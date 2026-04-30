Thêm 1 điểm nước uống miễn phí cho sinh viên Khu đô thị ĐHQG-HCM

SVO - Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) vừa đưa vào vận hành các trạm nước uống miễn phí nhằm phục vụ sinh viên và người dân khu vực. Các điểm bố trí lần lượt là: Cổng 2 (đường William Shakespeare) và Cổng 3 (đường Lê Quý Đôn) đối với Trường Đại học Quốc tế; Cổng 2 đối với Trường Đại học Kinh tế - Luật.

ThS. Lê Minh Mẫn, chuyên viên Phòng Quản trị tài sản Trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết, ý tưởng lắp đặt hệ thống nước uống miễn phí xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên. “Khuôn viên trường rộng, việc di chuyển giữa các tòa nhà trong điều kiện nắng nóng khá bất tiện. Đồng thời, chi phí sinh hoạt, trong đó có tiền mua nước uống, cũng là gánh nặng với nhiều sinh viên học cả ngày tại trường” - Thầy chia sẻ.

Bạn Khoa (sinh viên năm 2, Trường Đại học Kinh tế - Luật) chia sẻ: "Mỗi lần sử dụng cây nước công cộng giúp mình tiết kiệm được khoảng 50 nghìn".

Bạn Nguyễn Ngọc Quý (sinh viên năm hai, Trường Đại học Quốc tế) cho rằng công trình mang lại tiện ích thiết thực. “Nếu người đi đường cần thì chỉ cần ghé lấy rất nhanh. Dù chỉ là một góc nhỏ nhưng góp phần làm môi trường học tập trở nên hiện đại và văn minh hơn” - Ngọc Quý cho biết. Còn với bạn Như Phúc (sinh viên năm tư, Trường Đại học Kinh tế - Luật), công trình này thuận tiện cho cả sinh viên trong và ngoài trường. Bạn nói: “Việc sử dụng cây nước công cộng giúp mình tiết kiệm chi phí. Mình thường lấy nước mỗi tuần một lần, mỗi lần đem về dùng được trong 3 - 4 ngày”.

Trong khi đó, Thùy Lâm (sinh viên năm hai, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) sử dụng cây nước khi đi bộ tập thể dục: “Đang lúc hết nước thì mình nhìn thấy cây nước công cộng đặt ngay trước cổng, rất đúng lúc và kịp thời bổ sung năng lượng cho mình”.

Theo ThS. Lê Minh Mẫn, hệ thống nước được kiểm định định kỳ 6 tháng/lần theo tiêu chuẩn, đồng thời bảo trì và thay lõi lọc theo khuyến cáo của nhà sản xuất (3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm tùy loại). Hiện tại, nhà trường chưa có thống kê cụ thể về số lượt sử dụng mỗi ngày, trong trường hợp nhu cầu sử dụng tăng cao trong thời gian tới, Nhà trường sẽ có phương án bố trí phù hợp.

Việc triển khai các trụ nước uống công cộng miễn phí không chỉ hỗ trợ sinh viên tiết kiệm chi phí mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, hướng đến cộng đồng trong khu đô thị đại học.