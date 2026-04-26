Biển người đổ về ‘ngôi nhà chung’ tại Hưng Yên, đội mưa chờ lễ tốt nghiệp của các anh tài

Thành công của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai thực sự tạo nên một "cơn địa chấn" chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt đương đại. Toàn bộ các hạng vé đều bốc hơi chỉ sau vài phút mở bán, lôi cuốn hàng vạn lượt khán giả đổ về mỗi đêm diễn. Không chỉ thỏa mãn phần nhìn với những sân khấu dàn dựng kỳ công cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế, chuỗi hòa nhạc còn là điểm chạm cảm xúc bùng nổ giữa hơn 30 anh tài và cộng đồng người hâm mộ. Sức nóng của các đêm diễn liên tục thống trị top đầu các bảng xếp hạng thịnh hành, đưa Anh trai vượt ngàn chông gai vươn lên thành một hiện tượng văn hóa giải trí mang tính biểu tượng của nền công nghiệp văn hoá Việt Nam hiện nay.
Đúng như tên gọi "Home", concert lần này được định vị là một không gian âm nhạc ấm cúng, gần gũi hơn. Đây là nơi để các nghệ sĩ và khán giả cùng ngồi lại, ôn lại những kỷ niệm thanh xuân tuyệt đẹp trong suốt mùa hè 2024 và 2025.
Gai home concert được ví như đêm diễn thứ chín, nối tiếp thành công vang dội của chuỗi 8 đêm concert thuộc chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự kiện được tổ chức nhằm giữ nhiệt và làm cầu nối hướng tới mùa hai của chương trình.