Dưới những lá cờ Tổ quốc, bình yên lan tỏa trong sắc đỏ tự hào

SVO - Hòa chung không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2026), thống nhất đất nước, sắc cờ đỏ sao vàng đã trở thành “gam màu” chủ đạo, bao phủ mọi không gian từ những con phố tấp nập đến những làng quê yên bình. Sự xuất hiện rạng rỡ của cờ Tổ quốc trên từng mái hiên, hàng quán không chỉ làm đẹp thêm diện mạo quê hương, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình yêu đất nước và niềm hân hoan đang lan tỏa mạnh mẽ trong lòng triệu trái tim người Việt.

Hà Nội: Sắc đỏ kiêu hãnh giữa trái tim Thủ đô

Giữa lòng Hà Nội, không khí tháng Tư trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Những con phố quen thuộc như Điện Biên Phủ, Lý Nam Đế, Lý Thường Kiệt, Đội Cấn... như khoác lên mình “áo mới” rực rỡ sắc đỏ. Cờ Tổ quốc treo cao, ngay ngắn bên những mái nhà cổ kính và những ban công hoa nở, tạo nên một sự tương phản hài hòa giữa vẻ trầm mặc của Thủ đô và sức sống của thời đại mới.

﻿﻿ Cờ đỏ, nắng vàng rực rỡ phủ lên đỉnh Cột cờ Hà Nội và khắp các tuyến phố Thủ đô, tạo nên không khí rộn ràng trong những ngày tháng Tư hướng về đại lễ thống nhất non sông.

Chị Nguyễn Thị Diệu (26 tuổi, Thanh Hóa) cùng hai con gái có mặt tại Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chị chia sẻ: “Chuyến đi ra Hà Nội lần này khiến các con rất háo hức. Tôi cũng muốn đưa các con đến Thủ đô trong dịp đặc biệt này để cảm nhận không khí rộn ràng của ngày lễ lớn và thêm yêu, thêm tự hào về đất nước mình”.

Nắng đầu hè phủ lên không gian lịch sử, nơi những bạn trẻ trong tà áo dài, sơ mi trắng và sắc đỏ của quốc kỳ tạo nên một khung hình vừa thiêng liêng, vừa rộn ràng hơi thở tuổi trẻ.

Nhiều bạn trẻ thuê thợ chụp, chuẩn bị trang phục từ sớm, để sắc trắng tà áo dài hòa cùng màu đỏ quốc kỳ trong những khung hình đầy cảm xúc tại Quảng trường Ba Đình.

Mai Anh (21 tuổi, Hà Nội) cùng bạn thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại khu vực Lăng Bác, dọc tuyến đường Độc Lập - Điện Biên Phủ. Mai Anh chia sẻ: “Hôm nay thời tiết nắng đẹp, không khí rất dễ chịu nên chúng mình chụp ảnh khá thoải mái. Bộ ảnh này mình sẽ đăng vào 30/4 như một cách lưu giữ cảm xúc trong ngày lễ đặc biệt”.

Không khí ấy còn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào niềm vui chung.

Những vị khách quốc tế lưu giữ kỷ niệm giữa sắc cờ đỏ, như một cuộc gặp gỡ đẹp với văn hóa Việt.

Sắc đỏ len lỏi trong từng nếp phố vùng đất Kinh Bắc

Tại Bắc Ninh, không khí ngày lễ hiện lên một cách gần gũi qua từng con phố, mái nhà và ngõ nhỏ. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn trước hiên nhà, dọc các tuyến đường, tạo nên một mảng màu rực rỡ nhưng vẫn rất đỗi thân quen.

Trên con đường lát đá xanh cổ kính của làng Phù Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh), những hàng cờ đỏ sao vàng nối dài rực rỡ, tạo nên không gian lễ hội 30/4 đầy gần gũi, ấm áp và giàu truyền thống.

Bạn Thanh Trúc (22 tuổi, Từ Sơn) say sưa ghi lại những khoảnh khắc đẹp dưới sắc đỏ rợp trời. Cô chia sẻ: “Được dạo bước giữa không gian rực rỡ sắc cờ thế này, lòng mình bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả, cảm thấy yêu và tự hào về đất nước mình hơn bao giờ hết trong dịp lễ lớn của Tổ quốc”.

Khắp nẻo đường xứ Nghệ, cờ đỏ rợp niềm vui

Tại Nghệ An, sắc cờ đỏ sao vàng cũng đã đồng loạt xuất hiện trên các tuyến phố cho đến những ngõ nhỏ. Với người dân xứ Nghệ, dịp 30/4 không chỉ là kỳ nghỉ lễ, mà còn là thời khắc thiêng liêng để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập.

Từ mỗi cửa hiệu đến từng nếp nhà tại phường Quang Tiến, Nghệ An, không khí trang trọng và ấm cúng lan tỏa, khẳng định sự đồng lòng, gắn kết của người dân nơi đây trong hành trình cùng đất nước hướng về tương lai. (Ảnh: Mai Trần)

Cách đây 51 năm, Đại thắng mùa Xuân 1975 đã khép lại trang sử hào hùng, đưa non sông thu về một mối và mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Trong không khí hân hoan của ngày lễ hôm nay, mỗi lá cờ tung bay là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tươi đẹp. Sắc đỏ tự hào ấy sẽ mãi là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng giá trị hòa bình và cùng chung tay viết tiếp những trang sử vẻ vang cho đất nước.

Ảnh: Yến Chi - Minh Hiền - Nam Phạm