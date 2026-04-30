Sinh viên Việt Nam tham gia ‘Hành trình đỏ’ tại Trung Quốc: Những bước chân tuổi trẻ ‘vượt biên giới’

SVO - Vừa qua, đoàn đại biểu gồm 192 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã đến Trung Quốc tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”. Với sinh viên Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ” tại Trung Quốc, đây là hành trình đặc biệt - nơi lịch sử, lý tưởng và tinh thần giao lưu quốc tế gặp nhau, từ đó thể hiện rõ nét trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập.

“Chạm” vào lịch sử từ những địa chỉ đỏ

Khác với những bài học trên giảng đường, những câu chuyện về lịch sử trong “Hành trình đỏ” hiện lên qua trải nghiệm thực tế, chân thực và giàu cảm xúc. Đinh Thanh Thiên - sinh viên năm 4, ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Việc trực tiếp đến các địa chỉ đỏ tại Trung Quốc mang lại cho mình cảm nhận khác so với việc học lịch sử trên giảng đường. Khi đứng tại những nơi gắn với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình cảm nhận rõ hơn sự gian khổ, ý chí và tầm nhìn lớn lao của Người trong hành trình tìm đường cứu nước. Những câu chuyện lịch sử vì thế trở nên sống động, gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Trải nghiệm thực tế giúp mình hiểu rằng lịch sử không chỉ là kiến thức cần ghi nhớ mà còn là nguồn động lực, bài học về lý tưởng sống, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay”.

Đinh Thanh Thiên - đại diện duy nhất của sinh viên Đại học Huế tham gia “Hành trình đỏ” tại Trung Quốc.

Cùng chung cảm nhận, Nguyễn Lan Anh - sinh viên năm 4, ngành Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính cho biết: “Trên giảng đường, lịch sử là những con số, mốc thời gian và sự kiện cần ghi nhớ. Nhưng khi trực tiếp đứng tại căn phòng nơi Bác Hồ từng sống và làm việc tại Quảng Châu, mình không chỉ biết lịch sử nữa mà là đang cảm lịch sử. Mình cảm nhận được hơi ấm của lý tưởng, cảm giác đứng ở một nơi xa lạ nhưng lại thấy vô cùng gần gũi vì dấu ấn dân tộc hiện hữu rõ nét là điều mà không một bài giảng nào có thể truyền tải hết được. Nó giúp mình nhận ra rằng, lịch sử không hề khô khan; lịch sử “đang sống” và đang truyền lửa cho thế hệ trẻ chúng mình”.

Nguyễn Lan Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính tham gia hành trình.

Trong hành trình lần này, các đại biểu đã đến thăm nhiều địa điểm mang đậm dấu ấn cách mạng như: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, các bảo tàng lịch sử và không gian chính trị - văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc... Mỗi điểm đến trở thành một “bài học mở”, giúp người trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử và giá trị của độc lập, tự do và hoà bình. “Chính những trải nghiệm ấy đã giúp mình hiểu lịch sử một cách chân thực hơn, đồng thời bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước”, Thanh Thiên cho biết.

Không dừng lại ở việc tìm hiểu lịch sử, “Hành trình đỏ” còn là không gian giao lưu, đối thoại giữa sinh viên hai nước. Nguyễn Hoàng Khánh Đoan - sinh viên năm 4, ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng bộc bạch: “Thế hệ sinh viên hôm nay chính là cầu nối quan trọng trong việc duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị, đồng thời là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập. Khoảnh khắc khiến mình nhớ nhất là khi được có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân và trực tiếp lắng nghe phát biểu của lãnh đạo cấp cao hai nước. Với mình, đó là một thời điểm rất đặc biệt, bản thân được đứng trong một không gian kết nối giữa lịch sử, hiện tại và tương lai. Giữa không gian trang nghiêm ấy, mình cảm nhận rất rõ sự tiếp nối của những giá trị đã được xây dựng qua nhiều thế hệ. Những lời phát biểu không chỉ nói về quan hệ hai nước, mà còn gợi mở về vai trò của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đó. Khoảnh khắc đó khiến mình nhận thức rằng đây là một dấu mốc giúp mình ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân, rằng mỗi sinh viên, dù nhỏ bé, vẫn có thể là một mắt xích trong những điều lớn lao”.

