh giá tư duy, bởi đây là những kỳ thi yêu cầu khả năng vận dụng, phản xạ kiến thức thay vì học thuộc lòng. Chính vì vậy, trong quá trình dạy, anh luôn ưu tiên việc giúp học sinh trả lời câu hỏi “Tại sao?”, trước khi tìm hiểu “Làm thế nào?”: “Khi các em đã hiểu được bản chất, mọi bài toán dù phức tạp đến đâu cũng có thể được gỡ rối từ những bước tư duy đơn giản nhất”.

Việt Tiến cùng giảng viên trong một sự kiện vinh danh học sinh, sinh viên tiêu biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Gần đây, học sinh do Tiến trực tiếp hướng dẫn đã trở thành thủ khoa TSA với số điểm cao nhất từ trước đến nay. Dù đang theo đuổi lĩnh vực Khoa học Máy tính, Tiến cho biết, giáo dục vẫn là lĩnh vực mà anh dành nhiều tâm huyết. Trong tương lai, nam sinh mong muốn có thể kết hợp công nghệ với giáo dục: “Biết đâu, mình có thể mang ứng dụng của Học máy hay AI để tối ưu hóa trải nghiệm học tập”.

Từ một học sinh đến thủ khoa các kỳ thi lớn và giờ đây là người truyền cảm hứng cho nhiều học sinh khác, hành trình của Vũ Việt Tiến cho thấy hình ảnh của một người trẻ không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những giới hạn bằng tri thức và sự kỷ luật.

Phương pháp học tập của chàng trai GPA 4.0 Vũ Việt Tiến áp dụng phương pháp “Deep work”, chia nhỏ mục tiêu học tập và dành sự tập trung tuyệt đối cho từng phần công việc. Đồng thời, anh cũng thường xuyên sử dụng kỹ thuật Feynman, tức học bằng cách giảng giải lại kiến thức cho người khác. Theo Tiến, khi có thể giải thích một vấn đề phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản nhất, cũng là lúc bản thân thực sự hiểu sâu kiến thức đó. Ngoài ra, anh đặc biệt chú trọng việc đọc tài liệu gốc, sử dụng các công cụ hỗ trợ tư duy và duy trì tính kỷ luật trong học tập. Theo Tiến, việc quản trị thời gian hiệu quả không đến từ việc cố làm nhiều thứ cùng lúc mà nằm ở khả năng xác định rõ ưu tiên trong từng giai đoạn.

