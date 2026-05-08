Chàng trai Hàn Quốc nỗ lực học tiếng Việt để trải nghiệm và quảng bá văn hóa

SVO - Lee Ho Jun là một nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc, chủ kênh HOJUNA. Anh sử dụng tiếng Việt để làm các nội dung quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt đến cộng đồng fan hâm mộ của mình.

Hiện tại, Lee Ho Jun đang hoạt động trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội với tên kênh HOJUNA. Anh đã sống ở Việt Nam được 7 năm và cũng sắp tròn 2 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Lee cho biết, nhờ sự yêu quý và ủng hộ của mọi người nên anh có thêm động lực sáng tạo nội dung trên mạng.

Chuyển đến Việt Nam sinh sống từ năm 2019, vì sao Lee Ho Jun lại có quyết định mạo hiểm như thế?

Sau khi xuất ngũ vào năm 2015, tôi đã đi làm khoảng 2 năm. Một ngày nọ, bố mẹ khuyên tôi nên thử đi du lịch Việt Nam. Lúc đó, tôi gần như không biết nhiều về Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị chuyến đi, tôi bắt đầu tìm hiểu về đất nước này và rồi quyết định một mình sang Việt Nam du lịch "bụi". Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến Việt Nam, tôi đã yêu đất nước này.

Là một người nước ngoài lần đầu đến một nơi xa lạ, tôi đã rất bất ngờ khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người Việt Nam. Khi tôi không biết điều gì hoặc cần hỗ trợ, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ. Điều đó khiến tôi rất xúc động. Ngoài ra, đồ ăn, khí hậu và môi trường sống ở đây cũng rất tuyệt vời. Sau chuyến đi, tôi đã nghĩ: “Mình muốn sống ở đất nước này”.

Và Lee Ho Jun chuẩn bị như thế nào cho bước ngoặt đến Việt Nam?

Sau khi trở về Hàn Quốc, tôi dành một năm chuẩn bị và quay lại Việt Nam vào năm 2019 để bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian đầu không hề dễ dàng. Khi đi du lịch thì không phải lo nhiều, nhưng để thật sự sinh sống ở nước ngoài thì có rất nhiều khó khăn: Visa, ngôn ngữ, khác biệt văn hóa... Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua từng bước một. Động lực lớn nhất giúp tôi làm được điều đó chính là con người nơi đây. Dù bất đồng ngôn ngữ, mọi người vẫn cố gắng giao tiếp bằng cử chỉ, bằng sự chân thành. Khi tôi cần giúp đỡ, mọi người luôn sẵn lòng như chuyện của chính mình. Chính vì vậy, tôi rất tự hào khi được sống ở Việt Nam. Và bây giờ, được đồng hành cùng mọi người ở đây khiến tôi thật sự rất hạnh phúc.

Hành trình học tiếng Việt của Lee Ho Jun như thế nào?

Khi mới sang, tôi không biết gì cả, cũng không có người quen. Tôi nghĩ rằng, nếu không thích nghi được với văn hóa và ngôn ngữ, chắc chắn sẽ phải quay về Hàn Quốc. Vì thế, tôi bắt đầu nghiêm túc học tiếng Việt. Thật ra, hồi đi học, tôi không phải người học giỏi, nên việc học tiếng Việt khá khó khăn. Ban đầu, tôi học ở trường ĐH Sư phạm TP. HCM một tháng, sau đó học ở trường ĐH Tôn Đức Thắng một tháng.

Tuy nhiên, vì lớp đông nên giáo viên khó có thể sửa phát âm kỹ cho từng người. Sau đó, tôi quyết định nghỉ học và tự học. Mỗi ngày, tôi học 5 câu, 5 từ mới ở nhà. Sau đó, tôi ra ngoài nhờ người Việt nghe mình phát âm và sửa giúp. Chính bằng cách giao tiếp trực tiếp như vậy mà tôi học được tiếng Việt. Tôi đã học khoảng 1- 2 năm. Hiện tại, tôi tự tin giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày, nhưng với các cuộc họp chuyên môn hay môi trường kinh doanh thì vẫn còn hạn chế vì chưa học ngữ pháp bài bản. Nếu có thời gian, tôi rất muốn học chính quy ngành tiếng Việt để nâng cao hơn nữa.

Hiện tại, có không ít bạn trẻ nước ngoài đến Việt Nam làm sáng tạo nội dung. Lee Ho Jun có tiêu chí gì khi làm về cuộc sống tại Việt Nam để có sự khác biệt với họ?

