Chung kết Olympia 2025: 'Biển người' mang cờ đỏ sao vàng phủ kín điểm cầu Hà Nội, hô vang tên Bảo Khánh

Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm nay. Liên tục dẫn đầu trong cuộc thi Quý 4, Bảo Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 270 điểm. Chiến thắng thuyết phục của Bảo Khánh khép lại trận Quý 4 đầy cảm xúc và mở ra hành trình mới hướng đến trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 25. Đây là lần thứ 6 ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đón điểm cầu truyền hình của Olympia.