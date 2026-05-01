Ngày 1/5 và góc nhìn của "Lao động số": Khi sinh viên không còn mơ về văn phòng 8 tiếng

SVO - Ngày Quốc tế Lao động năm nay mang một màu sắc rất khác trong tâm trí các bạn trẻ và sinh viên. Khái niệm “lao động” không còn gói gọn trong những bộ đồng phục công sở hay giờ hành chính, mà đang dịch chuyển mạnh mẽ sang không gian số với những danh xưng mới đầy quyền năng: AI Prompter, Global Freelancer hay Content Creator.

Dạo một vòng quanh các trường đại học, câu chuyện về tương lai nghề nghiệp luôn xoay quanh sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) và nền kinh tế nền tảng. Thay vì lo lắng bị AI thay thế, sinh viên năm 2026 đang học cách “ra lệnh” cho nó.

AI Prompter (Kỹ sư câu lệnh): Đây không còn là thuật ngữ xa lạ. Nhiều bạn trẻ, sinh viên ngành truyền thông và thiết kế đang xem đây là một kỹ năng sống còn. Kim Ngân (cử nhân ngành Thiết kế Đồ họa, trường Đại học Công nghệ TP.HCM) chia sẻ: “Dù ngành Đồ họa đang có những biến động, nhưng mình tin rằng đây chính là cơ hội để những người làm sáng tạo khẳng định giá trị riêng biệt. Thay vì lo sợ AI, mình xem đây là động lực để quay về bồi đắp tư duy nền tảng và chiều sâu trong từng tác phẩm – thứ mà các thuật toán công nghiệp khó lòng thay thế được. Việc ‘bị buộc phải học’ công nghệ mới thực chất là một hành trình nâng cấp bản thân. Mình không chỉ vận hành công cụ, mà đang học cách làm chủ nó để giải phóng sức sáng tạo, biến AI thành trợ thủ đắc lực giúp hiện thực hóa những ý tưởng đậm chất cá nhân. Áp lực hiện tại chính là đòn bẩy để những nghệ sĩ thiết kế tương lai như mình trở nên bản lĩnh và khác biệt hơn”.

Kim Ngân - cử nhân ngành Thiết kế Đồ họa, trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Freelancer toàn cầu: Ranh giới địa lý đã bị xóa nhòa. Chỉ với một chiếc laptop, một tài khoản LinkedIn và nền tảng makeup chuyên nghiệp để lên hình, nhiều bạn trẻ đã trở thành nhân sự của các công ty tại London hay Singapore ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tuy nhiên, cái nhìn của người trẻ về lao động số không chỉ toàn màu hồng. Sự tự do của một Freelancer hay Content Creator cũng đi kèm với những áp lực vô hình.

Sự đào thải nghiệt ngã: Trong thế giới phẳng, đối thủ của bạn không chỉ là bạn cùng lớp mà là những cá nhân xuất sắc trên toàn thế giới.

Ranh giới mong manh giữa làm và chơi: Với các nhà sáng tạo nội dung, một buổi đi chơi lễ đôi khi cũng là "giờ làm việc" để săn tìm chất liệu hình ảnh và ý tưởng mới.

Kỷ luật thép: Để thành công trong môi trường làm việc từ xa, sinh viên nhận thấy kỹ năng quản lý thời gian và khả năng tự học quan trọng hơn bất kỳ bằng cấp nào.

Nếu như trước đây, ngày 1/5 là dịp để tôn vinh những ngành nghề truyền thống, thì nay, nó còn là ngày để cộng đồng lao động số nhìn lại giá trị của bản thân mình. Sinh viên hiện nay đề cao giá trị cá nhân và sự linh hoạt. Họ sẵn sàng làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày cho một dự án sáng tạo riêng, nhưng cũng sẵn sàng từ chối những công việc văn phòng gò bó.

Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu cá nhân (Personal Branding) trở thành ưu tiên hàng đầu. Một sinh viên không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải biết cách "đóng gói" hình ảnh và kỹ năng của mình trên mạng xã hội như một sản phẩm hoàn chỉnh.

Sự chuyển mình của các khái niệm nghề nghiệp trong dịp Quốc tế Lao động 2026 cho thấy một thế hệ trẻ đầy bản lĩnh và thích nghi nhanh chóng. Dù là một AI Prompter ngồi tại quán cà phê hay một Content Creator đang thực hiện Vlog về ngày lễ, họ đều đang đóng góp những giá trị mới, định nghĩa lại một kỷ nguyên lao động đầy sáng tạo và không giới hạn.