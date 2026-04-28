Đảng bộ Vinataba: Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV qua hội thi báo cáo viên

Tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo phát biểu khai mạc Hội thi

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là “cầu nối” trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động. Hội thi năm nay không chỉ là một sân chơi mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Thông qua Hội thi, sẽ lan tỏa những nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV, trọng tâm là các đột phá về thể chế, chuyển đổi số và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Đưa lý luận gắn chặt với thực tiễn sản xuất kinh doanh, làm rõ cách thức mà mỗi đơn vị thành viên của Vinataba đang thích ứng, đổi mới để phát triển bền vững; Bồi dưỡng và tôn vinh những gương mặt báo cáo viên tiêu biểu, những người có bản lĩnh, kỹ năng và tâm huyết trong công tác tuyên truyền và tuyên truyền miệng của Đảng.

Đại diện các đơn vị dự thi nhận Cờ lưu niệm của Hội thi

Hội thi năm nay có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức thể hiện. Mỗi bài dự thi không chỉ là phần trình bày mà còn là một sáng kiến, một cách làm mới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào từng hoạt động của doanh nghiệp. Từ sản xuất, kinh doanh đến quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số… tất cả đều được đưa vào bài thi như những minh chứng cụ thể cho việc “đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Nhiều chuyên đề có chất lượng, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức trình bày, phản ánh sát thực tiễn hoạt động của từng đơn vị. Trong đó, chuyên đề “Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo và trách nhiệm hiệu quả trong Đảng bộ Viện Thuốc lá nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã tiếp cận vấn đề từ nền tảng cốt lõi, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Không chỉ dừng ở định hướng, bài thi còn chỉ ra những “điểm nghẽn” trong cơ chế khuyến khích, đặc biệt là khâu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm hình thành chu trình đổi mới sáng tạo khép kín, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Ở một góc tiếp cận khác, chuyên đề “Tuyên truyền viên thời đại mới - lực lượng nòng cốt đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn" đã làm nổi bật vai trò trung tâm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Không còn là người truyền đạt thông tin một chiều, tuyên truyền viên được xác định là chủ thể tổ chức thực hiện, trực tiếp tạo ra chuyển biến. Thông điệp “tuyên truyền bằng hành động” được nhấn mạnh như một yêu cầu xuyên suốt, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyên đề "Áp dụng công nghệ AI trong công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Thuốc lá Thăng Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" đã phản ánh rõ xu thế tất yếu của quản trị hiện đại. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào kiểm soát chất lượng không chỉ nâng cao độ chính xác, giảm phụ thuộc vào yếu tố con người, mà còn giúp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường thị trường ngày càng khắt khe.

Bên cạnh đó, chuyên đề “Từ quan điểm “Phát triển văn hóa Việt Nam trong văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị đến việc phát triển văn hóa doanh nghiệp Vinataba trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.” đã khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng. Từ những quan điểm mang tính chiến lược của Đảng, bài thi liên hệ sâu sắc với thực tiễn doanh nghiệp, làm nổi bật các giá trị đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia - những yếu tố tạo nên sức mạnh bền vững của Vinataba.

Gắn với yêu cầu chuyển đổi số, chuyên đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thị trường - giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XIV của Đảng tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam” đã chỉ ra những hạn chế hiện nay như dữ liệu phân tán, thiếu công cụ phân tích và dự báo. Từ đó, đề xuất xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng các công cụ như BI và AI nhằm chuyển đổi phương thức ra quyết định từ kinh nghiệm sang khoa học, từ cảm tính sang định lượng.

Ở tầm nhìn chiến lược, chuyên đề “Từ quan điểm “Phát triển kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt nền kinh tế” trong Văn kiện, Nghị quyết của Đảng đến việc triển khai lãnh đạo, chỉ đạo về trong công tác xuất khẩu thuốc lá điếu tại Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam” đã làm rõ vai trò định hướng của Đảng bộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua phân tích thực tiễn xuất khẩu, bài thi cho thấy sự chủ động trong hội nhập, nâng cao năng lực tự chủ và vị thế doanh nghiệp.

Tiếp nối mạch nội dung đổi mới, chuyên đề “VINATABA - Thích ứng, đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIV” đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng trước những biến động nhanh của thị trường và hội nhập quốc tế. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là trụ cột quan trọng, song hành với mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba phương diện: Kinh tế - xã hội và môi trường.

Khép lại là chuyên đề "Phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từ định hướng đến thực tiễn trong doanh nghiệp", nhấn mạnh rằng phát triển bền vững không chỉ là khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng hành động trong từng khâu sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Giải Nhất thuộc về Tuyên truyền viên Hồ Anh Tùng - Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là diễn đàn chính trị quan trọng, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ Vinataba trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2025 - 2030, Tổng công ty xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Tuyên truyền viên Ngô Thị Thu Phúc - Chi bộ 5 đạt Giải Nhì

Giải Ba thuộc về tuyên truyền viên Phạm Thị Hiền - Chi bộ 6 và Mai Thị Thu Hiền - Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long

Kết quả sau khi các thí sinh trình bày chuyên đề dự thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.