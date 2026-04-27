Cô gái Việt nộp gần 1000 đơn ứng tuyển việc làm ở Mỹ: GPA, học bổng và kinh nghiệm là chưa đủ?

SVO - Đỗ Thị Hương Ly (sinh năm 1998) sở hữu điểm GPA gần tuyệt đối bậc thạc sĩ, nhiều học bổng và kinh nghiệm thực tế tại các tổ chức lớn. Dù vậy, cô vẫn phải nộp gần 1000 đơn ứng tuyển việc làm do rào cản visa. Hương Ly nhận thấy bằng cấp xuất sắc là chưa đủ, mà hồ sơ năng lực, mạng lưới quan hệ và khả năng tạo sự khác biệt mới là chìa khóa giúp sinh viên Việt cạnh tranh quốc tế.

Hương Ly tốt nghiệp thạc sĩ ngành Thiết kế Thông tin và Trực quan hóa Dữ liệu tại Northeastern University, Mỹ.

Ngay từ những năm trung học phổ thông, Ly đã mơ ước được đặt chân đến New York và theo đuổi ngành Marketing mà mình yêu thích. Chính vì vậy, khi nộp hồ sơ du học, cô tập trung vào các trường ở khu vực Đông Bắc Mỹ - nơi quy tụ nhiều trường đại học và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, marketing và thiết kế.

Nhận nhiều học bổng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng/năm, Hương Ly quyết định theo học tại Ithaca College - ngôi trường có chương trình Truyền thông mạnh cùng nhiều cơ hội học tập và thực tập ở nước ngoài. Ban đầu, cô chọn ngành Kinh doanh - chuyên ngành Marketing để nối nghiệp bố mình là một doanh nhân. Tuy nhiên, sau một học kỳ, Ly quyết định chuyển sang ngành Truyền thông Marketing Tích hợp và tìm thấy hướng đi phù hợp hơn.

Trong thời gian học tại Ithaca College, Hương Ly đăng ký học thử một lớp thiết kế đồ họa với cô Patti - giảng viên ngành Thiết kế đồ họa. Ly cho biết: “Đó là lần đầu tiên mình tiếp xúc với thiết kế một cách bài bản và mình thấy rất thích học lớp này. Cô Patti cũng là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng thiết kế của mình và khuyến khích mình theo đuổi con đường ấy. Vì vậy, mình đã quyết định đăng ký ngành Thiết kế đồ họa là chuyên ngành phụ và mời cô làm giáo viên cố vấn hướng nghiệp cho mình.”

Ở bậc thạc sĩ, Ly tiếp tục theo học chương trình Thiết kế Thông tin và Trực quan hóa Dữ liệu tại Northeastern University. Với học bổng trị giá 800 triệu đồng/năm, cô được đào tạo bài bản về tư duy thiết kế dựa trên dữ liệu, kết hợp phân tích và phản biện để đưa ra quyết định có cơ sở thay vì chỉ dựa trên cảm tính hoặc thẩm mỹ. Đây cũng là bước ngoặt giúp Ly chuyển từ nền tảng marketing sang thiết kế sản phẩm và gắn bó với lĩnh vực công nghệ giáo dục sau này.

Thách thức lớn nhất với Ly là rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa. Ở Mỹ, sinh viên được khuyến khích trình bày quan điểm, tranh luận và bảo vệ ý tưởng trước lớp, trong khi trước đó ở Việt Nam, cô quen với việc lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn. Để khắc phục, Ly chủ động tham gia office hours - trao đổi trực tiếp với giáo sư nhằm hiểu sâu hơn bài học, đồng thời xây dựng mối quan hệ với các thầy cô. Chính sự chủ động này đã mang lại cho cô nhiều cơ hội tham gia dự án, hoạt động học thuật và chương trình học bổng. Nhờ phương pháp học tập hiệu quả, Ly xuất sắc đạt GPA gần tuyệt đối: 3.86/4 ở bậc cử nhân và 3.91/4 ở bậc thạc sĩ.

Song song với việc học, Ly thử sức thực tập ở nhiều vị trí tại Ipsos và McKinsey & Company - nơi cô được tiếp cận các bài toán thiết kế ở quy mô doanh nghiệp lớn cũng như rèn luyện cách tư duy chiến lược trong thiết kế sản phẩm. Đặc biệt, cô tham gia Vietnam Tech Society và thiết kế TechSphere - nền tảng cố vấn kết nối người trẻ Việt với các chuyên gia công nghệ, thu hút hơn 300 cuộc gọi cố vấn và mang lại cơ hội thực tập, việc làm cho ít nhất 10 bạn trẻ.

Hương Ly chia sẻ: “Trải nghiệm ấy giúp mình nhận ra thiết kế có thể tạo ra tác động xã hội rõ rệt khi mở ra cơ hội thực tế cho người dùng. Mình tin rằng khoảng cách cơ hội không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ việc hệ thống thông tin có được thiết kế minh bạch, dễ tiếp cận và công bằng hay không. Đây chính là vấn đề mình muốn tiếp tục giải quyết thông qua các sản phẩm giáo dục.”

Hương Ly hiện là Product Designer cho một startup công nghệ giáo dục tại Mỹ.

Được biết, Ly hiện là Product Designer tại Ivy Talent Education - một startup công nghệ giáo dục tại Mỹ. Là nhân sự thiết kế đầu tiên của công ty, Ly đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và định hình nền tảng. Những cải tiến sản phẩm do cô trực tiếp dẫn dắt đã góp phần thúc đẩy doanh thu tăng trưởng khoảng 46% chỉ trong một năm.

Ít ai biết rằng để bước chân vào thị trường việc làm, Ly từng phải nộp gần 1000 đơn ứng tuyển và kết nối với khoảng 300 anh chị trong ngành, nhưng phần lớn kết quả vẫn là từ chối, chủ yếu vì rào cản visa chứ không phải vì năng lực hay hồ sơ chưa đủ tốt. Đây cũng là thách thức chung của nhiều sinh viên quốc tế, khi không ít công ty ngần ngại tuyển dụng do thủ tục phức tạp.

“Để cạnh tranh trong môi trường quốc tế, các bạn sinh viên Việt cần xây dựng mạng lưới từ sớm, chủ động liên hệ với các anh chị đi trước để xin lời khuyên và định hướng. Bên cạnh đó, hãy tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hoặc thực tập để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Cuối cùng, hãy học cách kể câu chuyện về bản thân để nhà tuyển dụng hiểu rõ giá trị độc đáo mà mình có thể mang lại cho công ty.” - Ly nhắn gửi.

Trong thời gian tới, Ly dự định sẽ tiếp tục làm việc trong môi trường giáo dục để học hỏi và phát triển kỹ năng, đồng thời tham gia xây dựng sản phẩm phục vụ số lượng lớn người dùng với chiến lược mở rộng ra toàn cầu. Về dài hạn, cô mong muốn phát triển một nền tảng công nghệ giáo dục giúp học sinh Việt Nam tiếp cận thông tin du học và định hướng nghề nghiệp một cách minh bạch, có cấu trúc và cá nhân hóa, qua đó thu hẹp khoảng cách cơ hội. Ngoài ra, Ly hi vọng có thể kết nối với cộng đồng trong ngành để chia sẻ kinh nghiệm với niềm tin rằng sáng tạo luôn mở ra cơ hội cho những người kiên trì và nỗ lực.

Ảnh: NVCC

