Lễ hội Đền Đô: Khi sức trẻ hòa nhịp cùng tinh thần ngày hội non sông

SVO - Diễn ra đúng dịp 30/4 và 1/5, lễ hội Đền Đô không chỉ thu hút đông đảo du khách mà còn ghi dấu sự tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong rước kiệu, hát quan họ, thi gói bánh phu thê và quảng bá hình ảnh quê hương. Qua đó, người trẻ cho thấy vai trò tiếp nối, lan tỏa giá trị văn hóa Kinh Bắc, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc bằng tinh thần đóng góp trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh lễ rước hội Đền Đô diễn ra ngày 30/4 trong không khí rộn ràng, hân hoan, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Lễ hội Đền Đô năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang (1010–2026), đồng thời gắn với khánh thành giai đoạn 1 dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô. Diễn ra từ 30/4 đến 2/5 với các nghi lễ rước, dâng hương, tế lễ và tuyên Chiếu dời đô, mùa hội năm nay không chỉ đậm dấu ấn lịch sử mà còn trở thành không gian để người trẻ góp sức tiếp nối mạch nguồn di sản.

Mỗi mùa lễ hội Đền Đô, không gian văn hóa Kinh Bắc lại rộn ràng trong dòng người trẩy hội. Nhưng năm nay, khi mùa hội gặp đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, lễ hội dường như mang thêm một tầng ý nghĩa. Giữa không khí ngày hội non sông, những bước chân người trẻ hòa trong dòng người về hội khiến bức tranh lễ hội không chỉ đậm màu truyền thống, mà còn ánh lên sức sống của thời đại.

Đoàn rước lễ hội Đền Đô mở đầu với đội múa rồng, tiếp đến là dàn cờ tứ linh, đội ca múa nhạc sênh tiền và các kiệu rước 8 vị vua triều Lý do các bạn trẻ tham gia thực hiện, tạo nên không khí trang nghiêm, rộn ràng của mùa hội.

Điều tạo nên dấu ấn riêng của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở không khí đông vui hay những nghi lễ trang trọng, mà còn ở sự hiện diện chủ động của lớp trẻ trong đời sống lễ hội. Không đứng ngoài như người dự hội đơn thuần, nhiều bạn trẻ trực tiếp tham gia rước kiệu, biểu diễn quan họ, thi gói bánh phu thê, hỗ trợ đón khách, hướng dẫn du khách và lan tỏa hình ảnh lễ hội. Sự nhập cuộc ấy cho thấy người trẻ hôm nay không chỉ tiếp nhận di sản, mà đang góp phần giữ cho di sản tiếp tục sống trong cộng đồng.

Sức trẻ nhập cuộc, tiếp lửa mùa hội Đền Đô

Trong sắc phục truyền thống, nhiều bạn trẻ hòa vào đoàn rước, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm nhưng vẫn tươi mới cho lễ hội. Những bước rước đều nhịp, những nghi thức được thực hiện chỉn chu không chỉ thể hiện sự tiếp nối, mà còn cho thấy tinh thần trân trọng di sản từ chính thế hệ trẻ.

Thanh thiếu niên, sinh viên địa phương chủ động góp sức trong các nghi lễ và hoạt động lễ hội, lan tỏa tinh thần tiếp nối di sản.

Không dừng ở các nghi lễ, người trẻ còn hiện diện trong nhiều hoạt động dân gian như thi gói bánh phu thê, cờ người, giao lưu văn hóa… Những hoạt động ấy không chỉ mang tính trải nghiệm, mà còn là cách lớp trẻ trực tiếp chạm vào nếp quê, hiểu hơn về phong tục và giá trị truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trần Hải Đăng, 18 tuổi chia sẻ: “Thật may mắn khi lễ hội năm nay được diễn ra trong ngày lễ trọng đại của Việt Nam và em hy vọng những năm sau nữa sẽ tham gia và cống hiến hết mình cho lễ hội”.

