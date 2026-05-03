Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - 'Đóa hoa đa sắc' của THPT Mỹ Đình

SVO - Trong thế giới của Gen Z, khái niệm "đa năng" thường được nhắc đến như một tiêu chuẩn, nhưng rực rỡ ở nhiều thái cực đối lập như Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (Lớp K3D1, THPT Mỹ Đình) lại là một câu chuyện đầy cảm hứng. Sở hữu bảng điểm GPA 9.2, IELTS 7.5 cùng hàng loạt giải thưởng, Thảo Nguyên không chọn lộ trình an toàn. Cô bạn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để định nghĩa lại vai trò của một người trẻ: Học giỏi, kỹ năng sắc sảo và sống đầy trách nhiệm.

Gặp Thảo Nguyên vào những ngày tháng Tư rực nắng, khi kỳ thi THPT Quốc gia 2026 đang đếm ngược, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện cởi mở về hành trình trưởng thành đầy màu sắc của cô bạn đa tài này.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, lớp K3D1 Trường THPT Mỹ Đình.

Dấu mốc trưởng thành sau những lần lỡ hẹn

Từ vị trí Liên đội trưởng cấp 2 đến hàng loạt giải thưởng Ngữ văn và tấm bằng IELTS 7.5, bạn dường như đang sở hữu một "hành trình trong mơ". Nhìn lại, đâu là dấu mốc khiến bạn cảm thấy mình thực sự trưởng thành nhất?

Thảo Nguyên: Với mình, dấu mốc khiến mình thực sự trưởng thành không chỉ là giải thưởng, mà là lần mình đối diện với thất bại. Sau khi từng lỡ hẹn với kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 9, lên THPT mình quyết tâm theo đuổi môn Ngữ văn và đạt giải Nhất cấp Cụm trường THPT Bắc - Nam Từ Liêm, được dự thi cấp Thành phố. Tuy nhiên, khi kết quả không như mong đợi, mình đã đứng trước lựa chọn: tiếp tục hay từ bỏ, giống như mình từng muốn “chia tay” môn Văn trước đó. Lần này, mình chọn cách đối diện và học cách không bi quan, không tự hoài nghi, mà xem thất bại là một phần của hành trình trưởng thành. Chính sự thay đổi trong suy nghĩ đó mới là điều khiến mình lớn lên, tập trung chinh phục thử thách kế tiếp. Và Giải Ba môn Ngữ văn Olympic ĐHQGHN sau đó là một món quà ngọt ngào dành cho mình.

Vừa duy trì GPA 9.2, vừa tham gia điều hành hàng loạt CLB từ Âm nhạc, MC đến Nhảy và Tranh biện, làm thế nào để bạn “phân thân” mà không bị quá tải?

Thảo Nguyên: Mọi người thường nhận xét mình là người khá “tham công tiếc việc”. Cảm giác bị “burn-out” (kiệt sức) là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mình hiếm khi chọn cách từ bỏ. Thay vào đó, mình cho phép bản thân nghỉ ngơi để “nạp lại dopamine” bằng những điều mình thích. Mình cũng rút kinh nghiệm bằng cách chia thời gian biểu khoa học hơn để tiến độ công việc đảm bảo mà vẫn theo đuổi được đam mê đến cùng.

Thảo Nguyên (đứng giữa) tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh liên trường - Unlock The Ielts 2025.

Thảo Nguyên trình diễn tại Gala “Khát vọng xanh” do THPT Mỹ Đình tổ chức.

Là một thủ lĩnh trẻ, bạn nghĩ sao về vai trò của con người trong thời đại AI và công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay?

Thảo Nguyên: Với mình, thủ lĩnh Gen Z thời nay là người biết kết hợp hiệu năng của AI với năng lực cốt lõi của con người. AI có thể giúp chúng mình lên ý tưởng hay tìm kiếm thông tin cực nhanh, nhưng chiều sâu tư duy, sự sáng tạo, sự cảm nhận và kết nối giữa các thành viên là điều công nghệ không thể thay thế. Mình tận dụng AI để tối ưu quy trình, giúp cả team nâng cao hiệu suất thay vì dựa dẫm mà gạt bỏ đi sự sáng tạo riêng biệt của mỗi cá nhân.

“Đặc quyền” ở một ngôi trường trẻ

Ba năm trước, tại sao bạn lại quyết định chọn THPT Mỹ Đình - một ngôi trường còn khá trẻ - thay vì những cái tên giàu truyền thống khác? Sau 3 năm gắn bó, bạn nghĩ môi trường này đã mang lại cho bạn những "đặc quyền" gì mà những ngôi trường khác khó lòng có được?

