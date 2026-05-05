Tiêu chí hương sắc 'chuẩn hoa hậu' tại các trường đại học

SVO - Từ góc nhìn của các cơ sở giáo dục, tiêu chí 'hương sắc' của Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ dừng ở vẻ đẹp hình thể mà đặt ra yêu cầu cao hơn về chiều sâu tri thức và giá trị nội tại. Để sinh viên có thể trở thành những đại diện tiêu biểu, giáo dục cần hướng tới đào tạo toàn diện, kết hợp giữa kiến thức nền tảng, tư duy phản biện, năng lực hội nhập và ý thức trách nhiệm xã hội. Đồng thời, môi trường đại học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Chiều 5/5, tại Hà Nội, tham dự họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, có đại diện của nhiều trường đại học, học viện: PGS. TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên); ThS Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Đại học Kinh tế Quốc dân; ThS Phạm Quang Hải - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Thương mại; ThS Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Thanh niên, Đại học Phenikaa; TS Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên, Học viện Tài chính; cùng ThS Đoàn Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Ngoại thương...



PGS. TS Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên:

Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi uy tín, theo đuổi những giá trị cốt lõi trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Một sinh viên muốn trở thành đại diện tiêu biểu không chỉ cần nhan sắc mà phải hội tụ đủ năng lực toàn diện.

PGS. TS Nguyễn Văn Đăng: "Giá trị về đạo đức, bản sắc và tính nhân văn cần được đề cao hơn nữa".

Trước hết là tài năng, tiếp đến là nền tảng tinh thần gắn với cội nguồn, truyền thống và các giá trị nhân văn. Người trẻ hiện nay rất giỏi, nhưng những giá trị về đạo đức, bản sắc và tính nhân văn cần được đề cao hơn nữa.

Hiện nay, chúng tôi tập trung vào ba trụ cột gồm: Kiến thức nền tảng vững chắc, kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Bên cạnh đó là đào tạo thực tiễn thông qua các chương trình thực tập dài hạn. Đây là hành trang quan trọng giúp sinh viên phát triển toàn diện.

Ths Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Đại học Kinh tế Quốc dân:

Trong nhiều năm qua, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt được những thành tích cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Để có được kết quả đó, nhà trường đã có sự chuẩn bị lâu dài trong việc đào tạo và giáo dục toàn diện cho sinh viên.

ThS Nguyễn Hoàng Hà: "NEU đã sẵn sàng cho hành trình mới của 'Hoa hậu Việt Nam' 2026".

Bên cạnh nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học, chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật thông qua hệ thống câu lạc bộ và các tiêu chí đánh giá rèn luyện, giúp sinh viên có môi trường phát triển kỹ năng và hoàn thiện bản thân.

Với Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà trường đã sẵn sàng cho hành trình mới, lựa chọn những thí sinh chất lượng, có sức ảnh hưởng để xây dựng hình ảnh sinh viên thế hệ mới.

Việc sinh viên tham gia cuộc thi khi còn đang học là cơ hội để rèn luyện, với điều kiện các bạn phải có khả năng cân bằng giữa học tập và hoạt động cá nhân. Nhà trường luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên phát triển”.

TS Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính:

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, người trẻ cần được trang bị một hệ thống tư duy mới để thích ứng với thời đại.

TS Tạ Đình Hòa (ngoài cùng bên phải): "Tham gia cuộc thi lớn như 'Hoa hậu Việt Nam' sẽ giúp các bạn sinh viên có quá trình học hỏi, phát triển rất nhanh".

Tại Học viện Tài chính, chúng tôi đã cập nhật các chương trình đào tạo liên quan đến AI, dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong tài chính, nhằm giúp sinh viên làm chủ kiến thức và kỹ năng thực tiễn.

Việc sinh viên tham gia các cuộc thi sắc đẹp, tôi cho rằng đây là quyết định tích cực khi các bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Quá trình này giúp rèn luyện kỹ năng quản trị thời gian, giao tiếp và tăng khả năng lan tỏa giá trị trong cộng đồng.

Môi trường đại học với quy mô lớn chính là cơ hội để các bạn phát triển toàn diện và tạo ra những ảnh hưởng tích cực.

ThS Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn trường Đại học Phenikaa:

“Nếu ‘hương’ là giá trị nội tại, giáo dục đại học cần bồi đắp cho sinh viên ba yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là nền tảng tri thức vững vàng đi cùng tư duy phản biện. Thứ hai là năng lực hội nhập, bao gồm ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa và các kỹ năng toàn cầu. Thứ ba là ý thức xã hội cùng năng lực hành động, để không chỉ truyền cảm hứng mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

ThS Nguyễn Thị Khánh Trà: "Để đáp ứng tiêu chí vẻ đẹp nội tại và trí tuệ trong thời kỳ hội nhập, giáo dục đại học cần hướng tới sự phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ’".

Ở góc độ rộng hơn, để đáp ứng tiêu chí vẻ đẹp nội tại và trí tuệ trong thời kỳ hội nhập, giáo dục đại học cần hướng tới sự phát triển toàn diện “đức-trí-thể-mỹ’, gắn với đạo đức, lối sống văn hóa và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, cần đẩy mạnh phương châm học đi đôi với hành, rèn luyện tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, đặc biệt chú trọng trang bị ngoại ngữ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, nhằm hình thành thế hệ công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc”.