Nguyễn Hoàng Khánh Đoan tham dự Diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”.

Từ trải nghiệm đến ý thức trách nhiệm

Điều đọng lại sau hành trình không chỉ là kỷ niệm mà là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi sinh viên. Nguyễn Văn Tú - sinh viên năm 4, ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Trường Đại học Đông Á chia sẻ: “Tham gia các hoạt động trong “Hành trình đỏ, mình nhận ra rằng lịch sử không hề xa vời, nó rất gần, rất thật và đang đặt lên vai thế hệ trẻ trách nhiệm tiếp nối. Đừng chỉ học để biết, mà hãy học để hiểu và để hành động, tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực bản thân; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực mà mình đã tiếp nhận được. Bên cạnh đó, mình cũng thấy rõ hơn vai trò của bản thân trong việc góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh và hội nhập. Chuyến đi này là một dấu mốc quan trọng, giúp mình định hướng rõ hơn con đường phía trước và có thêm động lực để nỗ lực nhiều hơn trong học tập cũng như trong công tác Đoàn - Hội”.

Nguyễn Văn Tú - sinh viên Trường Đại học Đông Á tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”.

Văn Tú cùng các đại biểu tham quan Nhà kỷ niệm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đoàn thanh niên Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc.

Còn với Thanh Thiên, hành trình là một dấu mốc trưởng thành: “Điều lớn nhất mình nhận được là sự trưởng thành về nhận thức và niềm tự hào với lịch sử dân tộc. Khi trực tiếp tìm hiểu hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình càng thấm thía giá trị của lý tưởng và lòng yêu nước. Hành trình giúp mình hiểu rằng tuổi trẻ cần phải học tập, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Điều quý giá nhất mang về không chỉ là kỷ niệm, mà là niềm tin rõ ràng hơn vào con đường mình đang đi, cùng quyết tâm sống tích cực, học tập tốt và đóng góp nhiều hơn cho xã hội”.

Các đại biểu viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái và làm lễ tưởng niệm tại Trung Quốc.

Với Lan Anh, chuyến đi không chỉ là để tham quan, đó là một hành trình đi để thấu hiểu bản thân và trách nhiệm của một người trẻ. “Với mình, là vừa một đảng viên trẻ và vừa là một "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương được tham gia “Hành trình đỏ” tại Trung Quốc, đây không chỉ là một chuyến đi vinh dự mà còn là một "phép thử" và sự soi rọi lại trách nhiệm của bản thân. Trở về sau chuyến đi, mình thấy yêu hơn những bài học lịch sử và tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã gây dựng”, Lan Anh tâm sự.

Khánh Đoan bày tỏ: “Trách nhiệm của người trẻ sau hành trình cần thể hiện ở ba yếu tố: nhận thức, hành động và lan tỏa. Trước hết là hiểu rõ vai trò của mình với cộng đồng từ trải nghiệm thực tế; tiếp đến là hành động cụ thể qua học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động ý nghĩa và lan tỏa giá trị tích cực tới những người xung quanh. Giá trị lớn nhất của hành trình không nằm ở thời gian diễn ra mà nằm ở những gì còn tiếp tục sau đó. Và chính cách mỗi người lựa chọn bước tiếp như thế nào sẽ quyết định ý nghĩa thực sự của hành trình ấy”.

Khánh Đoan cùng nhóm cán bộ Đoàn - sinh viên chụp ảnh tại Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc (Học viện Chính trị Thanh thiếu niên Trung Quốc).

Hành trình khép lại nhưng những giá trị mà nó mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa trong suy nghĩ và hành động của mỗi sinh viên. Đó là tinh thần chủ động hội nhập, ý thức gìn giữ lịch sử và khát vọng cống hiến. Những bước chân “vượt biên giới” lần này không chỉ mở rộng trải nghiệm mà còn góp phần định hình một thế hệ trẻ bản lĩnh, sẵn sàng bước ra thế giới và mang theo niềm tự hào, trách nhiệm với dân tộc.