Thật ra, tôi là người khá hướng nội, nên trước đây chưa từng nghĩ mình có thể làm công việc này. Nhưng nhờ sự động viên từ những người xung quanh, tôi bắt đầu suy nghĩ nếu làm nội dung thì nên làm gì để đến gần hơn với khán giả. Ban đầu, tôi làm về ẩm thực, review món ăn và nhà hàng ở Việt Nam vì mình rất thích ăn. Sau đó, tôi nghĩ rằng, nếu chia sẻ cuộc sống thường ngày thật tự nhiên của mình ở Việt Nam thì có thể sẽ gần gũi hơn. Và tôi mở rộng sang nội dung đời sống. Tôi nghĩ, điều khiến mọi người yêu mến mình chính là sự tự nhiên, chân thật và cách mình giao tiếp với người Việt.

Là một người trẻ Hàn Quốc, Lee Ho Jun cảm nhận sự tương đồng về văn hóa, lối sống giữa Việt Nam và quê nhà như thế nào?

Sống ở Việt Nam, tôi nhận ra, hai nền văn hóa có khá nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt là tình cảm gia đình và sự gắn kết giữa con người với nhau. Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều rất coi trọng gia đình, luôn quan tâm và dành thời gian cho nhau. Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với sự chăm chỉ và tinh thần nỗ lực của con người ở cả hai quốc gia. Trong đời sống thường ngày, từ văn hóa ăn uống, tụ họp cho đến cách mọi người giao tiếp ấm áp, tôi đều cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ chính vì những điểm chung đó mà Việt Nam với tôi không hề xa lạ, mà rất gần gũi.

Suốt khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Lee Ho Jun có kỷ niệm nào đặc biệt khiến anh nhớ đến bây giờ?

Có rất nhiều kỷ niệm, nhưng điều tôi nhớ nhất là chuyến đi từ TP. HCM ra Hà Nội để xem lễ Quốc khánh 2/9. Tôi cứ nghĩ sẽ đi máy bay, nhưng nhân viên của tôi lại đặt vé tàu. Chuyến đi kéo dài tới 35 tiếng. Lúc đầu, tôi rất lo, không biết có chịu nổi không. Nhưng nhìn lại, đó là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt. Đi tàu từ Nam ra Bắc cho tôi cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp của rất nhiều thành phố dọc Việt Nam. Nếu mọi người có cơ hội, tôi rất khuyến khích các bạn nên thử một lần.

Hành trình khám phá văn hóa không thể không nhắc đến ẩm thực, với Lee Ho Jun, có món ăn Việt nào mà anh yêu thích và có thể tự tay nấu chưa?

Tôi thích rất nhiều món Việt, nhưng món yêu thích nhất là bún đậu mắm tôm. Thật ra, ban đầu, tôi không ăn được vì mùi mắm tôm khá khó làm quen. Nhưng càng ăn lại càng bị cuốn hút. Có thời gian, tôi ăn đến 4 lần/tuần. Đặc biệt, khi ăn kèm nước sấu thì càng ngon hơn nữa. Để nói về món Việt Nam mà tôi biết nấu thì chính là món rau muống xào tỏi, bún nước tương... Những món này đều do bạn của tôi là người Việt Nam dạy cho.

Với một người trẻ Hàn yêu văn hóa Việt, làm sao để Lee Ho Jun hòa nhập nhưng không hòa tan?

Theo tôi, điều đó có nghĩa là tôn trọng và học hỏi văn hóa Việt, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Tôi sống như một người Việt: Ăn món Việt, nói tiếng Việt, sinh hoạt tại đây. Nhưng đồng thời, tôi vẫn là một người Hàn Quốc với góc nhìn và cá tính riêng. Chính sự khác biệt đó giúp tôi kết nối với mọi người tốt hơn. Với tôi, hòa nhập không có nghĩa là trở thành một người khác, mà là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong một môi trường mới.

Và sau ngần ấy năm sinh sống tại Việt Nam, Lee Ho Jun có dự tính dài lâu khi ở hẳn tại Việt Nam chưa?

Vấn đề lớn nhất với người nước ngoài sống ở Việt Nam là visa. Nhưng tôi nghĩ, ở bất kỳ quốc gia nào, nếu là người nước ngoài thì visa cũng là điều tất yếu. Nếu trong tương lai việc xin visa không gặp khó khăn, tôi rất muốn tiếp tục sống lâu dài ở Việt Nam. Nhiều lúc, khi về Hàn Quốc, tôi có cảm giác như đang đi du lịch. Còn mỗi lần quay lại Việt Nam, tôi lại có cảm giác như trở về nhà. Điều đó khiến tôi nhận ra, mình đã có rất nhiều kỷ niệm và tình cảm sâu đậm với Việt Nam.

Cảm ơn Lee Ho Jun!