Thảo Nguyên: Đó là một sự lựa chọn dựa trên cảm nhận về sự phù hợp. Qua tìm hiểu và lắng nghe các anh chị khóa trước, mình thấy THPT Mỹ Đình là môi trường cởi mở, năng động, nơi học sinh có nhiều cơ hội được thử sức và phát triển đúng với năng lực, định hướng của mình. “Đặc quyền” lớn nhất khi học tập tại đây chính là cảm giác được cùng nhà trường lớn lên từng ngày. Từ việc được học trong những phòng học, phòng bộ môn có sự đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất đồng bộ; được sinh hoạt câu lạc bộ trong một phòng âm nhạc tiện nghi với hệ thống nhạc cụ phong phú; được trải nghiệm hệ thống điểm danh điện tử và ứng dụng công nghệ trong học tập đến việc được tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thiết thực, ý nghĩa về nội dung và đa dạng về hình thức. Và điều mình trân trọng hơn cả là luôn được khuyến khích động viên và tạo điều kiện tham gia các kỳ thi, cuộc thi để học hỏi và phát triển bản thân; được thỏa sức sáng tạo trong các hoạt động, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Trường. Chính cảm giác được được tin tưởng trao cơ hội thử sức, được lắng nghe, được đồng hành ấy đã tạo nên một hành trình rất riêng, điều mà không phải môi trường nào cũng dễ dàng có được.

Thảo Nguyên (thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh cùng gia đình.

​Để có một Thảo Nguyên "Học sinh tiêu biểu", chắc hẳn phải có những "người truyền lửa" thầm lặng. Bạn có thể chia sẻ về những “người truyền lửa” ấy không?

Thảo Nguyên: Mình vốn không phải là người quá tự tin, đặc biệt trong những kỳ thi quan trọng, nên đã có không ít lần áp lực và hoài nghi bản thân. May mắn lớn nhất của mình là được dạy dỗ, dìu dắt bởi những thầy cô tận tâm của “Trường Mỹ”. Thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là những “người bạn” vô cùng gần gũi, thân thiện, luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và kiên nhẫn đồng hành, giúp mình vững vàng hơn mỗi khi phải đối diện với áp lực, tiếp thêm động lực để mình cố gắng trong mỗi bước đi, mỗi nấc thang cần chinh phục.

Thảo Nguyên (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh cùng các bạn.

Là một ủy viên BCH Đoàn trường và là Lớp trưởng của chi Đoàn K3D1, khoảnh khắc nào dưới mái trường này khiến bạn cảm thấy tự hào nhất khi khẳng định mình là một "học sinh Mỹ Đình"?

Thảo Nguyên: Đó là khi mình cùng các bạn đại diện trường tham gia Liên hoan band nhạc học sinh Thủ đô 2025. Giây phút dõng dạc cất lời: “Chúng mình là M2C đến từ trường THPT Mỹ Đình” trên sân khấu lớn, trước hàng ngàn khán giả, là lúc mình thấy tự hào nhất. Dù mới thành lập nhưng nhà trường đã luôn nỗ lực tạo ra những cơ hội quý giá nhất để học sinh chúng mình được tỏa sáng.

Thảo Nguyên trình diễn tại Liên hoan band nhạc học sinh Thủ đô 2025.

Trách nhiệm kiến tạo tương lai

Với một người đã sớm nhận được học bổng tài năng 70% đại học, bạn bước vào kỳ thi này với tâm thế "chinh phục" hay "tận hưởng"?

Thảo Nguyên: Mình không bao giờ muốn đứng yên trong vùng an toàn. Học bổng là một “checkpoint” (điểm mốc) để mình mơ lớn hơn. Mình bước vào kỳ thi này với tâm thế “chinh phục” để khám phá hết giới hạn của chính mình.

Hòa chung không khí nghỉ lễ của cả nước, là một học sinh chuẩn bị rời xa ghế nhà trường, cũng như từng đại diện trường tham gia Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc (UNISMUN), cảm xúc của bạn về hai chữ "Độc lập" và "Tự do" có gì khác biệt khi gắn liền với trách nhiệm kiến tạo tương lai của một công dân trẻ?

Thảo Nguyên: Trước đây, mình nhìn nhận hai chữ “Độc lập” và “Tự do” như một niềm tự hào được thừa hưởng. Nhưng khi sắp rời ghế nhà trường, lại có cơ hội tham gia môi trường như UNISMUN, mình cảm nhận rõ hơn đó còn là trách nhiệm của một công dân trẻ. Với mình, “Độc lập” không chỉ là giá trị của dân tộc mà còn là bản lĩnh để mỗi người tự tin lựa chọn con đường riêng; còn “Tự do” là ý thức về việc mình cần làm gì để những lựa chọn ấy mang lại giá trị cho cộng đồng và đất nước. Chính vì vậy, từ tâm thế “được hưởng”, mình đã chuyển sang suy nghĩ “mình cần làm gì cho xứng đáng” để vừa kiến tạo tương lai cho bản thân, vừa đóng góp, dù nhỏ bé, cho xã hội và Tổ quốc.

Thảo Nguyên (thứ 3 từ trái sang) tham gia Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc (UNISMUN).

Một lời nhắn gửi chân thành nhất dành cho các sĩ tử 2K8 đang cùng bạn bước vào "vũ môn" trong mùa hè năm nay?

Thảo Nguyên: Áp lực và lo lắng là có thật, nhưng đừng quên chúng mình đã nỗ lực cả một chặng đường dài. Kỳ thi này quan trọng nhưng không định nghĩa toàn bộ tương lai. Hãy tin vào những gì mình đã chuẩn bị, giữ cái đầu lạnh và làm hết sức mình. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công!​

Châm ngôn của Thảo Nguyên là: "Khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc nhất, đó chính là lúc bạn phải cố gắng nhiều hơn".

​(Ảnh: NVCC)