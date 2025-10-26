Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chung kết Olympia 2025: 'Biển người' mang cờ đỏ sao vàng phủ kín điểm cầu Hà Nội, hô vang tên Bảo Khánh

Lê Vượng

SVO - Sáng 26/10 tại Hoàng Thành Thăng Long, không khí tại điểm cầu Hà Nội đang nóng hơn bao giờ hết, sẵn sàng bùng nổ để cổ vũ cho trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

diem-cau-ha-noi-2-6648.jpg
Năm nay, Hà Nội chọn Hoàng thành Thăng Long là địa điểm đặt cầu truyền hình. Từ sớm, hàng ngàn cổ động viên là các giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã góp mặt từ sớm, tiếp sức cho nhà leo núi Trần Bùi Bảo Khánh.
diem-cau-ha-noi-3.jpg
diem-cau-ha-noi-4.jpg
diem-cau-ha-noi-5.jpg
Hàng ngàn cổ động viên khoác trên mình sắc cờ Tổ quốc, tạo nên một biển đỏ rực rỡ giữa di sản nghìn năm. Không khí tại điểm cầu vô cùng sôi động với các hoạt động giao lưu văn nghệ, flashmob, và những màn cổ vũ "tiếp lửa" đầy nhiệt huyết. Tiếng hò reo, trống cổ vũ vang dội, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thí sinh đại diện Hà Nội trong chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025. Tất cả đang cùng nhau tạo nên một ngày hội thực sự, hướng về Bảo Khánh với hy vọng mang chiếc vòng nguyệt quế chung kết về với Thủ đô thân yêu.
diem-cau-ha-noi-2.jpg
Có mặt tại điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long từ sớm để cổ vũ cho Bảo Khánh, bạn Sơn Thành cùng nhóm bạn chia sẻ sự tin tưởng tuyệt đối vào nhà leo núi này. Là những người bạn đã học cùng Khánh từ thời cấp 2, cả nhóm cho biết Khánh là một người "rất chắc chắn". Tất cả mọi người đều đặt trọn niềm tin và gửi lời chúc Bảo Khánh giữ vững phong độ, tự tin chiến thắng mang về vòng nguyệt quế.

Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm nay. Liên tục dẫn đầu trong cuộc thi Quý 4, Bảo Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 270 điểm. Chiến thắng thuyết phục của Bảo Khánh khép lại trận Quý 4 đầy cảm xúc và mở ra hành trình mới hướng đến trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 25. Đây là lần thứ 6 ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đón điểm cầu truyền hình của Olympia.

Lê Vượng
#chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

