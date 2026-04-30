Công trình thanh niên “Tiến về Độc lập”: Lan toả giá trị lịch sử dịp 30/4

SVO - Hướng đến Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã triển khai cẩm nang du lịch điện tử về các di tích lịch sử. Sản phẩm ứng dụng hình thức số hóa nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin đối với người trẻ.

Công trình thanh niên “Tiến về độc lập” là cẩm nang du lịch điện tử giới thiệu các di tích lịch sử tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cẩm nang được xây dựng dưới dạng sách điện tử, gồm 2 phần nội dung chính: phần giới thiệu các địa điểm lịch sử tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công trình là sản phẩm do đoàn viên thanh niên chủ động nghiên cứu và thực hiện, gắn với định hướng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn.

Đặc biệt, cẩm nang gợi ý 6 hành trình di sản theo từng chủ đề cập nhật theo bối cảnh năm 2026. Nội dung triển khai theo hình thức kể chuyện với nhân vật dẫn dắt, tái hiện tiến trình lịch sử từ năm 1945 đến 1975. Bên cạnh hệ thống đồ họa thông tin, mỗi địa điểm đều được bổ sung hình ảnh thực tế kèm chú thích và mô tả cụ thể, góp phần làm rõ bối cảnh, giá trị lịch sử và hỗ trợ người đọc tra cứu, tiếp cận thông tin một cách trực quan.

Ngoài ra, cẩm nang còn cung cấp hệ thống thông tin hướng dẫn chi tiết cho người sử dụng, bao gồm cách di chuyển, khoảng cách giữa các điểm đến, tổng cự ly hành trình và một số thông tin liên quan đến tham quan như chi phí, chủ đề... Các dữ liệu này được tích hợp theo từng hành trình cụ thể, góp phần hỗ trợ người đọc chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển và trải nghiệm thực tế.

Việc tiếp cận tài liệu lịch sử qua nền tảng số đang trở thành xu hướng phổ biến trong sinh viên. Ảnh: Kim Cương.

Đồng chí Võ Ngọc Anh Khôi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Du Lịch cho biết công trình được triển khai nhằm hướng tới dịp 30/4 và xây dựng sản phẩm văn hóa - lịch sử do đoàn viên thanh niên thực hiện. “Sản phẩm hướng đến việc góp phần giúp sinh viên hiểu rõ hơn giá trị lịch sử của các địa phương gắn với Chiến dịch Hồ Chí Minh”, anh cho biết.

Bạn Nguyễn Huỳnh Khánh Trân (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. HCM) nhận định công trình có hình thức thể hiện trực quan, giúp tiếp cận các mốc lịch sử và hệ thống di tích rõ ràng hơn, các hành trình di sản được xây dựng theo hướng gợi ý, hỗ trợ việc tìm hiểu và trải nghiệm thực tế.