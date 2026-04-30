Sinh viên và những khát vọng cho đất nước

SVO - Đã 51 năm kể từ mùa xuân 1975, thời gian dù đổi thay con người, song bài học về độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất thì vẫn nguyên vẹn giá trị. Sinh viên Việt Nam hôm nay, dù lớn lên ở miền đất nào hay đang “cất cánh” học tập nơi phương xa, đều có những cảm xúc thiêng liêng khi nhắc đến ngày Thống nhất đất nước.

Đóng góp gì cho đất nước bằng Truyền thông?

Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập là hình ảnh đầu tiên Thành Tín nhớ đến khi nói về Ngày Thống nhất. “Nhìn từ góc độ kịch bản, mình chú ý đến những nụ cười và cả những giọt nước mắt của người dân Sài Gòn lúc bấy giờ. Đó là một "cú cắt cảnh" vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam: từ gam màu xám xịt của khói lửa sang màu xanh rực rỡ của hòa bình” - Thành Tín phân tích dựa trên lăng kính Truyền thông - chuyên ngành mà chàng sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Cần Thơ.

Hòa bình cho phép Tín được viết, được vẽ và được mơ những giấc mơ cá nhân gắn liền với sự phát triển chung. “Trào lưu "biến hình" với cổ phục, âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian đã khiến lòng yêu nước trở nên gần gũi và thời thượng. Đó là thứ cảm xúc mãnh liệt, khiến mình thấy tự hào khi được là một phần của đất nước” - Bạn chia sẻ.

Với bạn, Truyền thông Đa phương tiện chính là "vũ khí ngôn từ và hình ảnh" mà người học có thể đóng góp cho đất nước bằng cách xây dựng những chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức xã hội, dùng kỹ thuật dựng phim, đồ họa để hiện đại hóa kho tàng văn hóa dân gian, giúp người trẻ yêu lịch sử hơn qua những khung hình sống động.

Ước mơ lớn nhất của Tín là trở thành một Biên kịch, Nhà sản xuất nội dung chuyên nghiệp, với mong muốn: kể câu chuyện Việt Nam thật đẹp.

Sinh viên Sư phạm với ước mơ nuôi dưỡng tương lai của đất nước

Còn với chàng sinh viên ngành Sư phạm Văn của Trường Đại học An Giang - Danh Đức Quy, Ngày Thống nhất không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là chương hồi rực rỡ nhất của dân tộc, nơi mà dòng chảy văn hóa và ngôn ngữ hai miền chính thức hòa chung một nhịp. “Tình yêu quê hương trong mình vẫn luôn âm ĩ như một bản năng và càng trở nên mãnh liệt, tự hào hơn khi thấy những giá trị truyền thống được sống lại đầy trẻ trung qua âm nhạc và các xu hướng trên mạng xã hội. Từ đó, mình tìm thấy động lực mạnh mẽ để mài giũa con chữ, phấn đầu hơn trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người chèo lái, đưa các em học sinh đến với bến bờ tri thức” - Đức Quy bày tỏ.

Đức Quy mong muốn dùng chuyên môn Sư phạm Ngữ văn của mình để giải quyết khoảng cách thế hệ trong việc tiếp nhận các giá trị văn hóa dân tộc bằng cách vận dụng những phương pháp dạy học tích cực và thế mạnh về kết nối con người. Bạn chia sẻ: “Ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một người gieo mầm tri thức, luôn sẵn sàng hỗ trợ thế hệ mai sau trên con đường chinh phục ước mơ. Mình sẽ phấn đấu đi du học để nhặt nhạnh tinh hoa văn học và mở tầm hiểu biết về thế giới ngoài kia”.

Sinh viên ngành Sức khoẻ đóng góp vì đất nước khỏe mạnh

Với Nguyễn Ngọc Nhi, người trẻ hôm nay thể hiện lòng yêu nước khác thế hệ trước ở cách thức. Lòng yêu nước được thể hiện qua việc học tập, lao động, sáng tạo, qua việc lan tỏa những hình ảnh đẹp về Việt Nam, tham gia các hoạt động cộng đồng hay lên tiếng bảo vệ những điều đúng đắn, xóa bỏ tiêu cực. Nhưng, dù ở cách thể hiện nào thì vẫn cùng một mục tiêu đưa đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Hiện tại, Ngọc Nhi đang học chuyên ngành Tâm lý học giáo dục tại Trường Đại học Đồng Tháp. Nữ sinh chia sẻ: “Mình muốn giải quyết các vấn đề về sức khỏe tinh thần của học sinh, sinh viên vì đang chịu áp lực từ học tập, gia đình và cuộc sống nhưng lại ngại chia sẻ hoặc chưa được hỗ trợ đúng cách. Với chuyên môn Tâm lý học giáo dục, mình hy vọng có thể giúp xây dựng một môi trường học tập tích cực hơn, nơi mà học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được lắng nghe, thấu hiểu và được hỗ trợ cảm xúc. Mình nghĩ, khi tinh thần được chăm sóc tốt hơn thì các bạn sẽ tự tin và phát triển hơn cho tương lai”.

Còn với Dương Gia Hân, nữ sinh ngành Y dược cũng có nhiều cảm xúc mỗi khi đến dịp lễ lớn. Nói về vai trò của sinh viên Việt Nam, Dương Gia Hân (Trường Y dược - ĐH Trà Vinh) cho rằng thế hệ trẻ hôm nay là lực lượng kế thừa và đổi mới. Cứ đến các dịp lễ lớn của đất nước, lời bài hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng tạo những cảm xúc mạnh mẽ cho Gia Hân. Những cảm xúc này nhắc nhở Gia Hân học tập nghiêm túc và làm việc có trách nhiệm hơn. Với chuyên môn Y dược, nữ sinh mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm, có tầm, có khả năng điều trị và giúp người dân chủ động phòng bệnh.