Ông Nguyễn Cảnh Long - Ủy viên Ban chấp hành di tích Đền Đô chia sẻ: “Các lớp trẻ, thanh niên đang làm rất tốt vai trò của mình, góp phần tạo nên không khí sôi động và trật tự cho lễ hội. Tôi tin rằng với sự tham gia đông đảo và nhiệt tình như vậy, lớp trẻ hoàn toàn có thể tiếp nối và phát triển lễ hội trong tương lai. Không chỉ riêng thanh niên Đình Bảng, mà còn có nhiều bạn trẻ từ các địa phương khác cùng tham gia, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi cho các phong trào văn hóa trong lễ hội".

Sức trẻ hiện diện trong mùa hội không chỉ làm không gian lễ hội thêm rộn ràng, mà còn tiếp thêm sinh khí cho di sản, để những giá trị xưa tiếp tục được sống trong nhịp sống hôm nay.

Từ hội rước đến câu quan họ, lớp trẻ tiếp nối mạch nguồn di sản

Ở không gian quan họ, hình ảnh những liền anh, liền chị trẻ trong áo the, khăn xếp, áo tứ thân cất lên câu hát mượt mà mang đến một cảm xúc rất riêng. Những làn điệu quan họ khi cất lên từ giọng hát trẻ không chỉ giữ nguyên vẻ mộc mạc, đằm thắm vốn có, mà còn khiến di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Nguyễn Thùy Phương (bên phải) là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đồng thời là thành viên trẻ của câu lạc bộ quan họ Đền Đô.

Nguyễn Thùy Phương, sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chia sẻ: "Là người con Bắc Ninh, em rất yêu những làn điệu quan họ. Khi đứng trên sân khấu hay trên chiếc thuyền rồng và cất tiếng hát trước khán giả, em ý thức rõ mình đang truyền tải văn hóa, truyền thống của quê hương đến với mọi người. Vì vậy, em rất vui khi được góp một phần nhỏ lan tỏa những giá trị ấy tới du khách thập phương về với Đền Đô".

Du khách tới tham quan và lắng nghe làn điệu quan họ từ những bạn trẻ trong câu lạc bộ quan họ Đền Đô.

Những “quân cờ sống” là các bạn trẻ góp phần tạo nên không khí sôi động và giàu bản sắc cho lễ hội.

Từ câu ca đến hội rước, từ nếp bánh phu thê đến trò hội dân gian, người trẻ đang tiếp nối mạch nguồn di sản bằng sự nhập cuộc tự nhiên, không gượng ép. Điều đáng quý là di sản ở đây không chỉ được tái hiện như một phần nghi thức, mà đang được trao truyền bằng chính sự tham gia của lớp trẻ.

Gìn giữ văn hóa cũng là một cách đóng góp cho quê hương

Lễ hội Đền Đô diễn ra trong dịp 30/4 - 1/5 khiến câu chuyện người trẻ tham gia mang thêm chiều sâu ý nghĩa. Nếu ngày 30/4 gợi nhắc tinh thần thống nhất, tiếp nối truyền thống dân tộc, thì trong không gian lễ hội, tinh thần ấy như được nối dài bằng hành động cụ thể của lớp trẻ hôm nay: góp sức gìn giữ bản sắc, bảo tồn di sản, bồi đắp giá trị cộng đồng.

Những liền anh, liền chị trẻ biểu diễn quan họ phục vụ khách thập phương, góp phần quảng bá văn hóa quê hội.

Từ câu quan họ, lễ rước đến nếp bánh phu thê, những đóng góp có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng đang làm dày thêm mạch nguồn văn hóa quê hương. Và trong nhịp sống mới, điều ấy cho thấy gìn giữ văn hóa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cách người trẻ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Khi người trẻ chủ động nhập cuộc, di sản không chỉ được bảo tồn như một phần ký ức, mà có thêm sức sống trong hiện tại. Có lẽ cũng từ đó, giữa những ngày hội non sông, sức trẻ tại lễ hội Đền Đô trở thành một dấu ấn đẹp của tinh thần tiếp nối và đóng góp.

Ảnh, Video: Nam Phạm

​