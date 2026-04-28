Đêm chung kết SIS SHINE 2026: Khép lại hành trình ‘vươn xa để tỏa sáng’ của sinh viên liên ngành

SVO - Đêm chung kết SIS SHINE 2026 khép lại với danh hiệu Hoa khôi thuộc về Hoàng Trang Thùy (SBD 016) và Nam vương thuộc về Đinh Huy Bảo (SBD 040), đánh dấu chặng cuối của hành trình gần ba tháng. Top 25 thí sinh, vượt qua 66 gương mặt từ vòng sơ khảo, đã tranh tài qua các phần thi tài năng, áo dài và ứng xử, qua đó tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và phong thái thanh lịch của sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.

Tối 24/4, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đêm chung kết Cuộc thi Sinh viên Tài năng - Thanh lịch SIS SHINE 2026 do Đoàn Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã diễn ra với sự tranh tài của Top 25 thí sinh xuất sắc.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài năng, thanh lịch, trí tuệ và bản lĩnh của sinh viên. Trải qua gần ba tháng với nhiều vòng thi và hoạt động đồng hành, đêm chung kết là dấu mốc khép lại hành trình “Vươn xa để tỏa sáng”. Top 25 thí sinh (11 nam, 14 nữ) là những gương mặt vượt qua 66 thí sinh từ vòng sơ khảo, đồng thời hoàn thành các phần thi chung khảo như “Bản lĩnh sinh viên Liên ngành - Nghệ thuật”, “Kiến tạo sức mạnh Liên ngành - Nghệ thuật”, “Khoảnh khắc sinh viên SIS” và SIS Talent.

Hội đồng Ban Giám khảo đêm chung kết SIS SHINE 2026 gồm PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật; đồng chí Thảo Vân - Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; nhà thiết kế Hàn Phượng; TS. Đặng Thiếu Ngân; diễn viên Minh Tiệp; Hoa hậu Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010 và nhà báo Ngô Bá Lục. Sự góp mặt của các thành viên Ban Giám khảo đến từ nhiều lĩnh vực đã góp phần bảo đảm tính chuyên môn và đa chiều trong quá trình đánh giá.

Chương trình mở màn bằng bốn tiết mục xuất sắc nhất tại vòng thi tài năng SIS Talent, tạo không khí sôi động cho đêm chung kết. Tiếp đó, Top 25 thí sinh xuất hiện trong màn đồng diễn với phong thái tự tin, trẻ trung và giàu năng lượng. Trên sân khấu, mỗi thí sinh mang một màu sắc riêng, qua đó thể hiện tinh thần đa dạng và sáng tạo của sinh viên SIS.

Một trong những nội dung nổi bật của đêm chung kết là phần thi trình diễn áo dài kết hợp xướng danh. Trong trang phục truyền thống, các thí sinh thể hiện sự chỉn chu trong từng bước catwalk, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Đồng thời, phần xướng danh cũng là dịp để mỗi thí sinh giới thiệu bản thân, khẳng định dấu ấn cá nhân trước Ban Giám khảo và khán giả.

Sau các phần trình diễn, Ban Giám khảo lần lượt công bố Top 12 và Top 8 thí sinh xuất sắc nhất, qua đó lựa chọn những gương mặt bước vào phần thi ứng xử - chặng quyết định của đêm chung kết. Nội dung này tập trung đánh giá chiều sâu tư duy, khả năng phản biện và bản lĩnh sân khấu của thí sinh.

Tại phần thi ứng xử, thí sinh Đinh Huy Bảo nhận câu hỏi về bản sắc văn hóa và cho rằng đây không chỉ là những giá trị truyền thống được kế thừa từ quá khứ, mà còn là những giá trị do thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục kiến tạo trong bối cảnh hội nhập. Trong khi đó, thí sinh Hoàng Trang Thùy trả lời câu hỏi về vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong quá trình phát triển đất nước, nhấn mạnh mối quan hệ giữa tư duy và hành động; đồng thời cho rằng người trẻ cần chủ động học tập, tích lũy tri thức và rèn luyện đạo đức để nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Chia sẻ về đêm chung kết, đồng chí Lê Quang Pháp - Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Ban Tổ chức SIS SHINE 2026 cho biết, cuộc thi không chỉ hướng tới việc tìm ra những gương mặt tiêu biểu, mà còn tạo nên một hành trình trải nghiệm ý nghĩa cho sinh viên; qua đó, mỗi thí sinh, với dấu ấn riêng, đã góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật năng động, sáng tạo và giàu trách nhiệm.

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa khôi SIS SHINE 2026 được trao cho thí sinh Hoàng Trang Thùy (SBD 016), trong khi danh hiệu Nam vương SIS SHINE 2026 thuộc về thí sinh Đinh Huy Bảo (SBD 040). Bên cạnh đó, các danh hiệu Á khôi 1, Á vương 1 lần lượt được trao cho Dương Phạm Kỳ Duyên (SBD 028) và Đặng Tuấn Nguyên (SBD 049); Á khôi 2, Á vương 2 thuộc về Triệu Thu Hằng (SBD 021) và Nguyễn Việt Bách (SBD 057).

Đêm chung kết SIS SHINE 2026 khép lại trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc, đánh dấu chặng kết thúc của hành trình gần ba tháng. Không chỉ dừng lại ở việc trao các danh hiệu, cuộc thi còn góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật tự tin, bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

